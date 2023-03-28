Це цензура. Влада заборонила журналістам працювати в "червоній зоні", у "помаранчеву" допускають лише медійників "Єдиного марафону", - Мусаєва
Останні публічні та непублічні процеси навколо дозволів роботи для воєнних репортерів наштовхують на дуже неприємні висновки.
Про це у Facebook повідомила головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, інформує Цензор.НЕТ.
Вона наголошує, що журналістам фактично заборонили працювати в "червоній зоні", де, серед іншого, перебувають цивільні. Наразі "червона зона" сьогодні охоплює майже всю фронтову зону, а також деякі деокуповані села, зокрема Бахмут та прилеглі села, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка тощо.
Також дуже складно медійникам працювати у "помаранчевій зоні", "бо робити це можна тільки в супроводі прес-офіцера".
"У "помаранчевій зоні" сьогодні Херсон та прилеглі населенні пункти, Миколаїв і околиці. Тобто прес-офіцери мають супроводжувати на цих напрямках усіх без виключення журналістів та знімальні групи. Це неможливо навіть фізично, бо кількість прес-офіцерів та журналістів, які захочуть працювати на цих напрямках - неспівставна", - підкреслює Мусаєва.
Один з прес-офіцерів повідомив УП, що їм дозволили працювати на деяких напрямках фронту, але з обмеженим списком медійників. Йдеться про медійників "Єдиного марафону", до якого, нагадаємо, входять лише Суспільне, 1+1, ICTV, Інтер, Рада ти "Ми - Україна".
"Це нездорова ситуація, яка потребує негайного вирішення. Ми всі чекаємо на відкритий та чесний діалог з відповідальними за роботу з медіа людьми у Генштабі, ОП. Не можна цензурувати нашу війну", - підкреслює Мусаєва.
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А так то да - нормальним журналістам не можна, щоб не писали правду. Ворогам України ЗЕлене світло.
Просто чудове рішення.
пора, пора на Майдан ((
А що натомість? Знову "старі" фейси? бо хто новий?
у довільній формі вкажіть, хто з ваших сусідів не дивиться телемарафон
виважені рішення . На відміну від тебе ,бо бачу так никуя і не доперло до вашого тупорилого 73 % ( зараз % гівна кажуть вже 80%??) зеленого шобла , що накоили. Шоу вам ? Нате. Тільки шоу **** криваве ,млять. Жрите і насолоджуйтеся. А щоб ти гніда не звіздів , листа батька Журавля вище у коментах прочитай . Хотя о чем я ? Кому?
щодо бидла: ваш, я так розумію, кумир чи любий презЕдент, свого часу назвав мою Батьківщину шльондрою, яка дає усім... упродовж усього свого "творчєскага путі" зелений дурник незмінно зображував "украінаязичних укрАінцев" недолугими дебілами, здатними лише вигукувати "слава нації" та брати хабарі... і мушу розчарувати вас, нешановний валЄрій, у цьому зображенні нас, українців, ваш презЕдент був щирим, справжнім, що б воно після цього на своє виправдання не варнякало... й захоплено плескати у долоні такому (а у маршрутках я мусив по кілька разів передивитися виступи уйобіщного кварталу), а відтак й проголосувати за таке могло лише бидло, при чім бидло недалеке й нерозумне...
це пріговор.