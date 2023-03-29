Невідомий БПЛА атакував газову станцію в Бєлгороді, пошкоджено порожній резервуар та газопровід, - Baza
У російському Бєлгороді повідомляють про нібито атаку на газову станцію.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
"БПЛА прилетів на газо-насосну станцію "Газэнергосети" увечері 27 березня. За попередньою інформацією, апарат був саморобним і споряджений кустарним СВП (Саморобний вибуховий пристрій. - Ред.). Ймовірно, дрон запустили з боку міста Вовчанська у Харківській області (6,5 кілометра від російсько-українського кордону).
Уламками вибухового пристрою було пошкоджено порожній газовий резервуар ємністю 30 тисяч літрів, а також газопровід. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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