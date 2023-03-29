Доба на Харківщині: ракетний удар по Богодухову, обстріли Дворічної та Вовчанська, - ОВА. ФОТО

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирних людей та цивільну інфраструктуру населених пунктів Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби під ударами окупантів були Богодухів, Вовчанськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеринарне та інші міста і села.

Внаслідок ракетного удару по м. Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Отримав поранення 62-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані", - йдеться в повідомленні.

Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано понад 150 ударів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено об'єкт цивільної промисловості та господарчі споруди.

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