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Радбез ООН обговорить наміри Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі

оон

Рада Безпеки ООН проведе у п’ятницю, 31 березня, засідання для обговорення погроз президента РФ Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Про це повідомили у секретаріаті Радбезу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У порядку денному цей пункт сформульовано як "загроза міжнародному миру та безпеці".

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом). Очікується, що участь у ньому візьме українська делегація.

Також читайте: Радбез ООН не підтримав резолюцію РФ щодо розслідування вибухів на "Північних потоках"

Автор: 

Білорусь (7927) ООН (3343) путін володимир (23780) росія (65035) ядерна зброя (1149) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+8
Імпотентна організація обговорить дії шизофреніка, якого варто обговорювати на консиліумі психіатрів.
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29.03.2023 08:04
+3
Правильно!
Добряче треба обговорити, всмак.
Опісля з почуттям виконаного обов'язку сісти в комфортабельну машину та поїхати обідати...
Хароша штукенція жізнь!
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29.03.2023 08:08
+2
...і висловить занепокоєння.Можливо,навіть глибоке занепокоєння.
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29.03.2023 08:16
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Імпотентна організація обговорить дії шизофреніка, якого варто обговорювати на консиліумі психіатрів.
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29.03.2023 08:04 Відповісти
Правильно!
Добряче треба обговорити, всмак.
Опісля з почуттям виконаного обов'язку сісти в комфортабельну машину та поїхати обідати...
Хароша штукенція жізнь!
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29.03.2023 08:08 Відповісти
жіть хорошо,а жізнь в ООН єщйо лутше
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29.03.2023 08:12 Відповісти
Зеленський: Міцні кордони України - свідчення міцності конкретних людей.
07:23 29.03.2023

Буба Оманський вже прокинувся.
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29.03.2023 08:09 Відповісти
Ніі, він все в ''ролі''
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29.03.2023 08:27 Відповісти
Марна справа обговорювати діі і вчинки , абсолютно
психічно - хворого , кремлівмького нелюда !!

Потрвбно думати над тим, яким чином можна притягнути до Гааги
цього кривавого воєнного злочинця або знищити цю потвору фізично 😡
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29.03.2023 08:13 Відповісти
Там потвора колективна. Багатомільйонна.
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29.03.2023 08:17 Відповісти
та то копирайтера поміняли,в його совковій голові наврядчи,щось змінилось
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29.03.2023 08:15 Відповісти
...і висловить занепокоєння.Можливо,навіть глибоке занепокоєння.
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29.03.2023 08:16 Відповісти
путіну глибоко нас.ати на цю ООН з її радбезом. На цю шоблу бездарних паразитів наср.ти вже всім людям, на податки котрих ця пиз.ота жирує.
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29.03.2023 08:19 Відповісти
Навіщо? Ви одразу пишіть резолюцію з висловленням глибокої занепокоєності.
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29.03.2023 08:33 Відповісти
ТЮ та нехай розміщують,а американці нехай в Україні ядерну зброю розмістять... ООН тільки балачки нікому не потрібні
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29.03.2023 08:36 Відповісти
Вот и посмотрим на реакцию Китая и все станет ясно!
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29.03.2023 08:40 Відповісти
Обговорять і розійдуться по ресторанах.
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29.03.2023 09:40 Відповісти
Не розумію, навіщо піарити погрози мокшан в цій організації на весь Світ! Достатньо НОТИ від МЗС з вказівкою на те, що вони от тільки на переговорах з Китаєм обіцяли ніде і нічого не розміщувати. І таким чином підтвердити і китайцям думку Світу про те, що ПУ для СІ є людиною з якою неможливо домовлятися.
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29.03.2023 10:34 Відповісти
 
 