У бою під Бахмутом загинув журналіст інформагентства "Вчасно" Олександр Цахнів. ФОТО
Журналіст інформаційного агентства "Вчасно" Олександр Цахнів загинув у бою на Бахмутському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентство повідомило на своєму сайті.
37-річний захисник був родом із шахтарського містечка Селидове. Перед тим, як прийти у журналістику, був координатором руху "Сильні громади", організовував громадські заходи, працював над розвитком українського Сходу.
У "Вчасно" писав про корупцію у містах Донеччини, брав участь у проведенні антикорупційних розслідувань.
"З ним завжди було про що поговорити: від новинок у кіно до теорій філософії. Це була світла людина з широким світоглядом і загостреними чеснотами. Він був справжнім патріотом країни не на словах, а на справі, бо робив від себе все, аби і рідний край і наше суспільство ставали кращими… Це величезна втрата для усіх нас", - діляться спогадами про Олександра його колеги.
Цахнів пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення росіян. Загинув під час боїв на Бахмутському напрямку під час обстрілу ворога.
В Олександра залишилися батьки, брат і дружина.
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
"Україна і її виживання не головна їх задача". Та вона і не головна задача не тільки української влади, але й самих українців. Приклад цьому мобілізація. Всі раді воювати за Україну, правда тільки не своїи дітьми.
Наразі головне завдання для Америки не дати можливості Китаю обєднатись з кацапією у протистоянні Америці. Американці не можуть допустити, щоби Китай мав сильного союзника у вигляді кацапії. От спочатку потрібно позабирати потенційних оюзників, а потім вказати Китаю на його місце в хліві.
Vi4na pam´jat´ i slava Geroju 🙏
Герою Слава!
співчуття рідним
як завжди, йдуть найкращі.....
чи будемо ми їх варті ?
СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.