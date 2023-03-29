Оборонятимуть Бахмут до тих пір, поки нам це буде необхідно, - у Міноборони розповіли про ІПСО роспропаганди щодо ситуації у місті
Ворог продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Паралельно вони акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій.
Маляр інформує, що наразі противник відпрацьовує медійно три задачі:
- підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту;
- демотивувати і психологічно ослабити наше військо;
- спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії.
"Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою - розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент - розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на "до" і "після". Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога. Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, - це дає можливість ворогу просувати в інфо поле вигідні для них сценарії наших дій", - пояснює чиновниця.
Надміру накручене наближенням "кінця" перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій.
Це і є в чистому виді Іпсо з метою впливу на прийняття військових рішень.
Маляр також детально зупиняється на тому, які меседжі використовує зараз ворог:
- нібито рішення тримати Бахмут політичні;
- нібито Бахмут немає сенсу тримати, там майже все в оточенні;
- нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.
Які два прізвища безкінечно експлуатують у російських Іпсо по темі Бахмута?
- президента України;
- командувача Сирського
"З метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави. Адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з головнокомандувчем та начальником Генерального Штабу. Крім того, постійно засідає Ставка Верховного Головнокомандувача - де теж приймаються оперативні рішення за участі всіх воюючих силових структур", - йдеться у повідомленні
Маляр також порушує питання: то що ж насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті?
"Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога. Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку. Оборона Бахмуту наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, ухвалюються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач", - додає Маляр.
Які можуть бути оборонні задачі?
- утримання займаних рубежів та позицій;
- недопущення просування противника вглиб території;
- нанесення ворогу значних втрат;
- створення умов для переходу в контрнаступ.
"Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські Іпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмуту. І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації", - резуюмує Маляр.
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І з тим щось потрібно робити а не просто ігнорити, наприклад та ж місячна підготовка як не будь і одразу в таку гарячу точку а не на якись спокійнішу ділянку, щоб люди притерлись, призвичаїлись....
Багато нарікань на поповнення від тих же хто давно на передовій...
Навіть журналістка громадського запитує пресаташе по Бахмуту, чи правда що новачки там живуть 4 години і той не заперечує ті слова а починає говорити про якусь некоректність...
Помилки деяких командирів і відношення до солдат, їх потрібно усувати а не ігнорити...
От до прикладу останнє відео на Діпстейті де нашу колону ростріляла арта орків і там на відео багато до чого є питання ... І ці відео потрібно публікувати а не приховувати щоб робити з них висновки і не допускати те саме в майбутньому....
На чому мають вчитись командири резерву без бойового досвіду, як не на розборі помилок інших, яких навчають такі самі інструктори без участі в бойових діях або туристи що десь там відсиділи на блокпості і мають УБД...
Ці речники і речниці теж вносять путанину в і без того запутану справу. Надіюсь лише - що ВОНИ розуміють, що роблять...
Ну а стосовно ''підриву довіри'', то до президента і його оточення довіри давно нема (він своїми діями-бездіями опустив довіру ''нижче плінтуса'').
Влада намагається вберегти країну. Злочин це чи ні ? Принаймні, іншої влади в країні немає. Яку обрали та і є.
https://censor.net/ua/news/3408703/rosiyany_zahopyly_65_terytoriyi_bahmuta_isw
Всі ті здобутки на полі бою, які маємо, не завдяки, а наперекір цій зрадницькій владі. Завдяки Армії, союзникам і волонтерам.
Zelensky's comments were an acknowledgement that losing the 7-month-long battle for Bakhmut - the longest of the war thus far - would be more of a costly political defeat than a tactical one.
He predicted that the pressure from a defeat in Bakhmut would come quickly - both from the international community and within his own country. "Our society will feel tired," he said. "Our society will push me to have compromise with them."
хз, що це воно за "офіційний" канал.