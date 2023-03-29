УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9958 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 583 21

Путіну навряд хтось дозволить розмістити ядерну зброю в Білорусі, навіть Лукашенко розуміє небезпеку, - Данілов

лукашенко,путін

Заява Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі є запрошенням американців до перемовин.

Про це в інтерв'ю NV заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Лякалки Путіна, які адресовані насамперед Сполученим Штатам, не спрацюють. Чи буде він розповсюджувати ядерну зброю по всіх країнах СНД, чи ні - це велике питання. Я не думаю, що йому хтось дасть розташовувати ядерну зброю в Білорусі", - зазначив він.

За словами Данілова, білоруський диктатор Лукашенко розуміє, що наражається на дуже велику небезпеку.

"Думаю, незважаючи на те, що Російська Федерація окупувала фактично Білорусь, даного факту не відбудеться", - наголосив секретар РНБО.

Данілов назвав заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі запрошенням американців до перемовин.

"Це те, чим останній місяць-два займається Путін, вся російська машина. Вони дуже хочуть сісти за стіл переговорів для того, щоб зупинитися там, де вони сьогодні знаходяться. І це для всіх розумних людей зрозуміла річ", - додав він.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

МЗС України вимагає скликати Радбез ООН через намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

У ЄС заявили, що готові відповісти санкціями.

Також читайте: "У ядерній риториці Кремля нічого нового", - прем’єр Нідерландів Рютте

Автор: 

Білорусь (7927) Данілов Олексій (1259) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23780) росія (65035) ядерна зброя (1149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
***** не збиралось нападати,а про розміщення ядерки буде питати дозволу у самого Данілова
показати весь коментар
29.03.2023 09:32
+5
Данілов своїми грудьми стане на шляху ядерної бомби..
показати весь коментар
29.03.2023 09:35
+5
слухати що говорить цей тупий довбень - себе не поважати

показати весь коментар
29.03.2023 09:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** не збиралось нападати,а про розміщення ядерки буде питати дозволу у самого Данілова
показати весь коментар
29.03.2023 09:32 Відповісти
Данілов своїми грудьми стане на шляху ядерної бомби..
показати весь коментар
29.03.2023 09:35 Відповісти
Ну да, ну да. Раз данилов говорит - значит так и есть. Кто, как не автор "переноса столицы сраши за урал" является качественным источником всего, кроме бредовых идей.
показати весь коментар
29.03.2023 09:36 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю, лука сам просив у куйла ядерну зброю. Чому він тепер має бути проти?
показати весь коментар
29.03.2023 09:37 Відповісти
Просив чи не просив - нікому не відомо. Можливо вони між собою домовилися так, що лука типу попросить, а пу з ним типу погодиться
показати весь коментар
29.03.2023 11:47 Відповісти
Цікаво. Чим хтось недозволяти буде? У шизіка своє уявлення про "дозвіл": поки пику не набили - то дозвіл є.
показати весь коментар
29.03.2023 09:39 Відповісти
Одягнись у червоне,буде переконливо.
показати весь коментар
29.03.2023 09:39 Відповісти
слухати що говорить цей тупий довбень - себе не поважати

показати весь коментар
29.03.2023 09:44 Відповісти
Данилов, ты должен говорить как профессионал - нападение со стороны хвоста.
показати весь коментар
29.03.2023 12:34 Відповісти
На жаль якість нашої розвідки нижче плінтуса, вона не помічає тог що очевидно майже всім. Білорусі як країни вже кілька років як не існує фактично. Є провінція росії на чолі з губернатором лукашенком який вдає що керує державою
показати весь коментар
29.03.2023 09:43 Відповісти
Всім вже в світі зрозуміло, що моль безпрєдєльщик і нікого питати не буде. А Данілов, як мала дитина, ще може давайте за руки візьмемося і в очі тому варвару заглянемо..смішні люди їй Богу
показати весь коментар
29.03.2023 09:43 Відповісти
Зе експерт вищого готунку як вони вже надоїли ці великі експерти а там всі експерти то Подоляк то Арахамія просто краще би мовчали зі своїми думками та висновками несуть повну дічь
показати весь коментар
29.03.2023 09:50 Відповісти
Мовчали б ці Вангісти і робили свою справу, а не базікали.
показати весь коментар
29.03.2023 09:52 Відповісти
Можна подумати,що два старі уйобки в когось дозволу питатимуть
показати весь коментар
29.03.2023 09:53 Відповісти
вы что, еще не поняли, связке си и пу насрать на всех
показати весь коментар
29.03.2023 10:21 Відповісти
А яку вагу мають слова непрактиючого ветеринара стосовно військових чи політичних справ?
показати весь коментар
29.03.2023 10:26 Відповісти
- Смачна каша! -А ти їв? - Ні! - А почім знаєш, що смачна? - Чув, як говорили, що бачили, як їли!
показати весь коментар
29.03.2023 10:50 Відповісти
Данилову аби корифана Зелі вігородити !
показати весь коментар
29.03.2023 11:05 Відповісти
Данілов! Це тобі не клізми коровам ставити!
показати весь коментар
29.03.2023 11:34 Відповісти
Данілов наче не в курсі, що циган навіть Конституцію змінив, щоб отримати ЯЗ, а потім шантажувати нею увесь світ та таким чином залишатися при владі. Тільки він не хоче вірити у те, що ***** цю зброю з територіі білорусі застосує і після цього не буде вже ніякої білорусі.
показати весь коментар
29.03.2023 13:10 Відповісти
Байден занепокоєний, а Данілов заспокоює. Щось це нагадує. Більше року тому
показати весь коментар
29.03.2023 17:36 Відповісти
 
 