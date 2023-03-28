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Новини
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Російські кораблі випустили ракети по умовних цілях у Японському морі

ракета,корабель

Військово-морські сили Росії здійснили пуски надзвукових протикорабельних ракет по тренувальній цілі в Японському морі.

Про це повідомило міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ. 

"В акваторії Японського моря ракетні кораблі Тихоокеанського флоту здійснили стрільбу крилатими ракетами "Москит" по морській цілі умовного противника", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Ракетна катерна ударна група у складі двох катерів завдала спільного ракетного удару по морському щиту, що імітував бойовий корабель умовного супротивника.

Ціль, розташована на відстані близько 100 кілометрів, була успішно вражена прямим попаданням двох крилатих ракет "Москит", заявили в російському Міноборони.

"Безпеку виконання бойової вправи забезпечували надводні кораблі та літаки морської авіації Тихоокеанського флоту", — йдеться у повідомленні.

Російські кораблі випустили ракети по умовних цілях у Японському морі 01

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ракети (4020) росія (65035) флот (327) Японія (1199)


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Топ коментарі
+17
Воронеж напрягся)
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28.03.2023 20:07
+16
Щось таке у цьому північнокорейське...
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28.03.2023 20:09
+16
Лапатнікі продовжують лякати їжака голою обісраною смердючою дупою...
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28.03.2023 20:11
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Воронеж напрягся)
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28.03.2023 20:07 Відповісти
Владивосток бухой,ибо пох.й...
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28.03.2023 21:19 Відповісти
Щось таке у цьому північнокорейське...
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28.03.2023 20:09 Відповісти
Лапатнікі продовжують лякати їжака голою обісраною смердючою дупою...
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28.03.2023 20:11 Відповісти
Як зветься флагман Тихоокеанського флоту рф-еї?
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28.03.2023 20:14 Відповісти
Какой толк от корабля, если у него нету ПВО (а также системы обнаружения ракетного пуска по нему)? Кацапы жидко обосрались, показав, что они не способны защищаться от ракет по своим кораблям. Их любая страна в мире может легко потопить. И еще они не умеют тушить пожар, а обсираются и сразу дрыщут с корабля, притом капитанчик дрыщет самый первый. И будет уже не важно, какую они там ракету сделали, они даже не узнают, что через 5 секунд будут уничтожены. У них наверное один оникс из бастиона работает и все остальное выдают за него.
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28.03.2023 20:15 Відповісти
тепер головне не прогавити коли москити будуть в Джанкої
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28.03.2023 20:16 Відповісти
"москіти" - радянське гімно від якого відмовилися на ЧФ ще при Союзі
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28.03.2023 20:19 Відповісти
А як другого нема?Хоть так...пук-пук
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28.03.2023 20:22 Відповісти
а Воронєж в черговий раз напрягся
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28.03.2023 20:18 Відповісти
Самураї, притопіть там парочку тих лаптєвих корит і можете на нас списати. )
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28.03.2023 20:19 Відповісти
Най проведуть маштабні навчання з залпами ракет, танками, ЗРК, авіацією... І щоб усе їздило, літало, плавало і стріляло якомога більше! А тривалість тих навчань най буде як в БРСР - місяці.

І "лапотнікам" добре - не перевдягнуться в чорні пакети, і нам добре - все, що вони там вистріляють не буде застосовано в Україні.

Але най будуть обережні - Вейшнорія не спить!
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28.03.2023 20:21 Відповісти
Эти сказки просто банальны.
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28.03.2023 20:35 Відповісти
Открыли люки и закрыли.
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28.03.2023 20:36 Відповісти
Ха. 100 км не вариант. Детский лепет. На каком расстоянии потопили калошу "мацква"?
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28.03.2023 20:57 Відповісти
Можем повторить ? Порт-Артур потоплені рашен броненосці
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28.03.2023 21:00 Відповісти
хай би японці підірвали один корабель морським дроном,
все можуть звернути на українців
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28.03.2023 21:04 Відповісти
 
 