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Україна виставить на приватизацію конфісковані в росіян ТРЦ Ocean Plaza та Миколаївський глиноземний

приватизація

Фонд державного майна виставить на приватизацію Миколаївський глиноземний завод і ТРЦ Ocean Plaza, конфісковані у російських олігархів Олега Дерипаски та Аркадія Ротенберга.

Про це голова фонду Рустем Умеров сказав в інтерв’ю Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, фонд планує продати усі активи, які конфісковують у російських олігархів за законом про санкції, і зробити це максимально швидко.

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"ФДМУ вже передали активи президента-втікача Віктора Януковича та російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, а також Демурінський ГЗК, який належав російському бізнесмену Михайлу Шелкову. Демурінський ГЗК готуємо виставляти на приватизацію. По інших активах ще ведемо роботу з прийняття в управління", - розказав він.

Миколаївський глиноземний завод, який до війни оцінювали у $1 млрд, можуть виставити на продаж ще до кінця року - у другому-третьому кварталах.

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"Завод зараз не працює, будемо шукати вихід, як зробити так, щоб він запрацював. <...> До моменту оголошення аукціону Фонд буде діяти так само як і на Демурінському ГЗК. Там для того, щоб запустити підприємство, потрібно було 40 млн грн. Ми подивились на наявні активи та вирішили виставити існуючу продукцію, яка збереглася на ГЗК, на Prozorro. І за ці кошти запустили підприємство та виплатили заробітні платні", - сказав Умеров.

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Аукціон з продажу ТРЦ Ocean Plaza також відбудеться без затримок, упевнений Умеров.

"Ми зацікавлені виставити його на аукціон як можна швидше. Попередньо потрібно провести юридичний, технічний та фінансовий аудит. По термінах те саме, що й з Миколаївським - 90 днів на аудит і можна оголошувати аукціон. Головне, щоб юридично цей актив до нас дійшов", - сказав він.

Автор: 

Дерипаска Олег (238) конфіскація (849) приватизація (1673) Умеров Ільмі (250) Ротенберг (85) ФДМУ (1602) Миколаївський глиноземний завод (27)


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Топ коментарі
+6
Комусь видно дуже хочеться придбати за копійки.
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29.03.2023 11:01
+5
Зразу Глиноземний на прихватизацію ну я так розумію Бєня вже має його в кармані. А для держави залишити не варіант , а то ви Зе шобла тількі щось продати та відосікі пишете все на що здатна відома на весь світ Трускавецька школа зелебобіків
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29.03.2023 10:51
+5
Патрійот нестор вже зацікавився.
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29.03.2023 10:58
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Зразу Глиноземний на прихватизацію ну я так розумію Бєня вже має його в кармані. А для держави залишити не варіант , а то ви Зе шобла тількі щось продати та відосікі пишете все на що здатна відома на весь світ Трускавецька школа зелебобіків
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29.03.2023 10:51 Відповісти
не мели дурню...виробництво алюмінію не простий цикл, щоб той глиноземний хтось купив треба щоб мав завод з переробки глинозему в алюміній. В Україні такого нема, був у Запоріжжі але кацапи його купили і розвалили...тож наразі миколаївський завод нікому нах не потрібен. Принаймні як завод...
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29.03.2023 12:34 Відповісти
Там главный актив - глубоководный порт. А завод без полного цикла никому не нужен. Больше денег надо потратить на рекультивацию земли после этого жуткого завода. Вот порт и надо продавать задорого!
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29.03.2023 13:18 Відповісти
Патрійот нестор вже зацікавився.
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29.03.2023 10:58 Відповісти
Гдиноземний,це виробництво алюмінію?Я думав,таке не приватизують.
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29.03.2023 10:58 Відповісти
Комусь видно дуже хочеться придбати за копійки.
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29.03.2023 11:01 Відповісти
Авжеж, виставляти активи на продаж під час війни економічний злочин! І за таке треба притягати до відповідальності!
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29.03.2023 11:19 Відповісти
Цим заводом Кучма розрахувався з Дерипаскою за гроші,які отримав з Росії на вибори у 1994 році.
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29.03.2023 11:29 Відповісти
зелена наволоч,знову зачуяли запах кеша....
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29.03.2023 12:29 Відповісти
стільки знавців виробничого циклу алюмінію, що нудить...
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29.03.2023 12:36 Відповісти
И у них всех, почему-то, одно имя - идиот
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29.03.2023 12:47 Відповісти
Так продадуть як готель в Києві ні грошей ні готелю
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29.03.2023 13:13 Відповісти
Самі конфіскували самі продають самі купують Бо на часі і дуже хочеться
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29.03.2023 13:40 Відповісти
максимально швидко, щоб максимально дешево,бо іноземці зараз не прийдуть, війна, а куплять тільки свої місцеві або знову кацапи через підставні контори офшорні.
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29.03.2023 13:44 Відповісти
 
 