Росія втратила щонайменше 2 тисячі офіцерів із початку вторгнення, - KIU. ІНФОГРАФІКА
2 000 російських офіцерів були ліквідовані в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Таку статистику оприлюднили на сторінці KIU (міжнародної моніторингової команди з Чехії) у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Підтвердження отримано з похоронних повідомлень, некрологів та новинних сайтів", — зазначили в команді.
З 24 лютого 2022 року на війні в Україні ліквідовано:
- 4 генерал-майори
- 54 полковники
- 135 підполковників
- 260 майорів
- 372 капітани
- 617 старших лейтенантів
- 337 лейтенантів
- 221 офіцер іншого рангу.
Зазначено, що це мінімальні підтверджені дані, тобто реальна цифра може бути більшою.
Топ коментарі
+9 Garry Grant
показати весь коментар28.03.2023 18:32
+6 5 копійок
показати весь коментар28.03.2023 18:40
+4 дмитрий #513526
показати весь коментар28.03.2023 18:35
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