Байден довіряє розслідуванню Швеції, Данії та Німеччини щодо вибухів на "Північних потоках", - Білий дім
Президент США Джо Байден цілком довіряє розслідуванню, яке проводять у Швеції, Данії та Німеччини щодо вибухів на газогонах Nord Stream у Балтійському морі.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наразі тривають три незалежні односторонні розслідування", - нагадав представник адміністрації США. Він підкреслив, що їх ведуть слідчі органи трьох європейських країн - Швеції, Данії й Німеччини.
Тож, за словами Кірбі, президент Байден "має повну впевненість, що ці розслідування будуть проведені максимально ретельно".
У цьому контексті представник Білого дому заявив, що у Вашингтоні чекають завершення розслідувань та представлення офіційних результатів.
Нагадаємо, що наприкінці вересня, через вибухи на газопроводах Північний потік та Північний потік 2, почалися газу на декількох ділянках у виключних економічних зонах Швеції та Данії, поблизу острову Борнхольм. Розслідування за участі міжнародної комісії триває. Існує думка, що диверсію організувала сам Росія, проте в РФ свою причетність заперечують.
7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.
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