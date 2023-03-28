У бою під Бахмутом загинув журналіст інформагентства "Вчасно" Олександр Цахнів. ФОТО

Журналіст інформаційного агентства "Вчасно" Олександр Цахнів загинув у бою на Бахмутському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентство повідомило на своєму сайті.

37-річний захисник був родом із шахтарського містечка Селидове. Перед тим, як прийти у журналістику, був координатором руху "Сильні громади", організовував громадські заходи, працював над розвитком українського Сходу.

У "Вчасно" писав про корупцію у містах Донеччини, брав участь у проведенні антикорупційних розслідувань.

"З ним завжди було про що поговорити: від новинок у кіно до теорій філософії. Це була світла людина з широким світоглядом і загостреними чеснотами. Він був справжнім патріотом країни не на словах, а на справі, бо робив від себе все, аби і рідний край і наше суспільство ставали кращими… Це величезна втрата для усіх нас", - діляться спогадами про Олександра його колеги.

Цахнів пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення росіян. Загинув під час боїв на Бахмутському напрямку під час обстрілу ворога.

В Олександра залишилися батьки, брат і дружина.

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