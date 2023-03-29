ЗСУ відкинули росіян від важливого шляху постачання у Бахмуті, - розвідка Великої Британії

Російські атаки в Бахмуті менш інтенсивні порівняно з останніми тижнями, але бої тривають.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, було відкидання російських бійців групи Вагнера з маршруту 0506. Ця другорядна сільська дорога стала критичною лінією постачання українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "вагнерівці" раніше перебували в межах кількох сотень метрів від маршруту.

"26 березня російські ЗМІ стверджували, що росіяни взяли під повний контроль заводський комплекс "Азом" на півночі від центру Бахмута. Проте ця заява, ймовірно, залишається спірною, як це було протягом останніх двох тижнів. Оскільки ПВК Вагнера підтвердила звільнення щонайменше 5 тис. ув'язнених, нестача особового складу, ймовірно, заважає російським наступальним зусиллям у цьому секторі", - додали у розвідці.

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