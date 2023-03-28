ВООЗ змінила підхід до вакцинації проти COVID-19: додаткові ревакцинації більше не рекомендовані людям із "середнім ризиком"
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 28 березня змінила свої рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19, припустивши, що групи високого ризику мають отримати додаткову дозу через 12 місяців після останньої ревакцинації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, агентство визначило групи високого ризику як літніх людей, а також молодих людей з іншими значними факторами ризику. Для цієї групи агентство рекомендує додаткову вакцинацію через 6 або 12 місяців після останньої дози, виходячи з таких факторів, як вік та стан імунодефіциту.
ВООЗ визначила групу, що включає здорових дітей і підлітків, як групу "низького пріоритету" і закликала країни враховувати такі фактори, як тягар захворювання, перш ніж рекомендувати вакцинацію цієї групи.
Також комітет експертів ВООЗ заявив, що додаткові ревакцинації проти COVID-19, окрім початкової серії - два щеплення та бустер - більше не рекомендовані людям із "середнім ризиком".
Нові рекомендації з’явилися, оскільки країни застосовують різні підходи. Деякі країни з високим рівнем доходу, як-от Велика Британія чи Канада, вже пропонують людям з високим ризиком ревакцинацію навесні, через шість місяців після останньої дози.
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Всесвітня паніка, яку спричинив барановірус, сталася тому, що людство розслабилось, і забуло, що за виживання треба боротись, а не проїдати запаси, накопичені поколіннями.
Барановірус - це психологічна зброя, що вражає нестійкі слабкі демократії. По справжньму сильним демократичним устроям (Швеція наприклад) - барановірус був пофіг - ніякого барантину і лохдауну, перекашляли і продовжили розвиватися...
Заболевание опасное даже сейчас, необходимо поддерживать иммунитет и свои сосуды тоже. Например, заниматься спортом с мощной тренировкой сердечной мышцы и не жрать холестерин с алкоголем, которые в наибольшей степени и приводят к проблемам с сердцем. Вакцинация действительно нужна группе с высоким риском, а в среднем риске только тем, кто сидит круглосуточно дома и не контактирует с вирусами и не поддерживает работу иммунной системы, а также при поездке в дальнюю страну с другими штаммами, которыми не болел раньше. Остальным нет, все уже укололись и переболели много раз, у них длительный крепкий иммунитет.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/
Чому ніхто бустерів не робить?А ще з тих 36 відсотків,що повністю вакцинувалися.потрібно відкинути з 15 відсотків,хто має підробні сертифікати.
Ненужная х..ня,как и моз,,и ООН...