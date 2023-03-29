На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, який загинув від російських обстрілів минулого року

На території приватного домоволодіння у с. Прудянка Харківського району 28 березня 2023 року прокурор окружної прокуратури спільно зі слідчим поліції ексгумували труп 66-річного місцевого мешканця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, 11 липня минулого року чоловік потрапив під ворожий обстріл, перебуваючи на території власного подвір’я. Від вибуху снаряда він загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Наразі останки загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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