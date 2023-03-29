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Новини Війна
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Оборонятимуть Бахмут до тих пір, поки нам це буде необхідно, - у Міноборони розповіли про ІПСО роспропаганди щодо ситуації у місті

яр,холодний,бахмут,алан

Ворог продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Паралельно вони акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій.

Маляр інформує, що наразі противник відпрацьовує медійно три задачі:

- підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту;
- демотивувати і психологічно ослабити наше військо;
- спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії.

"Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою - розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент - розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на "до" і "після". Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога. Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, - це дає можливість ворогу просувати в інфо поле вигідні для них сценарії наших дій", - пояснює чиновниця.

Надміру накручене наближенням "кінця" перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог не полишає спроб оточити та захопити Бахмут. Ми утримуємо його всупереч різним термінам та прогнозам, - Сирський. ВIДЕО

Це і є в чистому виді Іпсо з метою впливу на прийняття військових рішень.

Маляр також детально зупиняється на тому, які меседжі використовує зараз ворог:
- нібито рішення тримати Бахмут політичні;
- нібито Бахмут немає сенсу тримати, там майже все в оточенні;
- нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.

Які два прізвища безкінечно експлуатують у російських Іпсо по темі Бахмута?
- президента України;
- командувача Сирського

"З метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави. Адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з головнокомандувчем та начальником Генерального Штабу. Крім того, постійно засідає Ставка Верховного Головнокомандувача - де теж приймаються оперативні рішення за участі всіх воюючих силових структур", - йдеться у повідомленні

Маляр також порушує питання: то що ж насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті?

"Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога. Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку. Оборона Бахмуту наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, ухвалюються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач", - додає Маляр.

Також читайте: Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, - Генштаб ЗСУ

Які можуть бути оборонні задачі?
- утримання займаних рубежів та позицій;
- недопущення просування противника вглиб території;
- нанесення ворогу значних втрат;
- створення умов для переходу в контрнаступ.

"Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські Іпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмуту. І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації", - резуюмує Маляр.

Автор: 

Міноборони (7335) пропаганда (2799) росія (65035) Бахмут (1559) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+14
Зараз іде, можливо, найбільша в історії ІПСО із залученням не тільки величезної армії тролів, а і кремлівських кротів у всьому світі - політиків, великих західних ЗМІ, навіть керівництва такої великої країни як Китай - всі вони, об'єднавшисть навколо кремля гуртом, накачані нафтодоларами чинять на нас шалений тиск вже кілька місяців, до початку великого наступу і по сей день, залякують, підіграють один одному. Зрозумійте, що цей тиск буде тривати незалежно від ситуації на фронті - бо ця армія вона всюди - і кохної хвилини відпарацьовує мільойни доларів. Вони будуть вдаватися до всіх можливів засобів тиску - окрім фейків давити на почуття, залякувати нас втратами, дисктедитувати тих, хто намагається викрити їз ІПСО і в такому середовищі, де все кишить ворожими тролями - в коментарях, соціальних мережах - та просто всюди не можна прийти до вірного рішення щодо Бахмуту. Тому закликаю довіряти лише офіційній інформації, ЗСУ, Залужному, Порошенку, який розвінчав ворожі фейкт - лише командування має найактуальніші дані щодо обстановки на фронті, ворожих сил, стану міста фортеці і виходячи лише з ц цих даних, які змінюються щохвилини, якими не можна публічно, щоб вони їх не дізнався ворог можна прийняти вірне рішення. І так роблять військові, керівники країн, журналісти у всьому світі. Не допомагайте ворогу проводити ІПСО
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29.03.2023 07:58
+14
Багато чого що заносять в ІПСО це пройоб...

І з тим щось потрібно робити а не просто ігнорити, наприклад та ж місячна підготовка як не будь і одразу в таку гарячу точку а не на якись спокійнішу ділянку, щоб люди притерлись, призвичаїлись....
Багато нарікань на поповнення від тих же хто давно на передовій...

Навіть журналістка громадського запитує пресаташе по Бахмуту, чи правда що новачки там живуть 4 години і той не заперечує ті слова а починає говорити про якусь некоректність...

Помилки деяких командирів і відношення до солдат, їх потрібно усувати а не ігнорити...

От до прикладу останнє відео на Діпстейті де нашу колону ростріляла арта орків і там на відео багато до чого є питання ... І ці відео потрібно публікувати а не приховувати щоб робити з них висновки і не допускати те саме в майбутньому....

