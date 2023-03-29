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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни минулої доби обстріляли 8 областей України, щонайменше 8 осіб дістали поранення. ІНФОГРАФІКА

28 березня російські війська обстріляли територію 8 областей України, 8 осіб зазнали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"За отриманою від Ситуаційного центру Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України.

Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", БПЛА, тактична авіація) здійснено обстріли 100 населених пунктів, підтверджено ураження 19 об’єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні. 

За попередньою інформацією дістали поранень 8 осіб.

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Росіяни минулої доби обстріляли 8 областей України, щонайменше 8 осіб дістали поранення 01

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обстріл (28357) Україна (5878) жертви (1791)


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