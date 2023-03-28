Нижня палата парламенту Франції визнала Голодомор 1932-1933 геноцидом українського народу (доповнено)

Національна асамблея - нижня палата парламенту Франції - визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Вона ухвалила відповідну резолюцію18 голосами проти двох, повідомляє Цензор.НЕТ.

В документі йдеться про те, що Голодомор був штучно викликаним голодом, який вирізнявся своїми масштабами в порівнянні з іншими регіонами Радянського Союзу, і "забрав життя близько чотирьох мільйонів українців, переважно селян".

"Ця резолюція спрямована на визнання владою Франції цього примусового голоду українського населення геноцидом, а також на засудження скоєних дій, що характеризувалися винищенням та масовими порушеннями прав і свобод людини", - йдеться в резолюції.

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Президент України Володимир Зеленський уже подякував французьким парламентарям за їхнє рішення.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії - минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Європарламент, а також низка країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. За такі резолюції проголосували парламенти Чехії, Німеччини, Ісландії, Болгарії, Італії тощо.

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