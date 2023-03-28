УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10569 відвідувачів онлайн
Новини
10 884 49

Нові маршрути польотів дронів США над Чорним морем заважають збирати розвіддані, - CNN

американський,безпілотник

США вирішили змінити маршрути польотів своїх дронів над Чорним морем. Це обмежує можливості збирання розвідданих.

Про це у коментарі CNN заявив неназваний американський високопоставлений військовий, який має стосунок до війни в Україні, передає Цензор.НЕТ. 

"Польоти дронів на більшій дистанції від об'єкту спостереження знижують якість розвідувальної інформації. Певною мірою це можуть компенсувати розвідувальні супутники, але їхній час перебування над ціллю менший", - зазначив військовий. 

Після того як російський винищувач зіштовхнувся з американським безпілотником, США почали запускати свої БПЛА південніше та на більшій висоті, щоб ті були подалі від повітряного простору довкола Криму. 

Читайте: Немає жодних ознак, що РФ планує застосувати ядерну зброю, - Пентагон

"Коли CNN вперше повідомляли про це, наше джерело заявило, що змінення маршрутів - це спроба США не бути "надто провокативними", оскільки адміністрація Байдена намагається всіма силами уникнути ескалації та прямого конфлікту з Росією", - пише видання. Джерело додало, що хоча наразі дрони літатимуть за новими маршрутами, вже "є певний апетит" до того, щоб відновити польоти ближче до Криму. 

Спікер Пентагону Пет Райдер відмовився коментувати таку інформацію.

"Ми не збираємося обговорювати місії, маршрути чи час проведення операцій. Ми також не збираємося обговорювати розвідувальні операції", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США підтримав створення "гібридного трибуналу" щодо РФ, який Україна називає неприйнятним

Нагадаємо 14 березня ВПС США повідомили, що над Чорним морем два російські літаки Су-27 скинули авіаційне паливо на американський безпілотник MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон у Чорне море. 

Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив інцидент з безпілотником з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Той, своєю чергою, представив льотчиків, які збили безпілотник, до державних нагород.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США в ігноруванні обмежень у повітряному просторі над Чорним морем і постійному пошуку провокацій. А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що "американці знахабніли", та закликав родовжити атаки на безпілотники.

17 березня США направили в Чорне море новий безпілотник, а наступного дня відновили польоти там своїх дронів.

Також читайте: Блінкен: "Припинення вогню дасть Росії можливість закріпитися та підготуватися до нової атаки"

безпілотник (4129) розвідка (3857) США (22665) Чорне море (1664)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
В своё время, турки сбили над своей территорией, "срезавшего угол" рашелетуна и тишь да гладь, а тут тупо вынесли беспилотник и "отодвигаем маршруты дальше и не провоцируем". Иногда страшно представить, что делало бы НАТО, в случае нападения бункерного фюрера не на нас, а на страны Балтии, сколько они бы совещались, согласовывали и потом жиденько того...
показати весь коментар
28.03.2023 18:11
+17
соромно іноді
показати весь коментар
28.03.2023 18:04
+10
Ганьба. Ви так їх ще більше змусили переконатися у тому, що ви слабаки...
показати весь коментар
28.03.2023 18:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зате їх не зібьють кацапсько-радянські громихаючі корита 🤣😂 це - "мудре рішення"
показати весь коментар
28.03.2023 18:00 Відповісти
соромно іноді
показати весь коментар
28.03.2023 18:04 Відповісти
В своё время, турки сбили над своей территорией, "срезавшего угол" рашелетуна и тишь да гладь, а тут тупо вынесли беспилотник и "отодвигаем маршруты дальше и не провоцируем". Иногда страшно представить, что делало бы НАТО, в случае нападения бункерного фюрера не на нас, а на страны Балтии, сколько они бы совещались, согласовывали и потом жиденько того...
показати весь коментар
28.03.2023 18:11 Відповісти
Країни Балтії дізналися що як два тижні тому вони добровільно вийшли з НАТО. А якщо серйозно то в цій війні воювали би можливо Амери та Поляки та Балтійці. Решта зтурбованість та занепокоєння
показати весь коментар
28.03.2023 18:17 Відповісти
Nenado tak govorit pro nasix soldat u nas podgotovleni xoroso soldati po NATO standartam kak minimum 60 tysiac eto Litve i ecio 100 tysiac rezerv, imejem podgotovleni rezerv.Mozet voruzenyje nexvotajet eto tak,no soldati podgotovka urovnia amerikancev nexuze.Ix ucit vojevat nenuzno
показати весь коментар
28.03.2023 18:27 Відповісти
Так это вброс был. В спам его.
показати весь коментар
28.03.2023 18:28 Відповісти
Так вы с тролями общаетесь. Их тут, во время войны больше половины.
показати весь коментар
28.03.2023 18:35 Відповісти
Ніхто не говорить що Балтійці слабкі, розмова йде про партнерів по НАТО ? Чи піде припустим Датчанин Андерсен з Голандцем Рюге воювати за вас?
показати весь коментар
28.03.2023 18:43 Відповісти
Budyt i dani i golanci vojevat eto prestiz dlia NATO.Nasi soldati necem ne xuze po kacestvu golancev ili amerikancev po kacestvu,oni prosli tu ze skolu kak i te soldati.Uroven podgotovki soldat todze
показати весь коментар
28.03.2023 21:02 Відповісти
Nasi vojenyje smejutsia pod nazvanijam kacapskaja armija.stob vy poniali .Eto klouni ne boleje togo
показати весь коментар
28.03.2023 18:43 Відповісти
и напрасно ... их доюхище , и воевать к сож у них есть чем
показати весь коментар
28.03.2023 19:34 Відповісти
Три дні і на пляжі Ла-Маншу кацапи мили б танки.
показати весь коментар
28.03.2023 21:25 Відповісти
Летіть, голубки миру, летіть!
показати весь коментар
28.03.2023 18:05 Відповісти
Янкі блефують.
показати весь коментар
28.03.2023 18:08 Відповісти
та всьО нормально
показати весь коментар
28.03.2023 18:11 Відповісти
Ганьба. Ви так їх ще більше змусили переконатися у тому, що ви слабаки...
показати весь коментар
28.03.2023 18:16 Відповісти
А південніше хіба зупинить російську авіацію? Вони що раніше зробили це у міжнародному просторі, що знову зроблять тільки трошки південніше. Якась тотальна сирливість перед ******. Аж огидно.
показати весь коментар
28.03.2023 18:16 Відповісти
Дідо Байден вже імпотент як той Столенберг не пророкувати раху натИ не буде воювати ми нехай подивимось не можна давать ракет ми провокуємо як той папуга
показати весь коментар
28.03.2023 18:18 Відповісти
Якщо США буде дозволяти щодо своїх повітряних суден піратські діє з боку кацапів, то незабаром діяльність повітряної розвідки буде обмежуватись простором країн НАТО. Як вони самі кажуть ні дюйма, тільки ні дюйма за кордони.
показати весь коментар
28.03.2023 18:22 Відповісти
Ну шо, українці, як вам допомога "святого джо?" В час по чайній ложці, шоб не сталось перемоги. Продовжуєте на цього покидька молитись? Ну-ну, продовжуйте. Невжа така коротка пам'ять, що забули, як воно вимагало замінити Генпрокурора, за Один мільярд долл допомоги? Невже забули, що обама з бідоном "допомагали" Україні виключно ковдрами?
показати весь коментар
28.03.2023 18:33 Відповісти
Та ти фуууу, чи володимир пи~юк? Сам з собою гутариш?
показати весь коментар
28.03.2023 19:30 Відповісти
"Украину могут «стереть с лица земли» за полтора года, - Трамп

