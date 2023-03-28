Угорщина і надалі запобігатиме будь-яким санкціям проти ядерного сектору РФ, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після телефонної розмови з віцепрем’єром Росії з енергетичних питань Олександром Новаком вчергове заявив, що його країна виступатиме проти санкцій щодо ядерної енергетики РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами очільника угорського МЗС, який також відповідає за енергетичні питання, з Новаком вони протягом пів години обговорювали "поточні питання угорсько-російського енергетичного співробітництва".
Серед іншого, Новак запевнив Сійярто у вчасному постачанні Угорщині російських нафти й газу попри міжнародні санкції.
"Ми також обговорили будівництво нових блоків атомної електростанції "Пакш", відзначили, що підготовчі роботи тривають, і, оскільки нові ядерні потужності мають важливе значення для безпеки енергопостачання Угорщини, уряд і надалі запобігатиме будь-яким санкціям проти ядерного сектору", – підкреслив очільник угорського МЗС.
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в болота Східного Сибіру
на, читай:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Конвенція_про_режим_судноплавства_на_Дунаї
nevze i tse evropejs´ka spil´nota prokovtne ? 😕
***** одне слово
рашистська агентура активізувалась та зашевелилась....
Виєбемо чмосковського "медведя", потім насцимо у пельку цій дворнязі сіряйто...