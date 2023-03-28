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Новини Війна
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На тимчасово окупованих територіях та в Росії перебувають 4390 вихованців українських спецзакладів

діти,депортація

На тимчасово окупованих територіях та в Росії перебувають 4390 українських статусних дітей, тобто вихованців спеціальних закладів – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила в ефірі єдиного телемарафону новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За її словами, через приховування Росією будь-якої інформації про них, до пошуку долучаються всі можливі відомства - Офіс Президента України, ОГП, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Нацполіція, Мінреінтеграції та інші.

"Всі отримані матеріали ми передаємо до міжнародного кримінального суду, який також розслідує ці злочини. Там уже зібрано достатньо доказів. Сподіваємося, що наші зусилля та тиск міжнародної спільноти дозволять прискорити процес повернення наших дітей", - зауважила Ірина Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія блокує повернення депортованих дітей-сиріт, - Верещук

Автор: 

депортація (721) діти (5055) Кабмін (14078) Верещук Ірина (683) воєнні злочини (1856)


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Шашлики,дороги,а діти нікому не потрібні
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28.03.2023 18:44 Відповісти
Ну якщо вони не потрібні своїм батькам, то так.
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28.03.2023 18:51 Відповісти
Демография.... надо воровать детей. Это одна из причин войны. С 2014 года этим в РФ занималась Елизавета Глинка, доктор Лиза. Внезапно, гражданка США.
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28.03.2023 19:26 Відповісти
А евакуювати перед наступом рашки то ні? Своїх родичів вивезли аж бігом
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28.03.2023 19:26 Відповісти
Цинізм зашкалює. Спочатку ця потвора прийняла участь у розмінуванні Чонгару, потім "не бачила" необхідності евакуювати дітей, а тепер вона сприяє розслідуванню злочинів по викраденню цих дітей.
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28.03.2023 20:49 Відповісти
 
 