На чому мають вчитись командири резерву без бойового досвіду, як не на розборі помилок інших, яких навчають такі самі інструктори без участі в бойових діях або туристи що десь там відсиділи на блокпості і мають УБД...
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29.03.2023 09:32
+10
"Будуть утримувати скільки це потрібно" -дуже подвійне формулювання. Викликає багато запитань.
Ну а стосовно ''підриву довіри'', то до президента і його оточення довіри давно нема (він своїми діями-бездіями опустив довіру ''нижче плінтуса'').
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29.03.2023 08:41
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Йшли ж таким побідним маршем на Берлін, Париж та Лондон. Нахера вони та той Бахмут поперлися, га?
)))
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29.03.2023 07:38 Відповісти
Військовим видніше.
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29.03.2023 07:40 Відповісти
це ж пан про кацапів каже ))
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29.03.2023 10:16 Відповісти
Так шо ти там накалякав був про мене?
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29.03.2023 08:25 Відповісти
Зараз іде, можливо, найбільша в історії ІПСО із залученням не тільки величезної армії тролів, а і кремлівських кротів у всьому світі - політиків, великих західних ЗМІ, навіть керівництва такої великої країни як Китай - всі вони, об'єднавшисть навколо кремля гуртом, накачані нафтодоларами чинять на нас шалений тиск вже кілька місяців, до початку великого наступу і по сей день, залякують, підіграють один одному. Зрозумійте, що цей тиск буде тривати незалежно від ситуації на фронті - бо ця армія вона всюди - і кохної хвилини відпарацьовує мільойни доларів. Вони будуть вдаватися до всіх можливів засобів тиску - окрім фейків давити на почуття, залякувати нас втратами, дисктедитувати тих, хто намагається викрити їз ІПСО і в такому середовищі, де все кишить ворожими тролями - в коментарях, соціальних мережах - та просто всюди не можна прийти до вірного рішення щодо Бахмуту. Тому закликаю довіряти лише офіційній інформації, ЗСУ, Залужному, Порошенку, який розвінчав ворожі фейкт - лише командування має найактуальніші дані щодо обстановки на фронті, ворожих сил, стану міста фортеці і виходячи лише з ц цих даних, які змінюються щохвилини, якими не можна публічно, щоб вони їх не дізнався ворог можна прийняти вірне рішення. І так роблять військові, керівники країн, журналісти у всьому світі. Не допомагайте ворогу проводити ІПСО
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29.03.2023 07:58 Відповісти
Багато чого що заносять в ІПСО це пройоб...

І з тим щось потрібно робити а не просто ігнорити, наприклад та ж місячна підготовка як не будь і одразу в таку гарячу точку а не на якись спокійнішу ділянку, щоб люди притерлись, призвичаїлись....
Багато нарікань на поповнення від тих же хто давно на передовій...

Навіть журналістка громадського запитує пресаташе по Бахмуту, чи правда що новачки там живуть 4 години і той не заперечує ті слова а починає говорити про якусь некоректність...

Помилки деяких командирів і відношення до солдат, їх потрібно усувати а не ігнорити...

От до прикладу останнє відео на Діпстейті де нашу колону ростріляла арта орків і там на відео багато до чого є питання ... І ці відео потрібно публікувати а не приховувати щоб робити з них висновки і не допускати те саме в майбутньому....

