Нижня палата парламенту Франції визнала Голодомор 1932-1933 геноцидом українського народу (доповнено)
Національна асамблея - нижня палата парламенту Франції - визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.
Вона ухвалила відповідну резолюцію18 голосами проти двох, повідомляє Цензор.НЕТ.
В документі йдеться про те, що Голодомор був штучно викликаним голодом, який вирізнявся своїми масштабами в порівнянні з іншими регіонами Радянського Союзу, і "забрав життя близько чотирьох мільйонів українців, переважно селян".
"Ця резолюція спрямована на визнання владою Франції цього примусового голоду українського населення геноцидом, а також на засудження скоєних дій, що характеризувалися винищенням та масовими порушеннями прав і свобод людини", - йдеться в резолюції.
Президент України Володимир Зеленський уже подякував французьким парламентарям за їхнє рішення.
"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії - минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Європарламент, а також низка країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. За такі резолюції проголосували парламенти Чехії, Німеччини, Ісландії, Болгарії, Італії тощо.
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Варто зазначити, що наративи "якщо війна не припиниться, народ України голодуватиме" у різних формах активно транслювалися https://te.20minut.ua/goto/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZsZW50YS5ydSUyRm5ld3MlMkYyMDIyJTJGMDklMkYwOSUyRnVrcl9odW5nZXIlMkY= російськими ЗМІ. На самому початку - у тому ключі, що Київ має капітулювати, і лише це дозволить уникнути голоду у країні".
є захід - голодними не будете, як і зараз без зброї, якої вас лишило зелення.
- іммануeля?
- волoдіміре?
пік пік пік пік
Єдиний марафон, як ніхто інший вбиває охоту включати телевізор, що радує!
Схоже - французи і німці прозрівають потроху , і все більше бачать в русні - звичайних варварів а не людей .
І так, звісно, дякуємо Франції та іншим країнам Європи, парламенти яких останнім часом визнали, що Голодомор, організований Москвою у 1932-1933 рр., був геноцидом українського народу.
Дякуємо всім європейцям за співчуття.