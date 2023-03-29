Іспанія передасть Україні перші 6 танків Leopard 2 вже після Великодня, - El Pais

Перші 6 танків Leopard 2 Іспанія передасть Україні після Великодня.

Про це повідомляє видання El Pais, інформує Цензор.НЕТ.

"Іспанія відразу після Великодня направить в Україну перші шість бойових танків Leopard 2A4, які вона пообіцяла українській владі для протистояння російському вторгненню", - пише видання, посилаючись на джерела в іспанському уряді.

Зазначається, що їх вже відремонтували на заводі в Севільї й цього тижня вони беруть участь в навчаннях зі стрільби на маневреному полігоні Серро Муріано в Кордові.

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