Якщо Бахмут впаде, то Путін продасть цю перемогу Заходу, росіянам, Китаю та Ірану, - Зеленський
Володимир Путін продасть можливу окупацію Бахмута як перемогу Заходу, населенню РФ, КНР та Ірану.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
"Якщо він відчує кров — відчує, що ми слабкі, — він тиснутиме, тиснутиме, тиснутиме. Ми не можемо втрачати щаблі, тому що війна — це пиріг — шматочки перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна зіткнеться з тиском у разі можливої поразки у Бахмуті.
"Це буде як з боку міжнародної спільноти, так і всередині країни. Наше суспільство відчуватиме втому і підштовхуватиме мене до компромісу з ними", — наголосив глава держави.
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+28 Алла Новосад #194524
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А якщо чесно, то ці зелені підараси не те слово як бісять, так і хочеться щоб подохли всі до одного, "хуже не будет".
Хоча отара зе-шанувальників з'їсть все і сцить кип'ятком від одного вигляду найвеличнішого.
* якщо ЗСУ відмовиться від вуличних боїв, вийде з Бахмуту та почне валити орків без контактних боїв, то в мене рейтинг впаде;
* все, що вкладено в розкачку Сирського останнім часом, можна буде забути.
Вони ж титани, не здадуть Бахмут?
Тільки сьогодні Маляр заявляла, що росія розганяє ІПСО, де намагається битву за Бахмут представити як вирішальну у цій війні. Хоча це не так. І представники саме Заходу неодноразово заявляли, що Бахмут не має стратегічного значення. Навіть пропонували полишити це місто. Таким чином, Зе, свідомо чи несвідомо підігрує пропаганді росії.
З яких пір Найвеличнішого цікавить думка Ірану, Китаю, чи громадян рашки?
І що він збирається робити, якщо все ж доведеться виходити з Бахмуту? Чи він зібрався тримати це місто незважаючи ні на що?
Больше эпоса чем собственно военного значения.
да ти реально *****....