Сенатор-республіканець Ріш закликав Байдена дати Україні зброю у відповідь на ядерні погрози Путіна

Сенатор від Республіканської партії Джим Ріш закликав президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні та касетні боєприпаси у відповідь на ядерні погрози РФ та президента Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це політик написав у твіттері .

За його словами, Білому дому не варто створювати враження ніби США стримує брязкіт ядерною зброєю від Путіна. Як відомо, він погрожує розмістити тактичні ядерні боєголовки в Білорусі.

Ріш переконаний, що Білий дім зобов'язаний реагувати збільшенням військової допомоги Україні. На його думку, Штати мають дати Збройним Силам України можливості завдавати дальніх ударів.

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