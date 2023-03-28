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У березні пенсії зросли майже на 20%, середній розмір тепер становить 5200 гривень, - Шмигаль

кабмін

Попри складну економічну ситуацію, Уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Пенсії зросли майже на 20%. У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 28 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень", - зауважив прем’єр-міністр.

Уряд також провів підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Як зазначив Шмигаль, середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень.

За словами очільника уряду, тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців.

Додаткові доплати за віком, запровадження яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними, запевнив прем’єр.

Також читайте: У 2022 році пенсії в Україні в середньому зросли на 16%, - Шмигаль

Автор: 

пенсія (1581) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+24
Як тільки почалися розмови про збільшення пенсій то ціни в гастрономах автоматично піднялися. Це не ноухау цього керівництва. Так було завжди при різних президентах.
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28.03.2023 18:12
+22
Ну так, середня просто супер, але більша половина одержує від 2500, а друга, невелика група по 20000.
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28.03.2023 18:16
+20
На хера ця беззмістовна середня температура попалаті? Цензор міг би дати інформацію й деталізовано. Бо якщо 100 звичайних пенсіонерів отримали підвищення на 10 гривень, а один суддя і один депутат - на 30 тисяч, то в середньому всі отримали на 600 гривень більше.
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28.03.2023 18:18
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Пенсії, почнуть зростати тільки тоді, коли за них можно буде купити більше! А зараз, гривню перетворюють у папір! =(
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28.03.2023 18:25 Відповісти
Средняя пенсия - это как средняя температура по палате.
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28.03.2023 18:29 Відповісти
How is it possible in the country where people have a pension equal to $140, the "people's servants" drive the cars with the price tag $150K+?
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28.03.2023 18:29 Відповісти
В радянські часи сервантс також жили в рази краще овнеров. Швейцар ресторану, офіціант, рубщик в гастрономі, таксист. Так що владна партія нічого не винайшла. Вона послідовна.
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28.03.2023 18:35 Відповісти
So, back to the Soviet principles? Nice.
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28.03.2023 19:05 Відповісти
Хіба я виправдовую? Та й ніхто не избирається вертатись до совку.Я просто констатую реальність. Звісно, що у бідній країні влада не має права дозволяти собі розкоші за рахунок громадян.
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28.03.2023 19:20 Відповісти
Брешуть собаки як дихають, а дихають часто... Пишуть шо підняли на 20%, а на ділі підняли ж всього на 10%. 30 років шахтарського стажу. Ось така #yйня малята.
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28.03.2023 18:30 Відповісти
за кого в 1991 голосували?
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28.03.2023 18:37 Відповісти
Угадай з трьох раз за кого голосують шахтьори і тракторісти.
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28.03.2023 19:22 Відповісти
то ж я і дивуюсь які взагалі претензії до розміру пенсій, якщо людина сама свідомо голосувала за те, щоб пенсія була нікчемна, як в СССР.
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28.03.2023 19:49 Відповісти
Голосував за В. М. Чорновола...І був на цих виборах у своїй міській дільничній комісії спостерігачем, від партії Народний Рух України. І шахтарі та трактористи тут ні до чого. І не мели своїм дурним язиком.)))
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29.03.2023 21:12 Відповісти
Тобто тобі як шахтарю підняли пенсію на 10% = на 1 500 гривень?
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28.03.2023 18:47 Відповісти
****** ***** суддя *** отримує 90000 а дядько із села 2100 і така курва правда наху.. я родився у такій країні
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28.03.2023 18:31 Відповісти
Ти уже втік з "такої країни"? А в село тебе і під дулом автомата не загониш...
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28.03.2023 19:05 Відповісти
Тому він і втік від пенсії в 2000. А кожен мав конати на колгоспній ниві?
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28.03.2023 19:25 Відповісти
Мав би розум +освіту, - став би українським суддею і не треба було б тікати з України щоби скиглити із-за кордону.
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28.03.2023 19:50 Відповісти
Українські судді у своїй абсолютній більшості заслуговують виключно на гілляку. Так склалося. Вони створили цю систему і стали її заручниками. Але це має бути знищено. Інакше не виліземо з болота.
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28.03.2023 19:55 Відповісти
Тебе їбе,хто куди поїхав?
Нє він має помирати в Україні за таких дятлів які обирають спочатку агента ФСБ в президенти.
Потім за засновника"ПР",ну і вишенька на тортик за артиста який обслуговував першого і другого на їхніх корпоративах,розповідав на своїх концертах кого йому нагадує Україна.Яка бере і з переду і з заду.
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28.03.2023 22:11 Відповісти
Щоб ви на ту середню пенсію жили!!!
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28.03.2023 18:31 Відповісти
Пииииииии....ёЖ!!!!!!
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28.03.2023 18:32 Відповісти
Додали на блок сигарет.
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28.03.2023 18:33 Відповісти
Куріння пошкоджує сперму і може призвести до імпотенції
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28.03.2023 19:02 Відповісти
Непогано додали.
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28.03.2023 19:46 Відповісти
Середня пенсія судді в Україні - 96 тис.грн. СЕРЕДНЯ!!! Цей зелений гній (шмигаль) має оголошувати реальні цифри. Мінімальну та максимальну виплату, кількість тих хто отримує. Але не може, тому слухайте чергову муйню про "СЕРЕДНЮ".
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28.03.2023 18:34 Відповісти
