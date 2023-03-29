Оборонятимуть Бахмут до тих пір, поки нам це буде необхідно, - у Міноборони розповіли про ІПСО роспропаганди щодо ситуації у місті

Ворог продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Паралельно вони акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій.

Маляр інформує, що наразі противник відпрацьовує медійно три задачі:

- підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту;

- демотивувати і психологічно ослабити наше військо;

- спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії.

"Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою - розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент - розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на "до" і "після". Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога. Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, - це дає можливість ворогу просувати в інфо поле вигідні для них сценарії наших дій", - пояснює чиновниця.

Надміру накручене наближенням "кінця" перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій.

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Це і є в чистому виді Іпсо з метою впливу на прийняття військових рішень.

Маляр також детально зупиняється на тому, які меседжі використовує зараз ворог:

- нібито рішення тримати Бахмут політичні;

- нібито Бахмут немає сенсу тримати, там майже все в оточенні;

- нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.

Які два прізвища безкінечно експлуатують у російських Іпсо по темі Бахмута?

- президента України;

- командувача Сирського

"З метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави. Адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з головнокомандувчем та начальником Генерального Штабу. Крім того, постійно засідає Ставка Верховного Головнокомандувача - де теж приймаються оперативні рішення за участі всіх воюючих силових структур", - йдеться у повідомленні

Маляр також порушує питання: то що ж насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті?

"Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога. Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку. Оборона Бахмуту наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, ухвалюються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач", - додає Маляр.

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Які можуть бути оборонні задачі?

- утримання займаних рубежів та позицій;

- недопущення просування противника вглиб території;

- нанесення ворогу значних втрат;

- створення умов для переходу в контрнаступ.

"Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські Іпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмуту. І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації", - резуюмує Маляр.