Ексвіцепрезидент США Пенс: Путін говорить про ядерну зброю, коли він у куті. Не реагуємо

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що не варто реагувати на чергові погрози ядерною зброєю з боку диктатора Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтерв'ю американським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, щоразу, коли Путіна заганяють у кут, він починає говорити про ядерну зброю. Такою самою є і його заява про нібито переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі.

"Абсолютно важливо, щоб ми продовжували давати Україні те, що їй потрібно. Ми не дозволяємо Путіну відволікати світ чи зменшувати підтримку своїми погрозами переміщення тактичної ядерної зброї", - сказав Пенс.

Читайте: Путіну навряд хтось дозволить розмістити ядерну зброю в Білорусі, навіть Лукашенко розуміє небезпеку, - Данілов

Політик наголосив, що США варто залишатися сильними та бути на боці українців, продовжуючи підтримку.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що його непокоять плани Путіна нібито розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.