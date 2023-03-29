Протягом 28 березня авіація та артилерія ЗСУ уразили 6 районів зосередження ворога, пункт управління та склад боєприпасів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 28 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 26 березня авіація та артилерія Сил Оборони завдали 6 ударів по районах зосередження ворога, знищили станцію РЕБ та склад боєприпасів, - Генштаб