Нові маршрути польотів дронів США над Чорним морем заважають збирати розвіддані, - CNN

США вирішили змінити маршрути польотів своїх дронів над Чорним морем. Це обмежує можливості збирання розвідданих.

Про це у коментарі CNN заявив неназваний американський високопоставлений військовий, який має стосунок до війни в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Польоти дронів на більшій дистанції від об'єкту спостереження знижують якість розвідувальної інформації. Певною мірою це можуть компенсувати розвідувальні супутники, але їхній час перебування над ціллю менший", - зазначив військовий.

Після того як російський винищувач зіштовхнувся з американським безпілотником, США почали запускати свої БПЛА південніше та на більшій висоті, щоб ті були подалі від повітряного простору довкола Криму.

Читайте: Немає жодних ознак, що РФ планує застосувати ядерну зброю, - Пентагон

"Коли CNN вперше повідомляли про це, наше джерело заявило, що змінення маршрутів - це спроба США не бути "надто провокативними", оскільки адміністрація Байдена намагається всіма силами уникнути ескалації та прямого конфлікту з Росією", - пише видання. Джерело додало, що хоча наразі дрони літатимуть за новими маршрутами, вже "є певний апетит" до того, щоб відновити польоти ближче до Криму.

Спікер Пентагону Пет Райдер відмовився коментувати таку інформацію.

"Ми не збираємося обговорювати місії, маршрути чи час проведення операцій. Ми також не збираємося обговорювати розвідувальні операції", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США підтримав створення "гібридного трибуналу" щодо РФ, який Україна називає неприйнятним

Нагадаємо 14 березня ВПС США повідомили, що над Чорним морем два російські літаки Су-27 скинули авіаційне паливо на американський безпілотник MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон у Чорне море.

Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив інцидент з безпілотником з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Той, своєю чергою, представив льотчиків, які збили безпілотник, до державних нагород.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США в ігноруванні обмежень у повітряному просторі над Чорним морем і постійному пошуку провокацій. А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що "американці знахабніли", та закликав родовжити атаки на безпілотники.

17 березня США направили в Чорне море новий безпілотник, а наступного дня відновили польоти там своїх дронів.

Також читайте: Блінкен: "Припинення вогню дасть Росії можливість закріпитися та підготуватися до нової атаки"