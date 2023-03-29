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Послом в Угорщині може стати "професор з окопів" Шандор, - портал HVG

шандор

Професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук, а нині молодший сержант 101 бригади ТРО Федір Шандор може стати новим послом України в Угорщині.

Першим про це повідомив незалежний угорський портал Direkt36, інформацію також підтвердили дипломатичні джерела порталу HVG.hu, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року і читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

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За даними дипломатичних джерел порталу HVG, кандидатуру Шандора обговорюють з українськими партнерами, однак остаточного рішення ще не прийняли.

За деякими даними, про які дізналась "Європейська правда", Україна подала запит на агреман.

HVG також посилається на голову української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марію Мезенцеву, яка, не називаючи конкретного прізвища, сказала, що Київ хотів би відправити до Угорщини нового посла, який має угорське коріння та освіту в галузі суспільних наук. За її словами, вони передусім шукають не дипломата, а людину, яка має хороші мовні та культурні зв'язки з країною, має хорошу професійну підготовку і здатна вести серйозні переговори.

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Досі Шандор активно намагався зробити щось для українсько-угорських відносин, іноді писав про українсько-угорську дружбу, але він також зіграв ключову роль у зборі, який зараз становить кілька десятків мільйонів форинтів, який розпочали угорські цивільні особи для - серед іншого - солдатів угорського походження.

Нещодавно він передав консулу Угорщини в Ужгороді підписаний військовими угорський прапор - символ угорської революції 1956 р., коли угорці повстали проти російської окупації і використовували угорський прапор з вирізаним комуністичним гербом.

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Раніше послом України в Угорщині була Людмила Непоп. Президент Володимир Зеленський звільнив її в липні 2022 року.

Автор: 

Угорщина (2269) посол (1099) Шандор Федор (6)


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Вважаю що це гарний вибір...
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29.03.2023 10:11 Відповісти
Ну принаймні точно не гірше ніж професійна міньєтчиця.
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29.03.2023 10:11 Відповісти
Єрмак може з Вами не погодитися.
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29.03.2023 10:28 Відповісти
Шандора можно и ген- прокурором рискнуть назначить. А когда не справится, тогда послом в Венгрию.
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29.03.2023 10:20 Відповісти
Угорця ,що захищатиме інтереси Угорщини,послом в Угорщину.Логічно.
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29.03.2023 10:46 Відповісти
Вы считаете, что находясь в окопах, и рискуя жизнью, профессор защищает интересы венгрии?
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29.03.2023 17:30 Відповісти
Правильный ход.
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29.03.2023 10:50 Відповісти
венгры уважают героев войны, посол в Венгрию. Логично
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29.03.2023 12:00 Відповісти
 
 