Путіну навряд хтось дозволить розмістити ядерну зброю в Білорусі, навіть Лукашенко розуміє небезпеку, - Данілов
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі є запрошенням американців до перемовин.
Про це в інтерв'ю NV заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Лякалки Путіна, які адресовані насамперед Сполученим Штатам, не спрацюють. Чи буде він розповсюджувати ядерну зброю по всіх країнах СНД, чи ні - це велике питання. Я не думаю, що йому хтось дасть розташовувати ядерну зброю в Білорусі", - зазначив він.
За словами Данілова, білоруський диктатор Лукашенко розуміє, що наражається на дуже велику небезпеку.
"Думаю, незважаючи на те, що Російська Федерація окупувала фактично Білорусь, даного факту не відбудеться", - наголосив секретар РНБО.
Данілов назвав заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі запрошенням американців до перемовин.
"Це те, чим останній місяць-два займається Путін, вся російська машина. Вони дуже хочуть сісти за стіл переговорів для того, щоб зупинитися там, де вони сьогодні знаходяться. І це для всіх розумних людей зрозуміла річ", - додав він.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.
МЗС України вимагає скликати Радбез ООН через намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
У ЄС заявили, що готові відповісти санкціями.
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