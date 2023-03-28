Німеччина вважає рекомендацію МОК щодо росіян і білорусів "ляпасом" для українських спортсменів

У Німеччині вважають "ляпасом" для українських спортсменів рекомендацію керівництва Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка передбачає повернення російських та білоруських спортсменів до змагань під нейтральним прапором.

Про це повідомляє агенція France-Presse, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Українські спортсмени "заслуговують на солідарність міжнародного спорту", заявила міністр спорту Німеччини Ненсі Фезер. "Міжнародний спорт має беззаперечно засудити жорстоку агресивну війну Росії. Це можна зробити лише за умови повного виключення російських та білоруських спортсменів", - вважає вона.

Нагадаємо, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах 28 березня на початку триденного засідання виконкому МОК укотре виступив на захист планів допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, але під нейтральним прапором та не національними командами.

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