Якщо Бахмут впаде, то Путін продасть цю перемогу Заходу, росіянам, Китаю та Ірану, - Зеленський

Володимир Путін продасть можливу окупацію Бахмута як перемогу Заходу, населенню РФ, КНР та Ірану.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Якщо він відчує кров — відчує, що ми слабкі, — він тиснутиме, тиснутиме, тиснутиме. Ми не можемо втрачати щаблі, тому що війна — це пиріг — шматочки перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна зіткнеться з тиском у разі можливої поразки у Бахмуті.

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"Це буде як з боку міжнародної спільноти, так і всередині країни. Наше суспільство відчуватиме втому і підштовхуватиме мене до компромісу з ними", — наголосив глава держави.