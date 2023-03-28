На тимчасово окупованих територіях та в Росії перебувають 4390 вихованців українських спецзакладів

На тимчасово окупованих територіях та в Росії перебувають 4390 українських статусних дітей, тобто вихованців спеціальних закладів – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила в ефірі єдиного телемарафону новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За її словами, через приховування Росією будь-якої інформації про них, до пошуку долучаються всі можливі відомства - Офіс Президента України, ОГП, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Нацполіція, Мінреінтеграції та інші.

"Всі отримані матеріали ми передаємо до міжнародного кримінального суду, який також розслідує ці злочини. Там уже зібрано достатньо доказів. Сподіваємося, що наші зусилля та тиск міжнародної спільноти дозволять прискорити процес повернення наших дітей", - зауважила Ірина Верещук.

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