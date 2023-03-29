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Новини
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Ексвіцепрезидент США Пенс: Путін говорить про ядерну зброю, коли він у куті. Не реагуємо

майкл,пенс

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що не варто реагувати на чергові погрози ядерною зброєю з боку диктатора Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтерв'ю американським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, щоразу, коли Путіна заганяють у кут, він починає говорити про ядерну зброю. Такою самою є і його заява про нібито переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі.

"Абсолютно важливо, щоб ми продовжували давати Україні те, що їй потрібно. Ми не дозволяємо Путіну відволікати світ чи зменшувати підтримку своїми погрозами переміщення тактичної ядерної зброї", - сказав Пенс.

Читайте: Путіну навряд хтось дозволить розмістити ядерну зброю в Білорусі, навіть Лукашенко розуміє небезпеку, - Данілов

Політик наголосив, що США варто залишатися сильними та бути на боці українців, продовжуючи підтримку.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що його непокоять плани Путіна нібито розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7927) росія (65035) ядерна зброя (1149) Пенс Майк (106)


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Топ коментарі
+9
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29.03.2023 10:11
+5
Короче, путлер нёс очередную пургу
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29.03.2023 10:27
+5
Кілька днів туп писав, що саме такої позиції повинен дотримуватися Захід і ось нарешті Пенс їх озвучив.
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29.03.2023 10:45
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29.03.2023 10:11 Відповісти
НА угрозу х@йла отвечать нужно крёстным ходом, изыйди сатана в ад)) Так по вашему? А поставить в Украину атомное вооружение не ,незЯ? Хотя Да,когда резидентура кремля в ОП.,согласен,только крёстный ход,остаётся))
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29.03.2023 10:13 Відповісти
Читаю аналіз закордоння про об'єкт Бахмут, його цінність для ботоксного як перемога. Якщо це містечко рахувати за перемогу, то як відноситися до втрати Херсона? Іпсо в аналізі є просто Іпсо. І також Іпсо від Маляр, коли вона пише, що орки нападають словесно на зе. Ніхто з України не має сумнівів відносно ЗСУ, а оп,то це великий сумніви і помилка країни. Усе буде Україна.
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29.03.2023 10:15 Відповісти
Ракета у Польші - не реагуймо, ракета над Румунією - не реагуймо, БПЛА у Чорному морі - не реагуймо, ядрьона бомба в Беларусії - не реагуймо.... далі буде...
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29.03.2023 10:22 Відповісти
Все правильно говорит, цель Путина отвлечь Запад от помощи Украине, переключится на свои проблемы, заставить их боятся войны с РФ сильнее чем поражение Украины, что бы ради избежания эскалации и ядерной войны перестали поддерживать Украину, что бы говорили с ним как с равным и т.д. Вот поэтому и не нужно реагировать на эти провокации и подыгрывать Ху..лу
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29.03.2023 10:52 Відповісти
Дійсно, для чого реагувати? Треба готуватися до шашликів.
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29.03.2023 12:51 Відповісти
Пенс - правильний республіканець !
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29.03.2023 13:17 Відповісти
Це не ЗЕ-Трамписька шушара грін та інші магі
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29.03.2023 13:18 Відповісти
Пенс конечно не копейка, но чуть ляпнул дёшево. Ядерным не шутят--- по умолчанию. Ну а кто шутит или ляпает не в масть, того опускают сразу и до отказа.
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29.03.2023 10:26 Відповісти
Тебе надо баллотироваться среди орков, затмишь мочить в сортире.
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29.03.2023 11:23 Відповісти
Короче, путлер нёс очередную пургу
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29.03.2023 10:27 Відповісти
Щур/)(уйло/ загнаний в кут, кидається на все, чого боїться
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29.03.2023 10:33 Відповісти
Кілька днів туп писав, що саме такої позиції повинен дотримуватися Захід і ось нарешті Пенс їх озвучив.
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29.03.2023 10:45 Відповісти
Пенс - нормальний політик, представник консервативних республіканців. Шкода, що на наступних виборах у нього мало шансів проти Трампа та Десантіса.
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29.03.2023 10:55 Відповісти
Саме з кута (бєларусі) він і ***** по Європі. По нам від ядерну зброю застосовувати не буде.
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29.03.2023 12:05 Відповісти
 
 