До кінця травня буде завершено наступний етап випробування жіночої військової форми українських виробників, - Міноборони

Триває робота щодо забезпечення захисниць бронежилетами з урахуванням антропологічних особливостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На спільній нараді Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Міністерства оборони України з представниками вітчизняних виробників та громадських організацій було обговорено результати першого етапу експериментального носіння нових зразків жіночої форми. Присутніми були запропоновані варіанти конструктивних змін до діючої моделі костюму літнього польового з урахуванням особливостей анатомії жіночої фігури та продемонстровані чотири нових зразки літнього однострою", - йдеться в повідомленні.

Так, було ухвалено рішення виготовити нову партію зразків форми для передачі у підрозділи. Очікується, що її випробування завершиться до кінця травня.

"Наразі у війську тривають дослідні випробування зразків жіночої білизни, наданих громадськими організаціями "Forma two" та "Смілива Україна". Якщо ці зразки отримають схвальні відгуки військовослужбовиць, Управління матзабезпечення до травня розробить відповідну технічну специфікацію Міністерства оборони України", - зазначили у МО.

Міністр оборони Олексій Резнікова заявив, що також продовжують і роботу щодо забезпечення захисниць бронежилетами з урахуванням антропологічних особливостей.

"Експериментальний зразок бронежилету для жінок вже розроблено, проведено низку робочих зустрічей із представниками потенційних виробників, які спроможні виготовляти бронежилет для захисниць. Після проведення технічної специфікації і успішних польових випробувань, бронежилети будуть поставлені на забезпечення до Збройних Сил України. Я сподіваюсь, вже скоро ми зможемо прозвітувати про позитивні результати", - додав він.

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