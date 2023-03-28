Для боротьби зі снігопадом у Києві виведено 97 одиниць техніки, - КМДА

У Києві 97 одиниць техніки обробляють вулиці, мости і тротуари протиожеледними засобами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у телеграмі.

29 березня вночі та вранці синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

У КМДА просять водіїв і пішоходів враховувати погодні умови, бути обачними та обережними.

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