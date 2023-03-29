Радбез ООН обговорить наміри Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі

Рада Безпеки ООН проведе у п’ятницю, 31 березня, засідання для обговорення погроз президента РФ Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Про це повідомили у секретаріаті Радбезу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У порядку денному цей пункт сформульовано як "загроза міжнародному миру та безпеці".

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом). Очікується, що участь у ньому візьме українська делегація.

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