Це без службових надбавок.
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28.03.2023 18:37 Відповісти
Громадяни України мають право звернутись до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Кожен громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:
- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
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28.03.2023 18:55 Відповісти
Тобто офіційне послання н а х....
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28.03.2023 22:46 Відповісти
піднялася на 100 грн ))
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28.03.2023 18:39 Відповісти
Нехай похваляться медіальною пенсією а не середньою
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28.03.2023 18:43 Відповісти
"майже на 20%"
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28.03.2023 18:52 Відповісти
Яких 20 процентів? Зразу видно який мотлох керує економікою України !!!
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28.03.2023 18:53 Відповісти
Український анекдот. Дружина голови колгоспу не дає нікому, а до доярки Маня ходить півсела, але в середньому вони обоє б..ді. Так і з пенсіями та зарплатами: було -15т. стало-16,5т., було 2400, стало 2800. А в середньому обом стало жити "краще". Задовбав уже цей совок. Надайте інформацію скільки отримало 400, 700,і т.д. Отоді ми "порадіємо" за вашу "невтомну" працю на благо свого народу
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28.03.2023 19:04 Відповісти
Володимир Мащенко, звернися до ПФУ с заявою про надання тобі інформації про "скільки отримало 400, 700,і т.д.".
Кожен громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади... має право:
- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
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28.03.2023 19:10 Відповісти
Угу вже пробував Мінсоцом і ПФУ,отримав купу тупих відписок(Іван киває на Петра і т.д.)
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28.03.2023 21:07 Відповісти
Совки вміють кнопати коменти, але не знають своїх прав... Сумно...
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28.03.2023 19:13 Відповісти
Зелены гніди стілки на кофе в день витрачають...
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28.03.2023 19:28 Відповісти
"Середня пенсія" ))))))))
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28.03.2023 19:42 Відповісти
Середня температура між покійником і важкохворим також нормальна
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28.03.2023 19:45 Відповісти
Він просто ідіот.
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28.03.2023 19:43 Відповісти
Скоро електрика по 4 грн квт та газ по 20грн нівелюють це підняття
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28.03.2023 19:49 Відповісти
Офіційна інфляція 35%, а неофіційна 50+. Тобто підняти пенсії на 20% при зростанні цін на 50% - це знущання над людьми.
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28.03.2023 19:51 Відповісти
Це не підвищення пенсій,майте совість називати те, що є насправді.Скільки можна !Хтось в шахті робив або на інших небезпечних піприємствах і з"явилося бажання всіх зрівняти.Я вже не говорю про війскових наших!Це не підвищення , це є мінімальна індексація і не більше!Не треба нас пенсіонерів тримати за лллллл .Ціни на продукти і ліки зашкалюють, я вже не говорю про барахло із секондхенда! У вас оченята є? То сходить на базар або в АТБ с пенсією розміром у 5200 грн!
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28.03.2023 20:34 Відповісти
І вишенька на цьому торті - проіндексували на майже 20%, але обмежили доплату 1500 грн. На якій підставі обмежили? Це пряме порушення Закону - або виконуйте Закон або його міняйте, щоб дурість була видна кожного, хто за такі зміни голосує.
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28.03.2023 21:32 Відповісти
середня температура пацієнтів лікарні ( включаючи морг) 36,6
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28.03.2023 20:38 Відповісти
Наш премьер рахувати не вміє? ср 600, це від ср 3000. 3000+600= ср 3600.Де ви тут бачите ср 5200?
Хай спробують на 2500 прожити цілий місяць іеваліду.
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28.03.2023 20:53 Відповісти
Мама 2583 отримує. У березні ні на копійку не підняли. І все одно до с.аки та пенсія, я її забезпечую. Але засмучена ходить, як її це плятство влади поясниш...
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28.03.2023 20:55 Відповісти
Пришло время разделить пенсионную систему на три ветви. Первая ветвь - это люди, которые работают за зарплату, и они кормят пожилых людей, которые работали за зарплату в частном секторе, вторая группа - это те, кто работает на себя, поэтому они платят за людей, которые работали на себя, а не за зарплату , и третья категория - те, кто работает на государство. Как только эти три группы будут разделены, тогда доход пенсионеров будет ровно столько, сколько люди в этих группах платят им, чтобы быть. Ни одна группа не кормит другую так, как это делается сейчас. Я почти уверен, что зарплаты государственных служащих, которые находятся на самом высоком уровне, снизятся как минимум в 10 раз. А пенсия рабочих к зарплате вырастет в 10 раз.
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28.03.2023 21:23 Відповісти
Берем пенсию 1 ворюги судьи 100 000 грн
Берем пенсию 35 трудяг по 2 500 грн 87 500 грн
Итого средняя пенсия 5 208 грн
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28.03.2023 21:33 Відповісти
А ціни підняли на 300%на все.
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28.03.2023 22:13 Відповісти
Ага, зросли. Інфляція за 2022р. - 26,6%, а пенсії зросли майже на 20%. Долбойоби брехливі...
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28.03.2023 22:18 Відповісти
Радуйся тому, що під час ВІЙНИ "Інфляція за 2022р. - 26,6%" щоб не виглядіти довбо....м.
Інфляція могла бути така, що її потрібно було б вимірювати в сотнях %.
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28.03.2023 23:24 Відповісти
А что средний,скажи сколько сидит на минимальной пенсии и какова она,максимальную тоже озвучь что бы все знали про справедливость системы.
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29.03.2023 07:18 Відповісти
Тем, кто получил пенсию в 2020г. и ПОЗЖЕ повысили на 100 грн.
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29.03.2023 10:40 Відповісти
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