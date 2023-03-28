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Сенатор-республіканець Ріш закликав Байдена дати Україні зброю у відповідь на ядерні погрози Путіна

сенат

Сенатор від Республіканської партії Джим Ріш закликав президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні та касетні боєприпаси у відповідь на ядерні погрози РФ та президента Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це політик написав у твіттері .

За його словами, Білому дому не варто створювати враження ніби США стримує брязкіт ядерною зброєю від Путіна. Як відомо, він погрожує розмістити тактичні ядерні боєголовки в Білорусі.

Ріш переконаний, що Білий дім зобов'язаний реагувати збільшенням військової допомоги Україні. На його думку, Штати мають дати Збройним Силам України можливості завдавати дальніх ударів.

Також читайте: Група сенаторів США закликали Байдена надати МКС докази воєнних злочинів Росії

Автор: 

зброя (7447) Сенат США (599)


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Топ коментарі
+12
нема вже республіканців - померла з Маккейном - забудьте.
рижа ***** є - республіканців нема... - ***** партія...
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29.03.2023 00:10
+12
Байден даёт оружие, тут какие-то споры могут быть?? Об этом свидетельствует безгоризонтные кладбища на России. Вопрос только, а достаточно ли по итогу? Не с Зимбавой же воюют?
-к слову, Трамп вообще любые поставки постарался бы заморозить.
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29.03.2023 00:11
+9
А когда это Трамп был равен Республиканской партии? Он даже когда президентом был серьёзную оппозицию внутри партии имел, а лидером он был только ультраправого её крыла. Лиз Чейни например к нему в оппозиции всегда была. Да и такие друзья Украины как Маккейн ни разу не были трампистами
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29.03.2023 00:31
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Оружие не даёт Байден, а виноват Трамп.
Главное не перепутать
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28.03.2023 23:52 Відповісти
Байден даёт оружие, тут какие-то споры могут быть?? Об этом свидетельствует безгоризонтные кладбища на России. Вопрос только, а достаточно ли по итогу? Не с Зимбавой же воюют?
-к слову, Трамп вообще любые поставки постарался бы заморозить.
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29.03.2023 00:11 Відповісти
Пан читает или только писатель?
"Сенатор від Республіканської партії Джим Ріш закликав президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні та касетні **********"
И самолеты и танки и ракеты не даёт!
И закон про ЛендЛиз спустил в унитаз.
При этом оружие для Украины заморозил в 2015г Обама/Байден, а Трамп в 2018 разморозил. Учите историю
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29.03.2023 00:24 Відповісти
А когда это Трамп был равен Республиканской партии? Он даже когда президентом был серьёзную оппозицию внутри партии имел, а лидером он был только ультраправого её крыла. Лиз Чейни например к нему в оппозиции всегда была. Да и такие друзья Украины как Маккейн ни разу не были трампистами
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29.03.2023 00:31 Відповісти
Т.е. его выбрало меньшинство? Что у вас с мозгами? Что делает левацкая пропаганда = люди не дружат с фактами!
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29.03.2023 13:15 Відповісти
Если брать от всего населения США то, меньшинство, респы умеют грамотно использовать систему выборщиков. И это не пропаганда, а голый факт.
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29.03.2023 15:03 Відповісти
Обе партиии спользуют систему выборщиков одинаково. Но перед этим в обеих партиях проходят праймериз - на которых большинство выбирает своего кандидата на выборы.
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29.03.2023 18:02 Відповісти
Трамп разморозил под давлением однопартийцев, будь его воля он бы Украину просто Путину подарил. Наше счастье, что не все республиканцы поддерживают Трампа и среди них достаточно друзей Украины.
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29.03.2023 01:00 Відповісти
Не было никакого давления. Он с прихода к власти пробивал в конгрессе санкции против Северного потока. Он их ввёл, а Байден отменил
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29.03.2023 13:17 Відповісти
Нє віноват, на щастя, бо не вдалося вовє пу вдруге всадити це опудало у президентське крісло.
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29.03.2023 00:19 Відповісти
трамп свині товриш

