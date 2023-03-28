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Новини
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У Росії потрібно назавжди відбити апетит до крадіжки чужих територій, - глава МЗС Чехії

ліпавський

Якщо Україна програє Росії, то держава-агресор продовжить свій наступ та піде далі в Центральну Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський виданню Novinky.

За його словами, західні партнери мають зробити все для захисту України. Він вважає, що перемога України полягатиме в захисті територіальної цілісності та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів. І особливо в поверненні "вкраденого Криму".

"Я вважаю, що ми повинні завдати сильного удару по російському імперіалізму, щоб раз і назавжди відрізати колоніальні апетити Росії до крадіжки територій в інших країн" - заявив Ліпавський.

Міністр зауважив, що його країни не відіграє фундаментальної міжнародної ролі в питанні постачання зброї, однак вона може подати подібний приклад.

"І це те, що ми робимо. Ми можемо пояснити нашу стурбованість безпекою - і ми це робимо - і пояснюємо небезпеку, яку сьогоднішня імперська Росія становить для світу. Якщо Росія переможе Україну, вона піде далі в Центральну Європу" - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має знайти формати співпраці, які підтримають вступ України до Альянсу, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Автор: 

зброя (7447) Чехія (1609)


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Топ коментарі
+9
чехи ще при совку зробили висновок, мадяри нє
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28.03.2023 22:45
+6
Кацапи крадуть все підряд , починаючи з територій і закінчуючи нашими дітьми 😡
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28.03.2023 22:52
+5
Чехія приємно дивує, таки настоящий Генерал -Президент це сила, а не асфальт і слуги
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28.03.2023 22:50
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Один вопрос: как?
Эта недоимперия живет этим всю свою историю... .
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28.03.2023 22:34 Відповісти
mozna spobuvaty moze des´ tak:
1. Rozkvasyty kazps´ke rylo ( 4ytaty: dopomogty Ukraini peremogty u vijni)
2. Vybyty zuby ( tobto zaboronyty volodity jadernoju zbrojeju)
3. Posadyty na zorstku dietu ( ne kupljaty v nyh ni4ogo i im ne prodavaty, nijakuh ekonomi4nyh stosunkiv)
4. Vidgorodyty parkanom ( stvoryty z pomi44ju usih demokraty4nyh svitovyh derzav zonu prykordonnogo kontrolju z zastosuvannjam systemy sposterezehhja)
5. Pislaty na h..... ( vyklju4yty z usih meznarodnyh ob´édnan´)
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28.03.2023 22:58 Відповісти
Розвалити, як Совок свого часу. Повне ембарго на все, забути нарешті, про кривавий бізнес з паРашою, повне відрізання від технологій і товарів цивілізованного світу, де факто - повна блокада. Хай попробують викрутитися з китайозами та іранцями, яким теж яйця прищемити по максимуму. Україні - увесь спектр ******** зброї, і зняти дебільну заборону не битинею по паРаші.
І коли ця потвора почне конати - жодних ніжок Байдена, хай конають з голоду.
Але для такої стратегії повинні бути у лідерів світу сталеві яйця, а не вічна стурбованість.
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28.03.2023 23:17 Відповісти
Пані Светлана, на жаль не всі це ще розуміють.
Ми робимо все, щоб наші рідні спокійно спали.
Все буде Україна!!!
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29.03.2023 01:16 Відповісти
чехи ще при совку зробили висновок, мадяри нє
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28.03.2023 22:45 Відповісти
Чехія приємно дивує, таки настоящий Генерал -Президент це сила, а не асфальт і слуги
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28.03.2023 22:50 Відповісти
Кацапи крадуть все підряд , починаючи з територій і закінчуючи нашими дітьми 😡
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28.03.2023 22:52 Відповісти
Я, як людина пересічна, зрозумів, що росія проковтнувши Україну негайно піде гризти Європу ще багато років тому. Мені не доходить чому таким поважним освіченим людям це стає зрозумілим тільки зараз. Вони абсолютні дебіли? Яким чином вони стали на керуючих засадах своїх держав?