Он еще раз напомнил, что если станет президентом, то «сможет закончить войну» за 24 часа.

Назвал президента России, который диктатор и военный преступник, очень умным и отметил ум лидера Китая Си Цзиньпина: «Страшно представить что будет. Если не договорятся, то от Украины ничего не останется»🤡"

конечно мразота трамп намного лучше,молю бога что он поскорее сдох желательновместе со своим выплодком
показати весь коментар
28.03.2023 19:06 Відповісти
Будемо на тебе, трамп, молитися.
показати весь коментар
28.03.2023 19:28 Відповісти
Дії та висловлювання Трампона та його прихильників ми добре пам'ятаємо. А також хто поширював цю маячню...
показати весь коментар
28.03.2023 19:37 Відповісти
Чуеш,опудало кончене, якби не допомога штатів ми б вже давно раків кормили. І ти хочеш сказати,що Шокіна не треба було напіджопити? Хоча...змінили на Югу...що те гівно що те...
показати весь коментар
28.03.2023 19:39 Відповісти
Вам не кажется что Байден давно уже не принимает никаких решений? Только лекарства.
показати весь коментар
28.03.2023 19:41 Відповісти
Молитись не будемо, а сподіватись на допомогу, нехай і не швидку, можна. Чи почекаємо, коли пан Володимир Пінчук стане президентом в США?
показати весь коментар
28.03.2023 18:47 Відповісти
х@йло подумає що сша засцяли,
не дали здачі ще й втекли на дальній маршрут,
і ще більше буде нагліти
показати весь коментар
28.03.2023 21:10 Відповісти
Ганьбище.
показати весь коментар
28.03.2023 21:23 Відповісти
Штаты что боятся лаптеногих. Не может быть.
показати весь коментар
28.03.2023 21:46 Відповісти
Сцикуни. Це ж подарунок для хворобливого его рашистів-кгбістів.

Вони що, і воювати так будуть?
показати весь коментар
28.03.2023 22:18 Відповісти
Надійшлемо роту ЛГБТ вони будуть москалів спокушати
показати весь коментар
28.03.2023 22:24 Відповісти
Крым это территория Украины а мы дали согласие штатам летать над ним. Тогда в чем проблема ?
показати весь коментар
28.03.2023 23:19 Відповісти
"Після того як російський винищувач зіштовхнувся з американським безпілотником, США почали запускати свої БПЛА південніше та на більшій висоті, щоб ті були подалі від повітряного простору довкола Криму."

позор!
показати весь коментар
29.03.2023 00:08 Відповісти
 
 