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Новини Війна
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Це цензура. Влада заборонила журналістам працювати в "червоній зоні", у "помаранчеву" допускають лише медійників "Єдиного марафону", - Мусаєва

війна,журналісти

Останні публічні та непублічні процеси навколо дозволів роботи для воєнних репортерів наштовхують на дуже неприємні висновки.

Про це у Facebook повідомила головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголошує, що журналістам фактично заборонили працювати в "червоній зоні", де, серед іншого, перебувають цивільні. Наразі "червона зона" сьогодні охоплює майже всю фронтову зону, а також деякі деокуповані села, зокрема Бахмут та прилеглі села, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка тощо.

Також дуже складно медійникам працювати у "помаранчевій зоні", "бо робити це можна тільки в супроводі прес-офіцера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі з Херсона ухвалили після команди з ОП, - Мусаєва

"У "помаранчевій зоні" сьогодні Херсон та прилеглі населенні пункти, Миколаїв і околиці. Тобто прес-офіцери мають супроводжувати на цих напрямках усіх без виключення журналістів та знімальні групи. Це неможливо навіть фізично, бо кількість прес-офіцерів та журналістів, які захочуть працювати на цих напрямках - неспівставна", - підкреслює Мусаєва.

Один з прес-офіцерів повідомив УП, що їм дозволили працювати на деяких напрямках фронту, але з обмеженим списком медійників. Йдеться про медійників "Єдиного марафону", до якого, нагадаємо, входять лише Суспільне, 1+1, ICTV, Інтер, Рада ти "Ми - Україна".

"Це нездорова ситуація, яка потребує негайного вирішення. Ми всі чекаємо на відкритий та чесний діалог з відповідальними за роботу з медіа людьми у Генштабі, ОП. Не можна цензурувати нашу війну", - підкреслює Мусаєва.

Це цензура. Влада заборонила журналістам працювати в червоній зоні, у помаранчеву допускають лише медійників Єдиного марафону, - Мусаєва 01

Також читайте: Телемарафон – це зброя проти Росії, - Зеленський

Автор: 

цензура (363) марафон (115) Мусаєва Севгіль (14)


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Топ коментарі
+53
Бояться що незалежні журналісти будуть фіксувати ''прой*би'' зеленої влади. А натомість на ''зЄбломарахфоні'' все можна підчистити.
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28.03.2023 18:24
+38
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28.03.2023 18:41
+36
"у "помаранчеву" допускають лише медійників "Єдиного марафону"
"верной дорогой идете, товарисчи!"
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28.03.2023 18:28
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На мою думку, ніяких журналюг допускати не потрібно. Допомогти вони не допоможуть, а от нашкодити то можуть і немало. В них она ціль так це відосики тільки. Я щось нігде в Американських меіа не бачив відосиків з "передка" під час Іракької війни. Були відео з дислокацій військ, але не з місця бойових зіткнень. І кацапи цього не роблять, щоби не "палити" своїх. А от в укранців все до навпаки. Зразу ж "зрада і напади на свободу слова".
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28.03.2023 19:46 Відповісти
В Іракській війні загинув український журналіст Троцюк. У нього поцілив американський танк.
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28.03.2023 21:18 Відповісти
Ну і що ви тим хочете сказати?
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28.03.2023 21:20 Відповісти
Хочу сказати, що на усіх війнах є журналісти. Єдиний марафон це те, з чого почав путін. Зручно для побудови диктатури.
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28.03.2023 22:39 Відповісти
Ви вже всі задовбали соєю диктатурою. Так, диктатура потрібна під час війни, бо інакше до ідіотів в голову що мажна робити а що не можна робити пд час віни не достукатись.
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28.03.2023 22:50 Відповісти
Я не думаю, що він був журналістом з американського медіа.
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28.03.2023 21:21 Відповісти
Рейтерс здається
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28.03.2023 22:14 Відповісти
Возмущайтесь...возмущайтесь....
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28.03.2023 19:58 Відповісти
І правильно зробила. Хоч одне нормальне рішення прийняли відносно "медійних проситуток і прститтів" з мікрофонами.
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28.03.2023 20:01 Відповісти
От тільки Телемарафон - це гнійник з опаришів Медведчука.

А так то да - нормальним журналістам не можна, щоб не писали правду. Ворогам України ЗЕлене світло.
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28.03.2023 21:48 Відповісти
Нікого туди не допускати. НІКОГО. Ні кривих ні рівних.
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28.03.2023 22:45 Відповісти
Ми вернемося колись до демократії ? Свобода слова ? pluralis - множинний): позиція, згідно з якою існує кілька або безліч незалежних думок.. Чи це отара
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28.03.2023 20:47 Відповісти
А что вам не нравится? Все было понятно когда зам Ермака Татаров который шил дела на активистов майдана с подозреваемого стал куратором правоохранительной системы благодаря Ермаку, это то же самое как мусора избили студентов на майдане, я вообще удивляюсь что пока еще есть свободные сми и даже не закрыли цензор, но когда у одного человека Януковича... ой Зеленского вся власть везде то свободе слова будет тяжело
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28.03.2023 21:13 Відповісти
УП гарно лиже сраку зеленим, але не допомогло.
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28.03.2023 21:43 Відповісти
А "медійники" Телемарафону - це ***** Медведчука.

Просто чудове рішення.
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28.03.2023 21:47 Відповісти
десять років пройшло
пора, пора на Майдан ((
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29.03.2023 00:51 Відповісти
Хто " карабль маасква" - зрозуміло.

А що натомість? Знову "старі" фейси? бо хто новий?
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29.03.2023 07:18 Відповісти
У Зелі всі рішення чудові ! Хіба продожувалась би війна якщо було їнакше ?
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29.03.2023 07:15 Відповісти
Тобто до цього Запісяна "Правда", поки їм не перейшли дорогу, мовчала собі тихенько, х*****ила Спарц по завданню дєрьмака. Шо там, цензура змі, телемарахвон? Ні, не чули
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28.03.2023 22:14 Відповісти
Громадяни! У вас сьогодні є унікальний шанс засвідчити свою лояльність до влади:
у довільній формі вкажіть, хто з ваших сусідів не дивиться телемарафон
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28.03.2023 22:23 Відповісти
ну, оце ознаки нового прекрасного світу у виконанні дєрьмака/татарова... з іншого боку, бидло (73%) хотіло, прагнуло цього. тому ніц не шкодую бидло: ні те, що здохло під руїнами маріуполів/ізюмів, ні те, що животіє без роботи, без даху над головою. кажучи рідною мовою зеленого уйобка "і подєлом"...
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28.03.2023 22:32 Відповісти
А що не подобається, зелений сракоголовий довбоящур ? Так,27% мають розум , критичне мислення і вмиють робити правильні висновки та
виважені рішення . На відміну від тебе ,бо бачу так никуя і не доперло до вашого тупорилого 73 % ( зараз % гівна кажуть вже 80%??) зеленого шобла , що накоили. Шоу вам ? Нате. Тільки шоу **** криваве ,млять. Жрите і насолоджуйтеся. А щоб ти гніда не звіздів , листа батька Журавля вище у коментах прочитай . Хотя о чем я ? Кому?
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29.03.2023 09:47 Відповісти
"гаваріть па-русскі" - не патріотично й поготів... чим ви, валЄрій, відрізняєтеся від жителя сизрані чи пєнзи? що вас від них різнить? просто те, що ви чи ваші батьки якимсь побитом долі опинилися на на нашій землі (або "на етай тєрріторіі", кажучи вашим "язичієм")?
щодо бидла: ваш, я так розумію, кумир чи любий презЕдент, свого часу назвав мою Батьківщину шльондрою, яка дає усім... упродовж усього свого "творчєскага путі" зелений дурник незмінно зображував "украінаязичних укрАінцев" недолугими дебілами, здатними лише вигукувати "слава нації" та брати хабарі... і мушу розчарувати вас, нешановний валЄрій, у цьому зображенні нас, українців, ваш презЕдент був щирим, справжнім, що б воно після цього на своє виправдання не варнякало... й захоплено плескати у долоні такому (а у маршрутках я мусив по кілька разів передивитися виступи уйобіщного кварталу), а відтак й проголосувати за таке могло лише бидло, при чім бидло недалеке й нерозумне...
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29.03.2023 11:34 Відповісти
Цікаво, що на УП такої статті в заголовках немає...
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28.03.2023 23:20 Відповісти
тут мають встановлювати правила військові, а журналісти стояти по стійці смирно, особливо з видання ватної ЛГБТ спільноти "Українська правда"
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28.03.2023 23:49 Відповісти
Льоня, а до якої ЛГБТ спільноти належиш ти? до москальської спільноти, чи до спільноти москальських "слуг"?
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29.03.2023 01:58 Відповісти
пригинайтесь рідні-жовто-блакитні - ... не ліниться і не хіпуйте...
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29.03.2023 01:30 Відповісти
Севгіль, чи не завдяки таким, як ви було зроблено все, щоб зе-мародери відчули можливість затикати рота журналістам? А тепер навіть військовим та військовим журналістам? Те, що ми зараз маємо фактично цензуру епохи "раннього ху@ла" у виконанні його "слуг", в цьому заслуга і ваша, бо не казати правду до кінця, це навіть гірше, ніж відверто брехати.
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29.03.2023 02:08 Відповісти
надії шо 73 поyмнішали ? - нема ніякої.
це пріговор.
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29.03.2023 09:57 Відповісти
"Йдеться про медійників "Єдиного марафону", до якого, нагадаємо, входять лише" Коломойський, Фірташ, Кучма та Ахметов.
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29.03.2023 11:15 Відповісти
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