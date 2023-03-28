Росія втратила щонайменше 2 тисячі офіцерів із початку вторгнення, - KIU. ІНФОГРАФІКА

2 000 російських офіцерів були ліквідовані в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Таку статистику оприлюднили на сторінці KIU (міжнародної моніторингової команди з Чехії) у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Підтвердження отримано з похоронних повідомлень, некрологів та новинних сайтів", — зазначили в команді.

З 24 лютого 2022 року на війні в Україні ліквідовано:

4 генерал-майори

54 полковники

135 підполковників

260 майорів

372 капітани

617 старших лейтенантів

337 лейтенантів

221 офіцер іншого рангу.

Зазначено, що це мінімальні підтверджені дані, тобто реальна цифра може бути більшою.

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