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29.03.2023 00:39 Відповісти
Да иди ти нах отсюда, хрюсский Ифан
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29.03.2023 07:36 Відповісти
Сруский, идинах
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29.03.2023 13:14 Відповісти
Боюсь что трамп за 24 часа войну не прекратит, а только разосрется с другими и станет 2м презиком которому впаяют импичмент, но это если выиграет выборы!
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28.03.2023 23:56 Відповісти
А кто первый был?
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29.03.2023 00:05 Відповісти
Наверное Никсон имеется ввиду, но он ушел сам в отставку до оглашения импичмента.
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29.03.2023 01:04 Відповісти
в виду
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29.03.2023 04:52 Відповісти
Clinton.
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29.03.2023 03:48 Відповісти
вчитесь, ***** - один відсос на плаття - сплев, і ви в дамках....
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29.03.2023 04:03 Відповісти
републіканці, після ризжоґо і спроби перевороту ще років 30 не відмиються - лайно лайном....
каубої млять срані...
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29.03.2023 04:19 Відповісти
бидон слабак
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29.03.2023 00:00 Відповісти
Бидон геморроидальніх узлов у тебя сзади волочится, хрюсский
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29.03.2023 07:40 Відповісти
а рижого цей поц - "як я - помічь ймовірно Україні припиниться"
ні до чого не закликав?
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29.03.2023 00:06 Відповісти
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29.03.2023 00:42 Відповісти
Республіканська партія - це не партія імені Трампа. Не плутайте.
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29.03.2023 00:56 Відповісти
імені йоґо - не путайте.
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29.03.2023 04:12 Відповісти
нема вже республіканців - померла з Маккейном - забудьте.
рижа ***** є - республіканців нема... - ***** партія...
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29.03.2023 00:10 Відповісти
Ну, тебе виднее. Ты же родом из глубинного народа, как я погляжу.
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29.03.2023 06:56 Відповісти
Давно есть чёткое подозрение, что все эти резкие заявления больших там людей, исключительно внутри-политические разборки и борьба межпартийная. И не больше. Как шутили раньше у нас---на чужой каравай куй не наставляй! Уже убедились мы не раз.
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29.03.2023 00:12 Відповісти
Ленд-ліз ініційований республіканцями. Проголосований абсолютною більшістю (але в Україні плюють на двопартійну підтримку, співаючи осанну лише одній партії).

А не виконує закон персонаж з демократичної.

Чому ж ?

P.S. Тільки не треба повторювати брехні про "треба платити" - там у винятках все написано.

Ось, що і скільки лишили в Афганістані, коли втікали щодуху.

https://bastion.tv/ssha-zalishili-v-afganistani-***********-na-80-milyardiv-ce-v-desyatki-raziv-bilshe-dopomogi-***************
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29.03.2023 01:08 Відповісти
Перший термін Трампа був хаотичним часом для міжнародного порядку і традиційних альянсів США.

