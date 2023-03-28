Путін підриває авторитет Сі Цзіньпіна заявами про ядерну зброю в Білорусі, - Bloomberg
Голова КНР Сі Цзіньпін намагається проявити себе як "великого гравця на політичній сцені", але Росія йому не допомагає.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Під час триденного візиту Сі Цзіньпіна до Москви відбулися тривалі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони підіймали тости за "безмежну дружбу" та виступили зі спільною заявою про те, що усі ядерні держави мають утриматися від розміщення ядерної зброї за кордоном.
"Але наступного ж дня Путін "підсік" Сі, заявивши про плани розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Це буде перший раз, коли Росія розміщує зброю такої потужності на чужій території з часів СРСР", - пише видання.
"Незалежно від того, чи блефує Путін, чи ні, це ставить Сі Цзіньпіна у незручне становище і підважує його авторитет як надійного посередника у врегулюванні міжнародних конфліктів", - зазначає видання. Воно додає, що це також ставить під сумнів вплив Сі на Путіна та Росію попри те, що Росія стає дедалі більш залежною від Китаю економічно.
Сі не виступив ані з підтримкою, ані з різкою критикою, проте він та інші представники Китаю місяцями повторювали одне й те саме: "Росія не має використовувати ядерну зброю у війні".
Нагадаємо, очікувалося, що Сі зателефонує президентові України Зеленському після зустрічі з Путіним, але цього не сталося через позицію Пекіна.
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- Что, с Си или с Путлером?
- С обоими! (с)
Причин для блиц-визита можно назвать две. Ну, две с половиной. И все они сильно увязаны между собой, пишет российский журналист Анатолий Несмиян, (Эль-Мюрид)
Похоже, что китайский визит провалился. Ну, с точки зрения тех ожиданий, которые возлагали на него в Кремле. Китайцы - люди неспешные, измеряют все годами и десятилетиями. Путин столько ждать не может. Его горизонт - максимум следующий понедельник, про годы речь уже давно не идёт. Поэтому «здесь и сейчас» ожидать от Китая было нелепо, но всегда есть надежда на чудо, на армию Венка. И как всегда, несбыточная.
"Поэтому Турция. Нужно уговорить Эрдогана посодействовать в приемлемом мире или, точнее, перемирии на Украине. Хотя бы временном. Причем не завтра, а сегодня. А еще лучше - вообще вчера. Понятно, не за так. И это - вторая причина спешного визита", считает Эль-Мюрид.
Вторая причина - газовый хаб, одна из тем, которые очень поспособствуют Эрдогану в качестве аргумента в предвыборной борьбе. Поэтому Путин в обмен на содействие будет обещать самые шоколадные условия и согласится на все требования Эрдогана, чтобы только решить первую проблему. Требования, кстати, известны: скидка на российский газ «от 25 процентов и выше» и отсрочка платежей за газ, включая уже полученный, минимум на год. Ну, и новое требование - трубу должен построить Газпром за свой счет. У Турции после землетрясения на нее денег нет.
Здесь может вырисоваться и причина «два с половиной» - Сирия. Турки прямо заинтересованы в создании сплошной зоны отчуждения вдоль всей границы Сирии и Турции, чтобы отсечь курдов от территории Турции и создать барьер на путях проникновения беженцев из Сирии. Россия пока в ряде локаций создает этому препятствия. Чему турки не рады. Поэтому возможны подвижки и в этом вопросе.
Нюанс, конечно, в том, что Турция вряд ли сможет посодействовать в вопросах перемирия. Каток конфликта катится к украинскому наступлению, и остановить его сейчас уже невозможно.
В случае неблагоприятного для Кремля исхода этого наступления позиции на возможных переговорах будут гораздо слабее. А если произойдет качественное изменение обстановки (скажем, ВСУ выйдут непосредственно к Крыму или даже сумеют войти в него) - тогда переговоров может вообще не быть даже теоретически.
"Поэтому и срочный блиц-визит. Попытаться уговорить партнера. Хотя это тоже стратегия чуда - а вдруг оно случится?".
Пора приучить себя к мысли, что воевать придется обязательно. Избежать войны не получится. И лучше сделать это сейчас, против слабых и разрозненных противников, а не ждать, пока Китай триллионы долларов (американских между прочим от торговли) вложит в Африку и получит там огромную ресурсную базу. Все диктаторские режимы необходимо уничтожить. Для начала полностью отменить неработающие женевские конвенции, которые запрещают убивать по фамилиям персональные цели, а также обязывают при ракетно-бомбовом ударе по городской местности всегда предупреждать о координатах ударов, давая тем самым время всем убежать от бомбежки (Израиль так делает лет 20 как дурачок, за все время не уничтожив ни одного главаря террористов). И пользоваться открыто главной слабостью всех диктаторских режимов - персонифицированностью власти. Убей главаря и его крысы никогда не смогут избрать нового, они полностью потеряют управление и будут сами пытаться занять место главаря как единственно рабочей системы управления. Сейчас любого человека может уничтожить дрон с ракетой, а взорвать бронированный авто может дистанционная мина с ударным ядром, бьющая на 100-200 метров, все спецоперации существенно упростились. Пора начать убивать диктаторов, убивать открыто, не боясь вступления в войну, которого ни разу не будет, потому что сразу начнется борьба за власть, а на старого диктатора всем плевать будет.
Питання диктаторів слід вирішувати функціонально.
Для чого світова економіка має втрачати трильйони доларів за результатами нападу параші на Україну (я вже мовчу про геноцид), якщо достатньо призначити скажімо 100 млн. $ за голову щура, і проблема буде вирішена швидко і ефективно.
Новий щур подібного калібру з'явиться нешвидко.
І тут проявиться фундаментальна перевага Заходу як системи над персоналістськими автократіями.