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Нижня палата парламенту Франції визнала Голодомор 1932-1933 геноцидом українського народу (доповнено)

голодомор

Національна асамблея - нижня палата парламенту Франції - визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Вона ухвалила відповідну резолюцію18 голосами проти двох, повідомляє Цензор.НЕТ.

В документі йдеться про те, що Голодомор був штучно викликаним голодом, який вирізнявся своїми масштабами в порівнянні з іншими регіонами Радянського Союзу, і "забрав життя близько чотирьох мільйонів українців, переважно селян".

"Ця резолюція спрямована на визнання владою Франції цього примусового голоду українського населення геноцидом, а також на засудження скоєних дій, що характеризувалися винищенням та масовими порушеннями прав і свобод людини", - йдеться в резолюції.

Також читайте: Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський уже подякував французьким парламентарям за їхнє рішення.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії - минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Європарламент, а також низка країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. За такі резолюції проголосували парламенти Чехії, Німеччини, Ісландії, Болгарії, Італії тощо.

Читайте: 19 країн визнали Голодомор в Україні геноцидом

геноцид (307) голодомор (402) парламент (2364) Франція (3053)


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Топ коментарі
+20
Велика подяка Франції!!!
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28.03.2023 21:24
+17
Не пиши хєрню. Зерна дуже багато, от тільки бариги з зернового калідора скуповують його у фермерів за безцінь тим самим заганяючи хліборобів у злидні.
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28.03.2023 21:23
+16
Щиро вдячний Франції за таке рішення. Багато моїх родичів померли з голоду в ті роки. Дід по батьковій лінії помер в 1933 році у віці 21 рік. У нього встиг народитися лише один син - мій батько. Це величезна трагедія нашого народу. Потрібно щоб всіпро неї пам'ятали не менше чим про єврейський холокост.
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28.03.2023 21:31
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Зелень влаштує нам новий голодомор вивозячи зерно.
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28.03.2023 21:17 Відповісти
Не пиши хєрню. Зерна дуже багато, от тільки бариги з зернового калідора скуповують його у фермерів за безцінь тим самим заганяючи хліборобів у злидні.
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28.03.2023 21:23 Відповісти
"Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постало питання - чи не може ця війна призвести до голоду в Україні? Адже під російською окупацією опинилися великі площі сільгоспугідь, багато які аграрії були призвані до армії, багато елеваторів, ферм, переробних підприємств, сільгосптехніки - знищено.
Варто зазначити, що наративи "якщо війна не припиниться, народ України голодуватиме" у різних формах активно транслювалися https://te.20minut.ua/goto/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZsZW50YS5ydSUyRm5ld3MlMkYyMDIyJTJGMDklMkYwOSUyRnVrcl9odW5nZXIlMkY= російськими ЗМІ. На самому початку - у тому ключі, що Київ має капітулювати, і лише це дозволить уникнути голоду у країні".
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28.03.2023 21:27 Відповісти
маячня,
є захід - голодними не будете, як і зараз без зброї, якої вас лишило зелення.
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28.03.2023 21:29 Відповісти
французам не до ***** - связь з ордою прервалася...
- іммануeля?
- волoдіміре?
пік пік пік пік
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28.03.2023 21:24 Відповісти
А шо там у Франции за волнения?
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28.03.2023 23:26 Відповісти
за дідів переймаються....
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28.03.2023 23:31 Відповісти
Может за детей.
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29.03.2023 02:39 Відповісти
спецзаклади за дітей? - це тільки післякацапнявий совок, мо де ще північна корея - більше ніде спецзакладів для дітей нема...
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29.03.2023 02:48 Відповісти
Велика подяка Франції!!!
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28.03.2023 21:24 Відповісти
Спасибі таки французам, спасибі усім союзникам !

