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Новини Війна
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Кампанія тролінгу: терорист Пригожин копіює інтерв’ю із Путіним і вдає з себе кандидата у президенти РФ, - ISW

пригожин

Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин може використовувати свій вплив на медіа-ландшафт в Росії, щоб представити себе як претендента на президентських виборах в 2024 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Так, нещодавно власне агентство новин Пригожина опублікувало інтерв’ю з ним, яке візуально копіює різні інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним. До цього відео з Пригожиним виглядали інакше - він обирав кадри в динаміці або ті, що нагадують поле бою.

"Пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що Міноборони Росії навмисно позбавляє групу "Вагнера" артилерійських боєприпасів", - пише ISW.

Аналітики вважають, що пародія кінематографічного стилю інтерв’ю Путіна може бути використана в рамках більшої кампанії тролінгу з метою нападу на Кремль, або ж щоб провести мовчазні паралелі між Пригожиним і Путіним.

Крім цього, 11 березня Пригожин зробив саркастичну заяву, що балотуватиметься на пост президента в 2024 році. До цього ж Пригожин неодноразово атакував президентську адміністрацію Путіна, наприклад, заявляючи, що деякі чиновники є зрадниками. Також він ставив під сумнів кремлівські наративи про те, що РФ воює з НАТО, а в Україні є нацисти.

Також читайте: Пригожин заявив, що 5 тисяч зеків-"вагнерівців" уже відпустили на свободу

"Нещодавня поведінка Пригожина - незалежно від її наміру - поширює в російському суспільстві наратив про те, що Пригожин має більші політичні устремління в Росії", - заявили аналітики.

Автор: 

путін володимир (23780) росія (65035) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+24
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29.03.2023 06:47
+17
Вечер в хату! Часик в радость, чифир в сладость, ногам ходу, голове приходу. Матушку удачу, сто тузов на сдачу, наш любимый президент
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29.03.2023 06:50
+8
Пусть сперва 2 Пригожина разберутся, чья жена Варения и кто пойдёт на корм червям первым.
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29.03.2023 07:12
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29.03.2023 06:47 Відповісти
Вечер в хату! Часик в радость, чифир в сладость, ногам ходу, голове приходу. Матушку удачу, сто тузов на сдачу, наш любимый президент
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29.03.2023 06:50 Відповісти
Куплю костюм с отливом и в Ялту...
Кобзон контрамарку обещал.
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29.03.2023 07:43 Відповісти
Якщо цей "президент" зробить з рашки суцільне кладовище "Гарячий ключ", то хай балотується
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29.03.2023 08:54 Відповісти
Нічого дивного у феномені Пригожина немає - каламутний час завжди висуває на гору каламутних людей.
Чим він кращий (або гірший?) ніж 6-кратний претендент на пост президента Росії, не менш каламутний Жириновський, який так само вискочив на верхи у каламутний час переходу від СРСР до Росії?
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29.03.2023 06:48 Відповісти
Жирик первинно був проект КГБ.
В потім вже сам пішов
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29.03.2023 08:56 Відповісти
Це відомо всім, що ЛДПР був проектом КГБ і його просували, щоб відтягнути голоси у комуністів.
А далі все залежить від особистості та волі самої людини. Ось так і вийшло, що ті комітетівські куратори майори-підполковники, які вели та спрямовували агента Жириновського, через 5 років стояли швейцарами на вході до штаб-квартири ЛДПР і відчиняли двері його особистого офісу.
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29.03.2023 09:04 Відповісти
tak ce j vin trolyt' vsyu Ukrainu z pochatku 2000, ce vin cherez svou Fabryku Trolei stvoryv illuziyu, sh4o u nas pidtrymuyut' zeka Yanukovycha, poky prosti ludy, navit' ne ***** pro botiv i uyavlennya ne maly, sh4o odna ludyna moje maty 1000 ********* i stvoryuvaty vydymist' pidtrymky pro-rosiys'kyh lideriv.

vin ******'she padlo, na yogo sovisti cili zagubleni pokolinnya v Ukraini...
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29.03.2023 06:54 Відповісти
vy , navit' ne uyavlyaete skil'ky shkody moje nanesty odyn profesiynyi bot, sho die bezkarno, i nihto ne sdogaduet'sya sho u n'ogo tysyachi ********* na vsih populyarnyh saitah... tupi, bidolashni ukrainci... nas real'no yak lohiv kynuly...
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29.03.2023 07:03 Відповісти
Пусть сперва 2 Пригожина разберутся, чья жена Варения и кто пойдёт на корм червям первым.
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29.03.2023 07:12 Відповісти
Надеюсь скоро увидим
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29.03.2023 07:40 Відповісти
цей на кабаєву претндує
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29.03.2023 07:56 Відповісти
Цей альфістєє, клики довші 😂
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29.03.2023 08:57 Відповісти
Кабаева занята, она шойгу разделывает.

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29.03.2023 09:00 Відповісти
Росія-- " страна рабов, страна господ".
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29.03.2023 07:17 Відповісти
////.......подивимось який цирк у нас почнеться через деякий час....НЕПЕРЕМОЖНОГО ТЕЖ НЕВИЖЕНЕШ.....ЧИ ЗНОВУ ЗА ЯЩИК З МОСІЙЧУК ПРОГОЛОСУЮТЬ...КАКАЯ РАЗНИЦА...МІЖ НАШИМ ТА ЇХНІМ ...ВЛАДА ТО ХВОРОБА А ВІД НЕЇ ТІЛЬКИ НАРОД ЛІКУЄ....
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29.03.2023 07:25 Відповісти
Хлопці повернуться з війни і ящік з мосійчук першим закопають, а там подивимось усі разом я воно там буде
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29.03.2023 07:44 Відповісти
Без розумного керівника нічого не буде.

"Робітничий рух стає силою тільки тоді, коли він організований"
В.І.Ленін
Цей терорист добре розбирався і поваленні влади
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29.03.2023 08:59 Відповісти
Чесно кажучи, не розумію, чому українські медіа носяться з цим злочинцем, як із кінозіркою якоюсь. Звичайний московитський фашист, як і решта. Нахрена його розкручувати, нібито він чимось відрізняється від решти злочинців?
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29.03.2023 09:19 Відповісти
Женёк креативный пидарок.
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29.03.2023 09:25 Відповісти
 
 