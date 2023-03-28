У Росії потрібно назавжди відбити апетит до крадіжки чужих територій, - глава МЗС Чехії
Якщо Україна програє Росії, то держава-агресор продовжить свій наступ та піде далі в Центральну Європу.
Як інформує Цензор.НЕТ , про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський виданню Novinky.
За його словами, західні партнери мають зробити все для захисту України. Він вважає, що перемога України полягатиме в захисті територіальної цілісності та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів. І особливо в поверненні "вкраденого Криму".
"Я вважаю, що ми повинні завдати сильного удару по російському імперіалізму, щоб раз і назавжди відрізати колоніальні апетити Росії до крадіжки територій в інших країн" - заявив Ліпавський.
Міністр зауважив, що його країни не відіграє фундаментальної міжнародної ролі в питанні постачання зброї, однак вона може подати подібний приклад.
"І це те, що ми робимо. Ми можемо пояснити нашу стурбованість безпекою - і ми це робимо - і пояснюємо небезпеку, яку сьогоднішня імперська Росія становить для світу. Якщо Росія переможе Україну, вона піде далі в Центральну Європу" - наголосив міністр.
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Эта недоимперия живет этим всю свою историю... .
1. Rozkvasyty kazps´ke rylo ( 4ytaty: dopomogty Ukraini peremogty u vijni)
2. Vybyty zuby ( tobto zaboronyty volodity jadernoju zbrojeju)
3. Posadyty na zorstku dietu ( ne kupljaty v nyh ni4ogo i im ne prodavaty, nijakuh ekonomi4nyh stosunkiv)
4. Vidgorodyty parkanom ( stvoryty z pomi44ju usih demokraty4nyh svitovyh derzav zonu prykordonnogo kontrolju z zastosuvannjam systemy sposterezehhja)
5. Pislaty na h..... ( vyklju4yty z usih meznarodnyh ob´édnan´)
І коли ця потвора почне конати - жодних ніжок Байдена, хай конають з голоду.
Але для такої стратегії повинні бути у лідерів світу сталеві яйця, а не вічна стурбованість.
Ми робимо все, щоб наші рідні спокійно спали.
Все буде Україна!!!
Но если кому-то на Западе, Китаю и т.п. что-то не ясно, то обо всем говорят слова путлера: "граница россии нигде не заканчивается"
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA
И не надо думать, что если не будет путлера, то что-то серьезно изменится.
И у них есть песня "дорогие мои старики мы еще повоюем. Переносный смысл здесь присутствует, но главное здесь в прямом смысле. Это такие недоселовеки, которые войной живут. И чтобы они изменились необходимо им очень сильное потрясение.