У березні пенсії зросли майже на 20%, середній розмір тепер становить 5200 гривень, - Шмигаль

Попри складну економічну ситуацію, Уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Пенсії зросли майже на 20%. У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 28 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень", - зауважив прем’єр-міністр.

Уряд також провів підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Як зазначив Шмигаль, середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень.

За словами очільника уряду, тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців.

Додаткові доплати за віком, запровадження яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними, запевнив прем’єр.

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