Єдиний марафон, як ніхто інший вбиває охоту включати телевізор, що радує!
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28.03.2023 21:26 Відповісти
... Чесно кажучи - не очікував цього від Франції . ! Приємна несподіванка . Браво !!
Схоже - французи і німці прозрівають потроху , і все більше бачать в русні - звичайних варварів а не людей .
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28.03.2023 21:27 Відповісти
Ось що рішення святого МКС робить...
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28.03.2023 21:28 Відповісти
пора визнати варфоломіївську ніч геноцидом гугенотів
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28.03.2023 21:30 Відповісти
Щиро вдячний Франції за таке рішення. Багато моїх родичів померли з голоду в ті роки. Дід по батьковій лінії помер в 1933 році у віці 21 рік. У нього встиг народитися лише один син - мій батько. Це величезна трагедія нашого народу. Потрібно щоб всіпро неї пам'ятали не менше чим про єврейський холокост.
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28.03.2023 21:31 Відповісти
З вісьмох братів та сестер моєї бабці у 1933 році в живих лишились тільки двоє. Сама менша, і сама старша. Те, що вона мені розповідала - не забуду ніколи.
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28.03.2023 21:38 Відповісти
Франція в муках одужує від традиційного русофільства. Велика війна Путіна, який відмовив українському народу у праві на існування, проти України таки змінила Європу, до якої повернулося усвідомлення про небезпеку для усіх народів континенту, що походить від ірраціональної архаїчної Московщини.
І так, звісно, дякуємо Франції та іншим країнам Європи, парламенти яких останнім часом визнали, що Голодомор, організований Москвою у 1932-1933 рр., був геноцидом українського народу.
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28.03.2023 21:33 Відповісти
Як тільки Україна стала помітною і впливовою, так миттєво провідні країни почали визнавати наші трагічні сторінки історії. Німці, французи та ін країни, що 20 років не хотіли нічого чути про Геноцид 32-33рр, миттєво змінили свою позицію.
Дякуємо всім європейцям за співчуття.
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28.03.2023 21:38 Відповісти
А действующий президент Украины признает Голодомор геноцидом?
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28.03.2023 21:48 Відповісти
nit
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28.03.2023 23:34 Відповісти
та який це президент? - клован на поржать кровью сотнями тисяч українських смертей...
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28.03.2023 23:40 Відповісти
А Ви спитайте у президента, чи визнавав він війну війною, коли на окупанта та агресора казав "та старана".
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29.03.2023 01:05 Відповісти
какаяразніца? Він -тимчасове явище.
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28.03.2023 22:05 Відповісти
Кіровоградщина. Село. Навкруги нашої хати городи, городи. На городах у кутках жовта земля. Потім зрозумів, що то зруйновані і розорані хати. Бо не стало власників. Потім дід розповів як з тих хат його сусідів вивозили мертвих, а декого ще й навіть живими. Конячкою з підводою. На цвинтар . У яму. Без супроводу рідних, бо вони не мали сил йти ті два-три кілометри до кладовища. Зараз Франція признала голодомор. Хтось ще також признав. Але цікаво що змінилося, які інші документи були знайдені за останній рік. Що так спонукало признати Голодомор Голодомором тільки зараз? Чого ціпило раніше?
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28.03.2023 22:05 Відповісти
А раніше їм було не вигідно ні політично, ні економічно. А зара пуйло чітко розставило усі крапки над "і".
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29.03.2023 01:00 Відповісти
Дякуємо.
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28.03.2023 22:08 Відповісти
Неожиданно... Но спасибо)
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28.03.2023 22:45 Відповісти
Тема тут сложная. Много надо печатать. Но спасибо Франции! Уже есть Германия и Италия---из крупных стран. Израиль конечно будет последним---после всего цивилизованного мира, ну и кацапы конечно. И очень не скоро. Здесь ведь закручены колосальные деньги. Кстати есть ещё одна похожая история. Резня армян турками в 1915г.
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28.03.2023 23:19 Відповісти
Існує підозра, шо дехто з розвинених цивілізованих країн Європи таки почав здогадуватися, хто насправді такі московіти.
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29.03.2023 00:45 Відповісти
Вот это поворот.
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29.03.2023 06:35 Відповісти
 
 