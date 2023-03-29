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Новини Війна
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До кінця травня буде завершено наступний етап випробування жіночої військової форми українських виробників, - Міноборони

жінки

Триває робота щодо забезпечення захисниць бронежилетами з урахуванням антропологічних особливостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На спільній нараді Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Міністерства оборони України з представниками вітчизняних виробників та громадських організацій було обговорено результати першого етапу експериментального носіння нових зразків жіночої форми. Присутніми були запропоновані варіанти конструктивних змін до діючої моделі костюму літнього польового з урахуванням особливостей анатомії жіночої фігури та продемонстровані чотири нових зразки літнього однострою", - йдеться в повідомленні.

Так, було ухвалено рішення виготовити нову партію зразків форми для передачі у підрозділи. Очікується, що її випробування завершиться до кінця травня.

"Наразі у війську тривають дослідні випробування зразків жіночої білизни, наданих громадськими організаціями "Forma two" та "Смілива Україна". Якщо ці зразки отримають схвальні відгуки військовослужбовиць, Управління матзабезпечення до травня розробить відповідну технічну специфікацію Міністерства оборони України", - зазначили у МО.

Міністр оборони Олексій Резнікова заявив, що також продовжують і роботу щодо забезпечення захисниць бронежилетами з урахуванням антропологічних особливостей.

"Експериментальний зразок бронежилету для жінок вже розроблено, проведено низку робочих зустрічей із представниками потенційних виробників, які спроможні виготовляти бронежилет для захисниць. Після проведення технічної специфікації і успішних польових випробувань, бронежилети будуть поставлені на забезпечення до Збройних Сил України. Я сподіваюсь, вже скоро ми зможемо прозвітувати про позитивні результати", - додав він.

Також читайте: Перші партії жіночої форми і білизни вже надійшли до кількох бригад на тестування, - Резніков

Автор: 

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Батальону монако треба надати тої білізни для випробовування
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29.03.2023 10:57 Відповісти
Поспішати немає куди.
Є набагато термінові справи.
Наприклад, знайти 50 тисяч чиновників для Криму... якій будуть звільняти наші жінки БЕЗ бронежилетів та БЕЗ форми.
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29.03.2023 10:57 Відповісти
мало того знайти - їм ВЖЕ почнуть платити зарплати, премії, надбавки за зону бойових дій. Передбачувано кого там влаштують - жополизів, родичів нардепів, слуг, радників, кварталівців
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29.03.2023 11:22 Відповісти
Двічі перечитав. Щось не побачив: а скільки грошей МО на це виділяє? Чи знов все за рахунок волонтерів та громадських об'єднань?
До речі, а скільки на телеканал виділили? Бо ліцензії, як я чув, вже є...

А, ще одне: замовлення на зимову форму вже розмістили на вітчизняних підприємствах? Чи буде як і з літньою?
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29.03.2023 11:06 Відповісти
Та британці з канадійцями знов пришлють, а Рєзніков на цьому попіариться.

Нащо йому оті складнощі з виробництвом, заказом, забезпеченням...
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29.03.2023 11:41 Відповісти
Уявляю, скільки буде коштувати та форма...
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29.03.2023 11:31 Відповісти
Тобто в ЗСУ ця форма потрапить тільки у наступному році.
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29.03.2023 11:39 Відповісти
напевно, купа країн (Ізраїль тощо) вже давно мають подібне. Навіщо знову вигадувати ровер
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29.03.2023 11:41 Відповісти
Мабуть Ганна Маляр особисто буде носити військові жіночі труси і фіксувати враження в ЗМІ.
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29.03.2023 11:42 Відповісти
 
 