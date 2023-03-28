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Протягом 28 березня росіяни завдали 11 авіаційних та 2 ракетні удари по території України, - Генштаб

пожежа,енергетика,обстріл

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про російські удари по території України протягом 28 березня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та 2 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Сьогодні, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки".

Також читайте: Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення "Укрпошти" в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Генштаб ЗС (6537) обстріл (28357)


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під "авіаціайнимі ударами" треба розуміти маскалячі плануючі бомби.
тут тільки по їхніх аеродромах - не бачу іншого захисту від цього.
фахівці мо поправлять...
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28.03.2023 20:12 Відповісти
Пора вбомбить Бельбек в ад. Чтоб его нахрен не стало вообще. Чтобы ВПП превратилась в лунные кратеры.
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28.03.2023 20:49 Відповісти
 
 