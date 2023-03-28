УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10510 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 460 19

У бою під Бахмутом загинув журналіст інформагентства "Вчасно" Олександр Цахнів. ФОТО

цахнів

Журналіст інформаційного агентства "Вчасно" Олександр Цахнів загинув у бою на Бахмутському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентство повідомило на своєму сайті.

37-річний захисник був родом із шахтарського містечка Селидове. Перед тим, як прийти у журналістику, був координатором руху "Сильні громади", організовував громадські заходи, працював над розвитком українського Сходу.

У "Вчасно" писав про корупцію у містах Донеччини, брав участь у проведенні антикорупційних розслідувань.

"З ним завжди було про що поговорити: від новинок у кіно до теорій філософії. Це була світла людина з широким світоглядом і загостреними чеснотами. Він був справжнім патріотом країни не на словах, а на справі, бо робив від себе все, аби і рідний край і наше суспільство ставали кращими… Це величезна втрата для усіх нас", - діляться спогадами про Олександра його колеги.

Цахнів пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення росіян. Загинув під час боїв на Бахмутському напрямку під час обстрілу ворога.

В Олександра залишилися батьки, брат і дружина.

У бою під Бахмутом загинув журналіст інформагентства Вчасно Олександр Цахнів 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У бою під Бахмутом загинув воїн з Харкова Дмитро Єрпєлов. ФОТО

Автор: 

журналістика (1754) втрати (4393) добровольці (911)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
гинуть найкращі..... героям слава......помстимося......
показати весь коментар
28.03.2023 20:59
+36
Світла пам'ять та низький уклін Захиснику!
показати весь коментар
28.03.2023 21:05
+34
показати весь коментар
28.03.2023 21:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гинуть найкращі..... героям слава......помстимося......
показати весь коментар
28.03.2023 20:59 Відповісти
у нас гинуть найкращі,а у ніх весь непотріб. Друзі помстимося.
показати весь коментар
28.03.2023 21:03 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2023 21:04 Відповісти
Світла пам'ять та низький уклін Захиснику!
показати весь коментар
28.03.2023 21:05 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
28.03.2023 21:25 Відповісти
Ну і що за заголовок статті? Загинув патріот України, боєць ЗСУ, а не журналіст. Чому ви принизили цю людину. Він загинув, як боєць за Україну, а не як дурень, що гнався за відосиками. Відчуваєте різницю?
показати весь коментар
28.03.2023 21:28 Відповісти
Тобто ви таким чином узагальнили та принизили професію журналіста. В нас вже гинули журналісти, мета яких була не "зняти відосики", а висвітлити події. Інформація це вирішальна зброя, особливо коли стоїть задача переконати ЄС та США в необхідності надання зюрої.
показати весь коментар
28.03.2023 22:20 Відповісти
А особливо "спалити" кацапам позиції ЗСУ знімаючи відосики на смартфони з влюченою геолокацією.
показати весь коментар
28.03.2023 22:40 Відповісти
США зброю надає не згідно журналістським відосикам, а згідно до спілкувань з командуванням ЗСУ.
показати весь коментар
28.03.2023 22:43 Відповісти
Юрій, фільм "Не дивіться вгору" досить правдиво описує ситуацію в цивілізованому світі загалом. Для початку треба було переконати суспільство та політичний естеблішмент США та ЄС, що нам дійсно потрібна зброя. Це все відбулося і відбувається, завдяки "відосікам" наших та іноземних журналістів. Цей цинічний світ працює саме таким чином. Політики піклуються про свої рейтинги, тобто реакцію суспільства на ті чи інші події. Україна і її виживання не головна їх задача.
показати весь коментар
29.03.2023 00:00 Відповісти
"Політики піклуються про свої рейтнги". Не плутайте Голівуд з реальним життям. Ніяких українських журналюг західні політики не бояться, бо усі прекрасно знають, що майже всі (підкреслюю що майже всі) ці журналісти на рівні західної бульварної жовтої преси. Пишуть аби писати. Ніхто з них за свої слова не відповідає, а якщо когось і хочуть "защіпнути" за брехню, то вже "атака на пресу". Відосики не переконують Америку і Захід. Все простіше. Українська війна проти кацапії співпала з інтересами Америки послабити Китай , а кацапія є китайський дружбан. От і вирішили початку "защіпнути" дружбана, а потім візьмуться за іншого. А зброї почали більше давати, бо бачуть, що Україна програє (їм ж в голову не могла прийти думка, що під час війни українці будуть розкрадати допомогу і що у цій країні корупція непереможна. Навіть війна її не зломала). Ось такий сценарій.

"Україна і її виживання не головна їх задача". Та вона і не головна задача не тільки української влади, але й самих українців. Приклад цьому мобілізація. Всі раді воювати за Україну, правда тільки не своїи дітьми.
показати весь коментар
29.03.2023 02:16 Відповісти
Не плутайте Голівуд з реальним життям. "Українська війна проти кацапії співпала з інтересами Америки послабити Китай"?! Покажіть мені хоча б якісь кроки, що були б спрямовані на послаблення економіки Китаю. В дипломатичному плані Китай досить непогано себе проявив в ситуації між СА та Іраном. Тепер хоче бути "миротворцем" між Україною та болотом. Ваше бачення теж дуже спрощене. Я думаю, що в США всі кроки (адекватні) роблять з огляду на оцінку якого-небудь інституту статистики, де зважують та оцінюють будь-які дії. Моє бачення теж має право на життя. "Та вона і не головна задача не тільки української влади, але й самих українців". Ми з вами теж не в окопі. І цьому теж немає виправдання. Більшість населення в світі є комформістами.
показати весь коментар
29.03.2023 09:29 Відповісти
Я не громадянин України і ніколи ним не був. І мої батьки не були громадянами України. Я можу себе гризти, що не в окопі, коли всі громадяни Украни там будуть. А так то 15% воює (а можливо й менше) а решту воює в інтернеті.
показати весь коментар
30.03.2023 03:17 Відповісти
Покажіть мені хоча б якісь кроки, що були б спрямовані на послаблення економіки Китаю.

Наразі головне завдання для Америки не дати можливості Китаю обєднатись з кацапією у протистоянні Америці. Американці не можуть допустити, щоби Китай мав сильного союзника у вигляді кацапії. От спочатку потрібно позабирати потенційних оюзників, а потім вказати Китаю на його місце в хліві.
показати весь коментар
30.03.2023 03:24 Відповісти
Duze bolja4e 😰
Vi4na pam´jat´ i slava Geroju 🙏
показати весь коментар
28.03.2023 21:35 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава!

співчуття рідним
як завжди, йдуть найкращі.....
чи будемо ми їх варті ?
показати весь коментар
28.03.2023 23:01 Відповісти
Нажаль так буває: гинуть справжні захисники-журналісти
показати весь коментар
29.03.2023 03:41 Відповісти
.

СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.

показати весь коментар
08.04.2023 12:34 Відповісти
 
 