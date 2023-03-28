Сили Оборони вже знищили понад півтори тисячі ворожих БПЛА "Орлан-10", - Ігнат
Сили оборони України знищили вже понад півтори тисячі ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телевізійного марафону "Єдині новини" розповів речник Командування Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат, передає Укрінформ.
Загалом, за словами Ігната, за час широкомасштабної війни з російськими агресорами лише ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня типу "орлан-10" уже збито понад півтори тисячі, не рахуючи квадрокоптерів та БПЛА тактичного рівня.
Оцінюючи нинішні спроможності повітряних сил країни-агресора, він наголосив, що російське угруповання літаків, яке атакує Україну з кількох десятків летовищ, кількісно збільшилося, але якісно стало набагато гіршим.
"На жаль, потенціал щодо здійснення атак з повітря в них ще є, і наші військові льотчики роблять усе можливе, а іноді навіть і неможливе, щоби протистояти агресорові, намагаючись збивати його ракети та БПЛА", - підкреслив Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль