Сили Оборони вже знищили понад півтори тисячі ворожих БПЛА "Орлан-10", - Ігнат

Сили оборони України знищили вже понад півтори тисячі ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телевізійного марафону "Єдині новини" розповів речник Командування Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

Загалом, за словами Ігната, за час широкомасштабної війни з російськими агресорами лише ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня типу "орлан-10" уже збито понад півтори тисячі, не рахуючи квадрокоптерів та БПЛА тактичного рівня.

Оцінюючи нинішні спроможності повітряних сил країни-агресора, він наголосив, що російське угруповання літаків, яке атакує Україну з кількох десятків летовищ, кількісно збільшилося, але якісно стало набагато гіршим.

"На жаль, потенціал щодо здійснення атак з повітря в них ще є, і наші військові льотчики роблять усе можливе, а іноді навіть і неможливе, щоби протистояти агресорові, намагаючись збивати його ракети та БПЛА", - підкреслив Ігнат.

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