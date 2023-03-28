Це цензура. Влада заборонила журналістам працювати в "червоній зоні", у "помаранчеву" допускають лише медійників "Єдиного марафону", - Мусаєва

Останні публічні та непублічні процеси навколо дозволів роботи для воєнних репортерів наштовхують на дуже неприємні висновки.

Про це у Facebook повідомила головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголошує, що журналістам фактично заборонили працювати в "червоній зоні", де, серед іншого, перебувають цивільні. Наразі "червона зона" сьогодні охоплює майже всю фронтову зону, а також деякі деокуповані села, зокрема Бахмут та прилеглі села, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка тощо.

Також дуже складно медійникам працювати у "помаранчевій зоні", "бо робити це можна тільки в супроводі прес-офіцера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі з Херсона ухвалили після команди з ОП, - Мусаєва

"У "помаранчевій зоні" сьогодні Херсон та прилеглі населенні пункти, Миколаїв і околиці. Тобто прес-офіцери мають супроводжувати на цих напрямках усіх без виключення журналістів та знімальні групи. Це неможливо навіть фізично, бо кількість прес-офіцерів та журналістів, які захочуть працювати на цих напрямках - неспівставна", - підкреслює Мусаєва.

Один з прес-офіцерів повідомив УП, що їм дозволили працювати на деяких напрямках фронту, але з обмеженим списком медійників. Йдеться про медійників "Єдиного марафону", до якого, нагадаємо, входять лише Суспільне, 1+1, ICTV, Інтер, Рада ти "Ми - Україна".

"Це нездорова ситуація, яка потребує негайного вирішення. Ми всі чекаємо на відкритий та чесний діалог з відповідальними за роботу з медіа людьми у Генштабі, ОП. Не можна цензурувати нашу війну", - підкреслює Мусаєва.

Також читайте: Телемарафон – це зброя проти Росії, - Зеленський