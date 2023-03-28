Протягом 28 березня росіяни завдали 11 авіаційних та 2 ракетні удари по території України, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про російські удари по території України протягом 28 березня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та 2 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Сьогодні, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки".

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