На чому мають вчитись командири резерву без бойового досвіду, як не на розборі помилок інших, яких навчають такі самі інструктори без участі в бойових діях або туристи що десь там відсиділи на блокпості і мають УБД...
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29.03.2023 09:32 Відповісти
Про яця по 17 і яблука по 50 теж казали, що це російське ІПСО спочатку)
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29.03.2023 20:49 Відповісти
Тут справа у сталевих яйцях, які стали причиною цього ІПСО
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29.03.2023 21:54 Відповісти
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29.03.2023 22:34 Відповісти
Пам"ятаю, як ця Маляр стояла "на ципочках" перед Єрмаком і запопадливо заглядала йому в очі. Був би хвостик - то б помахувала.
Ці речники і речниці теж вносять путанину в і без того запутану справу. Надіюсь лише - що ВОНИ розуміють, що роблять...
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29.03.2023 08:10 Відповісти
"Будуть утримувати скільки це потрібно" -дуже подвійне формулювання. Викликає багато запитань.
Ну а стосовно ''підриву довіри'', то до президента і його оточення довіри давно нема (він своїми діями-бездіями опустив довіру ''нижче плінтуса'').
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29.03.2023 08:41 Відповісти
Маляр вже стала авторитетом та людиною слова? Влада робить злочини, а Маляр хоче злочини приховати, а розголос про них зробити ворожими діями. Дуже просто
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29.03.2023 10:58 Відповісти
вона відповідальна особа. І нічого від себе не каже. Озвучує ту інформацію, яку ій надають офіційні джерела. Це ж вам не арестович.
Влада намагається вберегти країну. Злочин це чи ні ? Принаймні, іншої влади в країні немає. Яку обрали та і є.
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29.03.2023 11:55 Відповісти
Про ипсо у нас вспоминают когда есть пройопы. В чем заключается "ипсо", если якобы "практически уничтоженный вагнер" продолжает двигаться вперед и отщипывать куски Бахмута?
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29.03.2023 09:43 Відповісти
Успешность ипсо у тебя на лбу написана огненными буквами - ты УВЕРЕН, что в Бахмуте всё неправильно.
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29.03.2023 10:07 Відповісти
Тут видно только то, что это ты сильно уверен!
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29.03.2023 11:00 Відповісти
Це теж іпсо?
https://censor.net/ua/news/3408703/rosiyany_zahopyly_65_terytoriyi_bahmuta_isw
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29.03.2023 09:54 Відповісти
пан військовий? Пан володіє ситуацією вздовж всієї лінії фронту?
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29.03.2023 10:22 Відповісти
Якщо в тексті є слова "ІПСО проти Зеленського" - значить вже щось не так.
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29.03.2023 10:52 Відповісти
Зеленський зараз гетьман України, як свого часу Порошенко, Янукович та решта президентів.
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29.03.2023 11:04 Відповісти
Ось в цьому якраз і проблема, що він де кому здається гетьманом
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29.03.2023 11:09 Відповісти
Отож, геббельс тв в дії, на жаль.
Всі ті здобутки на полі бою, які маємо, не завдяки, а наперекір цій зрадницькій владі. Завдяки Армії, союзникам і волонтерам.
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29.03.2023 11:47 Відповісти
З нього гетьман, як з гівна куля.
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29.03.2023 11:48 Відповісти
Та не важливо яке прізвище зараз в українського президента. Їм важливо в нас підірвати довіру не тільки до президента, а і до генштабу, і до Залужного. Те ж саме відбувалось і за часів президентства Порошенка. кацапорилі весь час намагаються підбурити суспільство на протести та невдоволення. Посіяти розбрат в суспільстві, недовіру. Як ви цього не розумієте. В мене вже таке враження, що великою частиною українського суспільста так само легко керувати як і кацапами. Що вам вкладають у голову, в те ви і вірете. І геть не хочете розуміти, що це частина інформаційної війни.
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29.03.2023 12:00 Відповісти
Якщо то все іпсо, то нащо https://apnews.com/article/ukraine-zelenskyy-russia-putin-bakhmut-2334ec3a5b74d3cc3c4e012db71920e5?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_01&utm_content=******** Зеленський сам в інтерв'ю розповідає , що мовляв, втрата Бахмуту призведе до "втоми суспільства", яке почне "тиснути до компромісу"?

Zelensky's comments were an acknowledgement that losing the 7-month-long battle for Bakhmut - the longest of the war thus far - would be more of a costly political defeat than a tactical one.

He predicted that the pressure from a defeat in Bakhmut would come quickly - both from the international community and within his own country. "Our society will feel tired," he said. "Our society will push me to have compromise with them."
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29.03.2023 11:34 Відповісти
На ютубі є канал "Офіційні новини України". Так там вже кілька місяців як наші кожен день перемагають в Бахмуті, а рашисти цілими колонами здаються в полон під білими прапорами.
хз, що це воно за "офіційний" канал.
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29.03.2023 11:35 Відповісти
Маляр як завжди намагається непомітно промити мізки суспільству.
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29.03.2023 14:27 Відповісти
Все за що береться возелін закінчується в кращому разі нічим, а в гіршому незворотніми втратами збитками, виключень поки що не було помічено
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29.03.2023 14:42 Відповісти
хто така маляр?
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29.03.2023 19:17 Відповісти
З однієї сторони не апокаліпсис, звісно, війна триває, сподіваємось на контрнаступ. А з другої- І Маріуполь просто героїчна сторінка, і Лисичанськ з Северодонецьком просто героїчна сторінка, наразі Бахмут стає просто героїчною сторінкою..Просто перегорнути і усе? А потім Часів Яр перегорнути, а потім Слав'янск і Краматорск вже неподалік, а потім що, Павлоград, Дніпро...? Звісно що це все впливає трохи на моральний стан, без будь -якого російського іпсо...
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29.03.2023 20:47 Відповісти
 
 