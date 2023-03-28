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Байден довіряє розслідуванню Швеції, Данії та Німеччини щодо вибухів на "Північних потоках", - Білий дім

потік,північний

Президент США Джо Байден цілком довіряє розслідуванню, яке проводять у Швеції, Данії та Німеччини щодо вибухів на газогонах Nord Stream у Балтійському морі.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі тривають три незалежні односторонні розслідування", - нагадав представник адміністрації США. Він підкреслив, що їх ведуть слідчі органи трьох європейських країн - Швеції, Данії й Німеччини.

Тож, за словами Кірбі, президент Байден "має повну впевненість, що ці розслідування будуть проведені максимально ретельно".

У цьому контексті представник Білого дому заявив, що у Вашингтоні чекають завершення розслідувань та представлення офіційних результатів.

Також читайте: Радбез ООН не підтримав резолюцію РФ щодо розслідування вибухів на "Північних потоках"

Нагадаємо, що наприкінці вересня, через вибухи на газопроводах Північний потік та Північний потік 2, почалися газу на декількох ділянках у виключних економічних зонах Швеції та Данії, поблизу острову Борнхольм. Розслідування за участі міжнародної комісії триває. Існує думка, що диверсію організувала сам Росія, проте в РФ свою причетність заперечують.

7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.

Читайте: Путін звинуватив США у вибухах на "Північних потоках"

Автор: 

США (22665) Північний потік (2461) Кірбі Джон (526)


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Как говорится- "доверяй, но проверяй". Короче, предлагаю проверить версию о том, что можно любительскими средствами взорвать СП2(по версии Германии). В общем, долбануть по нему ещё разок любителями-пробователями. Получится, не? В качестве эксперимента, разумеется. А вы шо подумали?)))
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28.03.2023 23:46 Відповісти
Так там три версії різні...
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28.03.2023 23:56 Відповісти
Версії різні, а результат один. Хороший результат.
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29.03.2023 00:34 Відповісти
Я и без расследований знаю
Что это очередные эфэбэшные ШПИЛИ - ВИЛИ
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29.03.2023 00:50 Відповісти
Та хватит уже пинать трупик этого металлолома. Сгорел да и хер с ним!
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29.03.2023 03:16 Відповісти
 
 