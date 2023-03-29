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ЗСУ відкинули росіян від важливого шляху постачання у Бахмуті, - розвідка Великої Британії

бахмут,зсу

Російські атаки в Бахмуті менш інтенсивні порівняно з останніми тижнями, але бої тривають.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, було відкидання російських бійців групи Вагнера з маршруту 0506. Ця другорядна сільська дорога стала критичною лінією постачання українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "вагнерівці" раніше перебували в межах кількох сотень метрів від маршруту.

"26 березня російські ЗМІ стверджували, що росіяни взяли під повний контроль заводський комплекс "Азом" на півночі від центру Бахмута. Проте ця заява, ймовірно, залишається спірною, як це було протягом останніх двох тижнів. Оскільки ПВК Вагнера підтвердила звільнення щонайменше 5 тис. ув'язнених, нестача особового складу, ймовірно, заважає російським наступальним зусиллям у цьому секторі", - додали у розвідці.

Також дивіться: Знищення захопленого окупантами будинку з прапором ПВК "Вагнер" на даху. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5568) розвідка (3857) зовнішня розвідка (465) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+18
Бахмут-Авдіїївка-Вугледар це пастка для рашистів, і перемелювання на фарш.Стримування та знищення окупантів, на цих ділянках ,вважаю це шлях до контрнаступу ЗСУ.
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29.03.2023 10:38
+16
Боже, благаю, вбережи наших Захисників !!
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29.03.2023 10:31
+15
Зеки і чмобіки це їхні кращі з кращих)
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29.03.2023 11:21
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Боже, благаю, вбережи наших Захисників !!
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29.03.2023 10:31 Відповісти
Бахмут-Авдіїївка-Вугледар це пастка для рашистів, і перемелювання на фарш.Стримування та знищення окупантів, на цих ділянках ,вважаю це шлях до контрнаступу ЗСУ.
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29.03.2023 10:38 Відповісти
Час розсудить, чи була то пастка для рашистів, або ж пастка для нас.

Враховуйте, що ми втрачаємо кращих із кращих, а кого втрачають рашисти? зеків та чмобіків.
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29.03.2023 11:16 Відповісти
Зеки і чмобіки це їхні кращі з кращих)
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29.03.2023 11:21 Відповісти
Зловживання рожевими окулярами може дорого вартувати.
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29.03.2023 12:22 Відповісти
До чого тут рожеві окуляри? У русні протилежні цінності, тому це відомий факт: зекі і чмобіки, це еліта серед російських громадян.
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29.03.2023 12:33 Відповісти
Серед кого "це відомий факт"?
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29.03.2023 12:39 Відповісти
З нашого боку там багато мобілізованих. І багато тих судячі з ютубу кого кидали туди з трьома днями підготовки.
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29.03.2023 20:37 Відповісти
Кого це німці вже втратили?
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29.03.2023 12:34 Відповісти
Отвергли...увольнение...что происходит? Чем занимается корректор ?)
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29.03.2023 11:11 Відповісти
Гугл-переводчик атакуют машинные боты, предлагая свои варианты "перевода". Даже простые слова неправильно переводит.
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29.03.2023 11:28 Відповісти
Дякую вам Наші Захисники ! Збережи Боже ! Небесного захисту .....Допомагаємо хто чим може
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29.03.2023 18:50 Відповісти
 
 