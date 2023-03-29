Радбез ООН обговорить наміри Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі
Рада Безпеки ООН проведе у п’ятницю, 31 березня, засідання для обговорення погроз президента РФ Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі.
Про це повідомили у секретаріаті Радбезу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У порядку денному цей пункт сформульовано як "загроза міжнародному миру та безпеці".
Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом). Очікується, що участь у ньому візьме українська делегація.
Топ коментарі
+8 Белла Богун #551369
показати весь коментар29.03.2023 08:04
+3 Алекс Скела
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+2 Юрий Викторович #524822
показати весь коментар29.03.2023 08:16
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Добряче треба обговорити, всмак.
Опісля з почуттям виконаного обов'язку сісти в комфортабельну машину та поїхати обідати...
Хароша штукенція жізнь!
07:23 29.03.2023
Буба Оманський вже прокинувся.
психічно - хворого , кремлівмького нелюда !!
Потрвбно думати над тим, яким чином можна притягнути до Гааги
цього кривавого воєнного злочинця або знищити цю потвору фізично 😡