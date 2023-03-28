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Новини Боротьба з коронавірусом
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ВООЗ змінила підхід до вакцинації проти COVID-19: додаткові ревакцинації більше не рекомендовані людям із "середнім ризиком"

вакцина,ляшко,шмигаль,кабмін,стефанішина,лазебна

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 28 березня змінила свої рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19, припустивши, що групи високого ризику мають отримати додаткову дозу через 12 місяців після останньої ревакцинації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, агентство визначило групи високого ризику як літніх людей, а також молодих людей з іншими значними факторами ризику. Для цієї групи агентство рекомендує додаткову вакцинацію через 6 або 12 місяців після останньої дози, виходячи з таких факторів, як вік та стан імунодефіциту.

ВООЗ визначила групу, що включає здорових дітей і підлітків, як групу "низького пріоритету" і закликала країни враховувати такі фактори, як тягар захворювання, перш ніж рекомендувати вакцинацію цієї групи.

Також комітет експертів ВООЗ заявив, що додаткові ревакцинації проти COVID-19, окрім початкової серії - два щеплення та бустер - більше не рекомендовані людям із "середнім ризиком".

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Нові рекомендації з’явилися, оскільки країни застосовують різні підходи. Деякі країни з високим рівнем доходу, як-от Велика Британія чи Канада, вже пропонують людям з високим ризиком ревакцинацію навесні, через шість місяців після останньої дози.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) щеплення (174) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
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28.03.2023 19:46
+13
Коли ж ви вже заспокоїтесь...
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28.03.2023 19:49
+12
Питання: де планетарна паніка стосовно серцево-судинних захворювань?
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28.03.2023 19:55
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28.03.2023 19:46 Відповісти
Поп-группа.
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28.03.2023 19:47 Відповісти
Дякую, підняли настрій))))
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28.03.2023 19:55 Відповісти
Коли ж ви вже заспокоїтесь...
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28.03.2023 19:49 Відповісти
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28.03.2023 19:51 Відповісти
Хвороби серцево-судинної системи - це результат багаторічного зволікання на своє здоров'я. А ковід підцепив - і через тиждень вже труп.
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28.03.2023 19:55 Відповісти
🤣🤣🤣
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28.03.2023 20:20 Відповісти
розказуй, вакцинатор В кого сильний імунітет, то зовсім не труп. У мене сусіди з надмірною вагою, У сусідки діабет, у її свекрухи - вік за 80років. Захворіла минулого року вся сімья, ні одне не померло, вдома пересиділи. Вакцинувалися по всій схемі - ні хера не помогло, до сих пір живі.
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28.03.2023 20:38 Відповісти
Надмірна вага, діабет - це також проблеми від пофігізму на своє здоров'я. У людей, які ведуть здоровий спосіб життя і правильно харчуються, ні проблем із серцево-судинною системою, ні зайвої ваги, ні діабету - немає. І бабановірус також переноситься у легкій формі
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28.03.2023 21:30 Відповісти
Ну може, якби і мені платили грубі гроші за рекламу "квакцини", я теж що би щось подібне триндів, хоа навряд - залишки соввсті не дозволили б.
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28.03.2023 20:44 Відповісти
Питання: де планетарна паніка стосовно серцево-судинних захворювань?
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28.03.2023 19:55 Відповісти
Не на часі.
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28.03.2023 20:12 Відповісти
70% смертності від барановіруса - результат розвалу системи охорони здоров'я. В більшості "циввлізованих" країн система охорони здоров'я ввдсутня - є лише сфера надання платних медичних послуг - от і будь-яка інфекційна хвороба для цих країн це катастрофа. Вальцман руками імпорної санітарки розвалив ху... погану українську систему охорони здоров'я, не створивши нічого на заміну.
Всесвітня паніка, яку спричинив барановірус, сталася тому, що людство розслабилось, і забуло, що за виживання треба боротись, а не проїдати запаси, накопичені поколіннями.
Барановірус - це психологічна зброя, що вражає нестійкі слабкі демократії. По справжньму сильним демократичним устроям (Швеція наприклад) - барановірус був пофіг - ніякого барантину і лохдауну, перекашляли і продовжили розвиватися...
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28.03.2023 20:22 Відповісти
От последствий ковида образуются тромбы. Через месяц или полгода у человека отрывается тромб и он может погибнуть. Причину смерти и запишут как сердечно-сосудистую. Хотя без ковида человек может жить еще очень долго. И еще много болезней, которые у нас не всегда диагностируют. Например, у человека опухоль, он год или два очень слабый, ведет малоподвижный образ жизни, ест много (т.к. теряет вес и нужны калории, а аппетита нету из-за отсутствия нагрузок, есть самое вредное как самое вкусное). Потом умирает от сердца, это видно на вскрытии и опухоль даже никто и не искал, хотя если бы сделали МРТ или УЗИ, нашли опухоль, вырезали и облучили, человек бы восстановил здоровье и мог активно жить, сердце бы в норму пришло. Именно так на Западе и делают, поэтому там и живут долго. 60% - это чушь несусветная, просто нету денег, врачей и техники на полноценное исследование здоровья.

Заболевание опасное даже сейчас, необходимо поддерживать иммунитет и свои сосуды тоже. Например, заниматься спортом с мощной тренировкой сердечной мышцы и не жрать холестерин с алкоголем, которые в наибольшей степени и приводят к проблемам с сердцем. Вакцинация действительно нужна группе с высоким риском, а в среднем риске только тем, кто сидит круглосуточно дома и не контактирует с вирусами и не поддерживает работу иммунной системы, а также при поездке в дальнюю страну с другими штаммами, которыми не болел раньше. Остальным нет, все уже укололись и переболели много раз, у них длительный крепкий иммунитет.
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28.03.2023 20:08 Відповісти
Потрібна вакцинація, а не "квакцинація" - ніхто не знає, що за гидоту нам "ширяли".
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28.03.2023 20:39 Відповісти
Ось вам офіційна статистика від ковіду:

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/

Чому ніхто бустерів не робить?А ще з тих 36 відсотків,що повністю вакцинувалися.потрібно відкинути з 15 відсотків,хто має підробні сертифікати.
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28.03.2023 20:06 Відповісти
Зменшення зацікавленності "власьтєй" квакцинацією від барановіруса, пояснюється тим, що цей виключно комерційний прект виробування на мільйонах нового класу препаратів - себе вичерпав. Зйомки закінчено - всі вільні і можуть розходитись.
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28.03.2023 20:33 Відповісти
ВОЗ-ПНХ

Ненужная х..ня,как и моз,,и ООН...
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28.03.2023 20:07 Відповісти
👍👍👍
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28.03.2023 20:21 Відповісти
Вакцинувався в 20 році, але Вавину тищу так і не отримав, як і обіцяного смартфона. Зеля тріпло.
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28.03.2023 21:14 Відповісти
Тю, я месяц назад 4 раз вакцинировался). Ну лишним не будет)
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28.03.2023 21:29 Відповісти
Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову.
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29.03.2023 02:05 Відповісти
 
 