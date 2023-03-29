Путіну навряд хтось дозволить розмістити ядерну зброю в Білорусі, навіть Лукашенко розуміє небезпеку, - Данілов

Заява Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі є запрошенням американців до перемовин.

Про це в інтерв'ю NV заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Лякалки Путіна, які адресовані насамперед Сполученим Штатам, не спрацюють. Чи буде він розповсюджувати ядерну зброю по всіх країнах СНД, чи ні - це велике питання. Я не думаю, що йому хтось дасть розташовувати ядерну зброю в Білорусі", - зазначив він.

За словами Данілова, білоруський диктатор Лукашенко розуміє, що наражається на дуже велику небезпеку.

"Думаю, незважаючи на те, що Російська Федерація окупувала фактично Білорусь, даного факту не відбудеться", - наголосив секретар РНБО.

Данілов назвав заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі запрошенням американців до перемовин.

"Це те, чим останній місяць-два займається Путін, вся російська машина. Вони дуже хочуть сісти за стіл переговорів для того, щоб зупинитися там, де вони сьогодні знаходяться. І це для всіх розумних людей зрозуміла річ", - додав він.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

МЗС України вимагає скликати Радбез ООН через намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

У ЄС заявили, що готові відповісти санкціями.

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