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Невідомий БПЛА атакував газову станцію в Бєлгороді, пошкоджено порожній резервуар та газопровід, - Baza

бєлгород

У російському Бєлгороді повідомляють про нібито атаку на газову станцію.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"БПЛА прилетів на газо-насосну станцію "Газэнергосети" увечері 27 березня. За попередньою інформацією, апарат був саморобним і споряджений кустарним СВП (Саморобний вибуховий пристрій. - Ред.). Ймовірно, дрон запустили з боку міста Вовчанська у Харківській області (6,5 кілометра від російсько-українського кордону).

Уламками вибухового пристрою було пошкоджено порожній газовий резервуар ємністю 30 тисяч літрів, а також газопровід. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4129) Бєлгород (504)


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29.03.2023 10:32 Відповісти
Невідомому бпла-респект...
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29.03.2023 10:34 Відповісти
то мабуть з воронєжу прилетів ))))
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29.03.2023 11:01 Відповісти
Схоже, рашисти спустошили резервуари поблизу кордонів. Бояться, тварюки.
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29.03.2023 12:36 Відповісти
 
 