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28.03.2023 22:54 Відповісти
А чому Україна не зрозуміла це, коли 150 тисяч було на кордоні? Яким чином стали вони керманичами країною, не бачачи біду
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28.03.2023 22:59 Відповісти
Україна зрозуміла. Зелені ***** зрозуміти не захотіли.
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28.03.2023 23:01 Відповісти
Дивно, ви ж тільки що на іншому анансі зе так палко підтримували, говорить красиво і правильно.
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28.03.2023 23:04 Відповісти
Валентино, потрібно читати коментарії до кінця. Як мінімум до кінця реченя.
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28.03.2023 23:11 Відповісти
Прийшлось копіпастить. _Ось не люблю я нашого Президента. І не подобався він мені з моменту його появи на політичній арені. Але слова, які йому написали сьогодні розумні люди, а він зачитав, мені сподобались. Дійсно, світ має бути більш швидчим і більш рішучим._ Де тут моя палка любов? Бо мені аж незручно стало. Люди якусь х. ню подумають.
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28.03.2023 23:20 Відповісти
Да не будет грызть она Европу и пытаться что то там завоевать.Там дадут по хлебалу быстро и с помощью США-однозначно,введут настоящие санкции и ньюсовок распадется со 100% вероятностью..А вот грызть и завоевывать бывшие республики,собирая СССР 2.0-эти твари просто мечтают,а значит на очереди Молдова,Грузия,Казахстан,Армения и это как минимум.
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28.03.2023 22:59 Відповісти
Так, вона буде гризти слабкіших. Скажу більше, навіть програвши в Україні, вона піде гризти інші республіки, якщо її не розвалять до дідька.
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28.03.2023 23:19 Відповісти
Если кацапье захватит бывшие республики и переработает, то тогда будут идти дальше обязательно. Доказательством есть слова путлера в 2016 году: "граница России нигде не заканчивается". Это маньяки, они этим живут. После захвата и переработки бывших республик Западу их остановить будет намного сложнее.
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29.03.2023 01:40 Відповісти
А Беларуси-уже не существует
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28.03.2023 23:01 Відповісти
Пока еще как-то существует. Их войска напрямую не участвуют в войне.
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29.03.2023 01:41 Відповісти
і нирки обов'язково теж відбити... хоча ані нирок, ані печінки там вже немає, мабуть...
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28.03.2023 23:24 Відповісти
Не треба на масковії ні чого відбивати, її треба знищити! Більше 500 років вона брехала, крала, вбивало, та грабувала, усіх сусіді! Як що звільняться усі колонії, то і міста не буде для наросії, про це розуміє, та казало навіть гумова гузно!
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28.03.2023 23:35 Відповісти
.. уничтожить болота мацковии под корень....
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29.03.2023 01:18 Відповісти
Глава МЗС Чехии сказал правильно.
Но если кому-то на Западе, Китаю и т.п. что-то не ясно, то обо всем говорят слова путлера: "граница россии нигде не заканчивается"
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA

И не надо думать, что если не будет путлера, то что-то серьезно изменится.

И у них есть песня "дорогие мои старики мы еще повоюем. Переносный смысл здесь присутствует, но главное здесь в прямом смысле. Это такие недоселовеки, которые войной живут. И чтобы они изменились необходимо им очень сильное потрясение.
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29.03.2023 02:01 Відповісти
Поэтому Западу надо сделать все для поражения кацапни, а лучше капитуляции. Если понадобиться, то и самим включиться в военные действия.
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29.03.2023 02:05 Відповісти
Запад слишком гуманный,и он не даст кацапне подохнуть.Снова откормит на свою голову куриными поставками:
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29.03.2023 02:56 Відповісти
це означає повну ліквідацію росії, країна не зможе їснувати без крадіжки
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29.03.2023 07:42 Відповісти
 
 