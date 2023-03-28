Путін підриває авторитет Сі Цзіньпіна заявами про ядерну зброю в Білорусі, - Bloomberg

Голова КНР Сі Цзіньпін намагається проявити себе як "великого гравця на політичній сцені", але Росія йому не допомагає.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Під час триденного візиту Сі Цзіньпіна до Москви відбулися тривалі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони підіймали тости за "безмежну дружбу" та виступили зі спільною заявою про те, що усі ядерні держави мають утриматися від розміщення ядерної зброї за кордоном.

"Але наступного ж дня Путін "підсік" Сі, заявивши про плани розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Це буде перший раз, коли Росія розміщує зброю такої потужності на чужій території з часів СРСР", - пише видання.

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"Незалежно від того, чи блефує Путін, чи ні, це ставить Сі Цзіньпіна у незручне становище і підважує його авторитет як надійного посередника у врегулюванні міжнародних конфліктів", - зазначає видання. Воно додає, що це також ставить під сумнів вплив Сі на Путіна та Росію попри те, що Росія стає дедалі більш залежною від Китаю економічно.

Сі не виступив ані з підтримкою, ані з різкою критикою, проте він та інші представники Китаю місяцями повторювали одне й те саме: "Росія не має використовувати ядерну зброю у війні".

Нагадаємо, очікувалося, що Сі зателефонує президентові України Зеленському після зустрічі з Путіним, але цього не сталося через позицію Пекіна.

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