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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія втратила щонайменше 2 тисячі офіцерів із початку вторгнення, - KIU. ІНФОГРАФІКА

росіяни

2 000 російських офіцерів були ліквідовані в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Таку статистику оприлюднили на сторінці KIU (міжнародної моніторингової команди з Чехії) у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Підтвердження отримано з похоронних повідомлень, некрологів та новинних сайтів", — зазначили в команді.

З 24 лютого 2022 року на війні в Україні ліквідовано:

  • 4 генерал-майори
  • 54 полковники
  • 135 підполковників
  • 260 майорів
  • 372 капітани
  • 617 старших лейтенантів
  • 337 лейтенантів
  • 221 офіцер іншого рангу.

Зазначено, що це мінімальні підтверджені дані, тобто реальна цифра може бути більшою. 

Росія втратила щонайменше 2 тисячі офіцерів із початку вторгнення, - KIU. ІНФОГРАФІКА 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 171 730 осіб (+570 за добу), 3602 танки, 2653 артсистеми, 6966 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

росія (65035) офіцер (99) втрати (4393)


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Топ коментарі
+9
Тут одне цікавить. Де можна посцяти на могили цих "охвіцерів"?
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28.03.2023 18:32
+6
На ********* є офіцери? Їх постріляли ще більшовики під час революції.
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28.03.2023 18:40
+4
Всё-таки 4 женераля в статистике, хотя тут ещё несколько месяцев назад народ носился с цифрой 10. Попытки призвать к разуму и искать инфу с пруфами закончились традиционным баном
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28.03.2023 18:35
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Тут одне цікавить. Де можна посцяти на могили цих "охвіцерів"?
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28.03.2023 18:32 Відповісти
То треба турне до мокшан замовляти..по місЦям поховань хероїв))
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28.03.2023 18:36 Відповісти
Може разом з ЗСУ?
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28.03.2023 18:43 Відповісти
Тю..а куди ж без них) Екскурсію..
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28.03.2023 18:46 Відповісти
Перед входом у Верховну Раду є пам'ятник окупанту кацапу ватутіну, під ним він і закопаний - сци досхочу.
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28.03.2023 18:53 Відповісти
Не факт, что у них есть могилы.
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28.03.2023 19:23 Відповісти
Всё-таки 4 женераля в статистике, хотя тут ещё несколько месяцев назад народ носился с цифрой 10. Попытки призвать к разуму и искать инфу с пруфами закончились традиционным баном
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28.03.2023 18:35 Відповісти
Ну так, там, нприклад, ліквідованого вівцейоба-поплічника Рамзанки записали в "генерали". І ще кілька подібних було. А 4 - це підтверджені дані, теж непогано)
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28.03.2023 18:46 Відповісти
які "axвіцери"? - то "елітні" москальскі кати.
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28.03.2023 18:37 Відповісти
На ********* є офіцери? Їх постріляли ще більшовики під час революції.
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28.03.2023 18:40 Відповісти
Тут навіть на форумі один такий совковий є який не знає української мови, зветься він "старый зольдат"
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28.03.2023 19:07 Відповісти
Справжні офіцери, які мають поняття про честь, застрелилися б вже від цього російського ***..ства.
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28.03.2023 19:18 Відповісти
камбат батяня батяня камбат... в канаве твои руки ноги лежат
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28.03.2023 18:45 Відповісти
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28.03.2023 18:47 Відповісти
Оце Йоська в пеклі може давати концерт для повного залу "афіцерав"
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28.03.2023 18:48 Відповісти
2 тисячі отого сміття не варті одного Да Вінчі
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28.03.2023 19:00 Відповісти
Охфицеры, охфицеры
Ваша жопа под прицелом
За рабсию и кончину до конца.

Охфицеpы, pабсияне,
Пусть могилы вам сияют,
Заставляя в унитаз сливать сеpдца.
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28.03.2023 19:05 Відповісти
Есть кем их заменить на параше.
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28.03.2023 19:12 Відповісти
У них ще повно цього лайна, відтак, там не дуже переймаються. Аби завалювати ворога трупами особливого розуму не треба, отже, ліквідовану офіцерню буде не важко замінити.
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28.03.2023 19:29 Відповісти
Ошибаетесь, у них как раз острая нехватка офицеров нижнего звена - взвод, рота. Эти сведения чехов просто смехотворны. Безвозвратные потери офицерского состава нижнего и среднего звена в соотношении общими потерями минимально 10-15 тыс.
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28.03.2023 21:29 Відповісти
 
 