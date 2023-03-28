У березні пенсії зросли майже на 20%, середній розмір тепер становить 5200 гривень, - Шмигаль
Попри складну економічну ситуацію, Уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Пенсії зросли майже на 20%. У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.
На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 28 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень", - зауважив прем’єр-міністр.
Уряд також провів підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Як зазначив Шмигаль, середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень.
За словами очільника уряду, тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців.
Додаткові доплати за віком, запровадження яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними, запевнив прем’єр.
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Нє він має помирати в Україні за таких дятлів які обирають спочатку агента ФСБ в президенти.
Потім за засновника"ПР",ну і вишенька на тортик за артиста який обслуговував першого і другого на їхніх корпоративах,розповідав на своїх концертах кого йому нагадує Україна.Яка бере і з переду і з заду.
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Хай спробують на 2500 прожити цілий місяць іеваліду.
Берем пенсию 35 трудяг по 2 500 грн 87 500 грн
Итого средняя пенсия 5 208 грн
Інфляція могла бути така, що її потрібно було б вимірювати в сотнях %.