Угорщина і надалі запобігатиме будь-яким санкціям проти ядерного сектору РФ, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після телефонної розмови з віцепрем’єром Росії з енергетичних питань Олександром Новаком вчергове заявив, що його країна виступатиме проти санкцій щодо ядерної енергетики РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами очільника угорського МЗС, який також відповідає за енергетичні питання, з Новаком вони протягом пів години обговорювали "поточні питання угорсько-російського енергетичного співробітництва".

Серед іншого, Новак запевнив Сійярто у вчасному постачанні Угорщині російських нафти й газу попри міжнародні санкції.

"Ми також обговорили будівництво нових блоків атомної електростанції "Пакш", відзначили, що підготовчі роботи тривають, і, оскільки нові ядерні потужності мають важливе значення для безпеки енергопостачання Угорщини, уряд і надалі запобігатиме будь-яким санкціям проти ядерного сектору", – підкреслив очільник угорського МЗС.

Читайте також: Угорщина не братиме участі у проєкті ЄС щодо постачання 1 млн снарядів Україні, - глава МЗС Сійярто