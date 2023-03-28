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Новини
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Для боротьби зі снігопадом у Києві виведено 97 одиниць техніки, - КМДА

сніг,прибирання

У Києві 97 одиниць техніки обробляють вулиці, мости і тротуари протиожеледними засобами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у телеграмі.

29 березня вночі та вранці синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

У КМДА просять водіїв і пішоходів враховувати погодні умови, бути обачними та обережними.

Також читайте: У Києві різко погіршились погодні умови - на боротьбу з ожеледдю вивели майже 100 одиниць техніки, - КМДА

Автор: 

Київ (19441) снігопад (466)


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Топ коментарі
+3
Той випадок, коли про снігопад в своєму місті взнаю з новин.
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28.03.2023 21:00
+3
Якби не прибирали сніг, то ти б казала, що гроші за прибирання розікрали
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28.03.2023 21:24
+1
Опа. Треба глянути, що там за вікном. Вдень гуляв був невеликий дощик і +9.
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28.03.2023 20:59
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Опа. Треба глянути, що там за вікном. Вдень гуляв був невеликий дощик і +9.
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28.03.2023 20:59 Відповісти
Той випадок, коли про снігопад в своєму місті взнаю з новин.
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28.03.2023 21:00 Відповісти
евдоха запаздала..........
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28.03.2023 21:19 Відповісти
В Луцьку вранці лежав сніг.
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28.03.2023 22:21 Відповісти
У нас вже серьожки з тополів опадають.
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28.03.2023 21:03 Відповісти
У ворья появился повод отчитаться за потраченные из налогов киевлян десятки миллионов гривен . Вы же в курсе что 40-60 миллионов грн ежегодно ваших налогов тратят на "уборку снега"?
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28.03.2023 21:09 Відповісти
Якби не прибирали сніг, то ти б казала, що гроші за прибирання розікрали
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28.03.2023 21:24 Відповісти
Так склалося, що в усіх містах світу, де бувають морози-проводяться протиожеледні обробки доріг. Якщо цього не робити-то декілька дтп на ключових шляхах приводять до повного колапсу-місто майже паралізоване. З усіма наслідками, у тому числі-економічними. Тоже незрозуміле ваше невдоволення.
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28.03.2023 23:06 Відповісти
ночью был дождь и сильный ветер , утром ураган не хилый , пыьался проехать вдоль лимана ( собаку выгулять ) дорога залита полностью , плавни затоплены конкретно , воды нагнало на пол метра минимум , северо-запад дует с порывами более 25 м, в сек , это еще дождей не было , которые ожидаются с пятницы , затопит плавни конкретно , рыба на нерест попрет ................
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28.03.2023 21:14 Відповісти
Зачем чистить снег - он и так белый (с) В.Кличко
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29.03.2023 08:46 Відповісти
 
 