Росіяни минулої доби обстріляли 8 областей України, щонайменше 8 осіб дістали поранення. ІНФОГРАФІКА
28 березня російські війська обстріляли територію 8 областей України, 8 осіб зазнали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
"За отриманою від Ситуаційного центру Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України.
Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", БПЛА, тактична авіація) здійснено обстріли 100 населених пунктів, підтверджено ураження 19 об’єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією дістали поранень 8 осіб.
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