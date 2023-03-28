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Новини Війна
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Німеччина вважає рекомендацію МОК щодо росіян і білорусів "ляпасом" для українських спортсменів

ненсі,фезер

У Німеччині вважають "ляпасом" для українських спортсменів рекомендацію керівництва Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка передбачає повернення російських та білоруських спортсменів до змагань під нейтральним прапором.

Про це повідомляє агенція France-Presse, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Українські спортсмени "заслуговують на солідарність міжнародного спорту", заявила міністр спорту Німеччини Ненсі Фезер. "Міжнародний спорт має беззаперечно засудити жорстоку агресивну війну Росії. Це можна зробити лише за умови повного виключення російських та білоруських спортсменів", - вважає вона.

Нагадаємо, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах 28 березня на початку триденного засідання виконкому МОК укотре виступив на захист планів допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, але під нейтральним прапором та не національними командами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК повернеться до питання участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2024, коли це буде можливо, - Бах

Автор: 

Німеччина (7340) МОК (173) спорт (1617)


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Топ коментарі
+11
...не тiльки для Украiнських спортсменiв!це рiшення знущання над здоровим згуздом!
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28.03.2023 19:44
+8
МОК как и ООН, давно себя дискредитировали связями с путлером и его шайкой , поэтому, нужно и эту организацию после окончания войны распустить и создать новый орган, с новыми принципами и подходами к участию спортсменов в играх.
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28.03.2023 19:56
+4
Це набагато набагато гірше ніж ляпас...
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28.03.2023 19:46
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...не тiльки для Украiнських спортсменiв!це рiшення знущання над здоровим згуздом!
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28.03.2023 19:44 Відповісти
Це набагато набагато гірше ніж ляпас...
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28.03.2023 19:46 Відповісти
Німеччину ніби підманили))
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28.03.2023 19:47 Відповісти
МОК - Международная Организация Капитулянтов !
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28.03.2023 19:48 Відповісти
Або К корупціонерів
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28.03.2023 21:15 Відповісти
Согласен на допуск любого кацапского и ************** спортсмена, если предварительно вывести их на полигон в качестве мишеней и дальше пострелять по ним из БМП и арты, ну а у них лопата и все, пускай делают что хотят. Сколько выживут или сохранят конечности, то те и поедут на олимпиаду. Тогда это будет честно и справедливо. А пока можно только призвать все страны мира покалечить кацапских спортсменов в раздевалках и отелях. Ногу сломать, руку ножом порезать. Все вместе подойти 50 человек на одного кацапа. Пускай привыкают к пожизненному отношению к себе как к натуральным фашистам, коими они и являются.

И выступление кацапского спортсмена против войны - это автоматическое уголовное дело против него по кацапским законам. Если есть уголовное дело, то спортсмен уже давно бы отказался от кацапского гражданства и взял гражданство другой страны. Эти спортсмены имеют право выступать. Кацапы - нет. Ни под каким флагом, ни соло, ни в составе команды. Только после отказа от гражданства и вступление в гражданство другой страны.
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28.03.2023 19:49 Відповісти
Значит нашим игнорировать в форме демарша. Ничего страшного, можно пропустить разок.
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28.03.2023 19:52 Відповісти
Бах з Вагнером грають в одному оркестрі. Кожен свою партію.
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28.03.2023 19:52 Відповісти
Відтепер офіційне звернення до голови МОК - Томас Бабло Бах.
На мою думку Українцям треба поставити питання жорстко:
"Поруч з вбивцями Українців - не буде. Якщо Бах хоче бути шльондрою - це його справа. І треба дещо назву змінити, на "Олімпійські Ігри серед повій та шльондр - 2024".
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28.03.2023 19:56 Відповісти
МОК как и ООН, давно себя дискредитировали связями с путлером и его шайкой , поэтому, нужно и эту организацию после окончания войны распустить и создать новый орган, с новыми принципами и подходами к участию спортсменов в играх.
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28.03.2023 19:56 Відповісти
Вы забыли добавить красный крест и магате. Время показало, что дерьмо всплывает.
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28.03.2023 20:59 Відповісти
После окончания войны нужна абсолютно новая система, как международных отношений, так и международной безопасности, об этом я написал статью, если хотите, ознакомьтесь с ней, на авторских темах, называется она " ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НУЖЕН НОВЫЙ МИР".
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28.03.2023 21:44 Відповісти
хіба що під прапором лгбт - "самий что ні на єсть" нейтральний прапор для москалів
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28.03.2023 20:05 Відповісти
Зазвичай люди після фізичних зауважень кардинально змінюють свої рішеня. Можливо, пану Баху потрібно зауважити виключно таким чином.
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28.03.2023 20:14 Відповісти
хотів би сказати шо нормальні країни повинні бойкотувати олімпіаду, але згадую спортсменів які готувались все життя до цих змагань. МОК тупі уйобки
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28.03.2023 20:14 Відповісти
Тобто, нєт мєтодов протів Кості Саприкіна?
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28.03.2023 20:31 Відповісти
Никакого нейтрального флага России. Только радужный!
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28.03.2023 20:29 Відповісти
Бах-фашист? Цілком можливо! А що пасеться на російських грошових пасовищах - це точно...
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28.03.2023 20:30 Відповісти
Іспанська ганьба.
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28.03.2023 20:36 Відповісти
kacapy-PNX !!!
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28.03.2023 21:25 Відповісти
Козломордые Баху отстебнули 10 лимонов на счета и еще 10 лимонов кешом. Но условием ,что он просунет кацапов и ********* в любом виде на олимпиаду. И он за эти деньги готов хоть жопу себе разорвать. Если у баха не проканает, бабулесы нужно возвращать в мацкву, а то может быть и "новичок" его заранее предупредили. Поэтому это чмо олипиадское готово и маму свою продать
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28.03.2023 21:29 Відповісти
Це ж треба ТАК труситися за бабками, що зовсім втратив почуття сорому! Так ганьбитися перед усім світом і навіть не відчувати цього!
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28.03.2023 21:34 Відповісти
Руководство МОК разогнать к чертям собачьим. Гниды.
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29.03.2023 06:25 Відповісти
 
 