Але "Якщо лідер ізоляціоністів буде обраний президентом у 2024 році, то ви ще нічого не бачили".
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29.03.2023 00:14 Відповісти
если кеннеди убрали,то єтого рыжего клоуна отправят в пекло без особого труда и коспирологии,мало ли сколько народу припареного хотели убрать и спасти америку)
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29.03.2023 00:31 Відповісти
Кеннеди бросил вызов тайному мировому правительству и ихней ФРС. А Байден и Трамп слабаки, они винтики этой организации.
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29.03.2023 02:37 Відповісти
сіметрічною відповідью було б розмішення тактичної ЯЗ в Україні! але у нашому випадку сіметрічністью буде накласти в штани обізвати пуйла бякою і в черговий раз подумати; а може ніхай він усіх тих українців повбиває, тай вони їх повбивають а поки баби других нарожають ***** заспокоїться а головне це вже буде головняк іншого президента
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29.03.2023 00:17 Відповісти
Україні потрібна зброя яку можно застосовувати , а не якою можно тільки лякати !
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29.03.2023 00:45 Відповісти
та невже! саме тому маємо війну та можливість застосовувать поки ще є кому! поки захід дає зброю! а якщо завтра прийде до влади якийсь трамп и скаже досить, сдохніть або ідіть лизати дупу *****! як тобі такий вибір!?
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29.03.2023 09:46 Відповісти
так це буде велика втрата , але є Британія , Канада , Польща та інші . ЯЗ ти ніколи не скористаєшся бо завтра не отримаєш жодного патрона і толку що ти запустиш 2-3 ракети з ЯЗ а прилетить 100 ...
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29.03.2023 10:58 Відповісти
поперше не буде штатів не буде нікого! подруге а коли це я казав що треба пуляти ЯЗ першими!? це зброя стримування, уявимо ***** розміщяє тактичну ЯЗ у бульбофюрера і накриває єдиним залпом усю нашу логистику в західній Україні, нам звісно відповідати нічім від слова зовсім, що зробить захід? скоріше за все накладає "пекельні" санкції а у крайньому випадку знищує конвенційним озброєнням місця збереганя ЯЗ у бульбашів і що далі? а далі зброю постачати Україні немає можливості, Україна окупована окрім західних забруднених теріторій... но зовсім інша історія якщо б ***** знав що Україні є чим вибповісти...
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29.03.2023 14:53 Відповісти
на перше Челленджери вже в Україні , а Абрамси будуть через рік ! на друге так саме зброя стримування , а війна вже іде ! один залп це 80-100 ракет в бульборусії немає стільки пускових установок , а Україна була здатна збити 60-70 ракет ( без Патріотів яких буде 2 ) . в разі застосування ЯЗ по бульборусії до нас прилетить 100 ракет з кацапстану , а відповісти буде нічим бо 100 одиниць ЯЗ нам ніхто не дасть ( якщо повірити в фантастику дадуть 3-5 одиниць , на прикладі танків і хаймарсів ). на сьогодні у нас немає ракет ні на 300 км ні на 500 ні на 1000 ! ось що потрібно Україні зброя для знищення складів ,заводів, аеродромів , ракетних баз в тилу кацапів . ЯЗ на даному етапі війни до сраки .
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29.03.2023 15:26 Відповісти
На території Білорусі і без ядерної зброї знаходиться ряд важливих стратегічних об'єктів, які є потенційними цілями для американської ядерної зброї - це система попередження про ракетний напад поблизу Ганцевичі і станція зв'язку з атомними підводними човнами в Вілейку, успадкована країною від СРСР.

Тепер, крім цих об'єктів, буде ще пара мішеней. Але в принципі, якщо почнеться ядерна війна, не має особливого значення, скільки *********** буде використано проти такої країни, як Білорусь.
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29.03.2023 00:26 Відповісти
Слухайся діду сенаторів, вони поганого не порадять.
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29.03.2023 00:32 Відповісти
Захід слабкий. І по суті вже не відіграє ніякої ролі в світі. Трамп- яскравий приклад ізоліціалізму, як спосіб заховатись в свою шкарлупу і не чіпайте нас. Ізоляція - це єдиний спосіб вижити , якщо ти слабкий і не можеш конкурувати в відкритому середовищі.
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29.03.2023 00:45 Відповісти
Да что за хрень рашистскую ти несешь, черт тебя подери
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29.03.2023 07:45 Відповісти
на бурятію-маму ********** за Бучу - 2, 7, 15 дронів з гарним навантаженням?
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29.03.2023 01:03 Відповісти
завтра в Америці рижий? - завтра же і ******* допомоги Україні.
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29.03.2023 01:50 Відповісти
Деда надо переодически тормошить что бы не спал в оглоблях.
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29.03.2023 06:42 Відповісти
так ядерную и давайте
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29.03.2023 07:55 Відповісти
ВІРНО КАЖЕТЕ, ПАНЕ СЕНАТОР, І НЕ ТІЛЬКИ ЗБРОЮ А І ВІДНОВИТИ УКРАЇНІ СТАТУС ЯДЕРНОЇ ДЕРЖАВИ ТАК ЯК ПОРУШЕННІ МОСКОВІЄЮ УМОВИ БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ. НА ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, США ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ РОЗМІСТИТИ ЇЇ В УКРАЇНІ. УКРАЇНІ ВІДНОВИТИ ПРОГРАМУ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ та її носіїв.
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29.03.2023 11:02 Відповісти
Респи періодично виходять гавкають поодинці , роблять собі рекламу, а Байдену типу антирекламу, а кремлівські боти починають вити за ленд-ліз та його заморозку.

Головне, щоб рудого додіка не допустили до виборів та посадили у в'язницю , як справжнього злодія за всі його злочини. Бо якщо він вдруге стане президентом - нам кінець.
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29.03.2023 11:12 Відповісти
 
 