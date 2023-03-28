Російські кораблі випустили ракети по умовних цілях у Японському морі

Військово-морські сили Росії здійснили пуски надзвукових протикорабельних ракет по тренувальній цілі в Японському морі.

Про це повідомило міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ.

"В акваторії Японського моря ракетні кораблі Тихоокеанського флоту здійснили стрільбу крилатими ракетами "Москит" по морській цілі умовного противника", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Ракетна катерна ударна група у складі двох катерів завдала спільного ракетного удару по морському щиту, що імітував бойовий корабель умовного супротивника.

Ціль, розташована на відстані близько 100 кілометрів, була успішно вражена прямим попаданням двох крилатих ракет "Москит", заявили в російському Міноборони.

"Безпеку виконання бойової вправи забезпечували надводні кораблі та літаки морської авіації Тихоокеанського флоту", — йдеться у повідомленні.

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