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Іспанія передасть Україні перші 6 танків Leopard 2 вже після Великодня, - El Pais
Перші 6 танків Leopard 2 Іспанія передасть Україні після Великодня.
Про це повідомляє видання El Pais, інформує Цензор.НЕТ.
"Іспанія відразу після Великодня направить в Україну перші шість бойових танків Leopard 2A4, які вона пообіцяла українській владі для протистояння російському вторгненню", - пише видання, посилаючись на джерела в іспанському уряді.
Зазначається, що їх вже відремонтували на заводі в Севільї й цього тижня вони беруть участь в навчаннях зі стрільби на маневреному полігоні Серро Муріано в Кордові.
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+4 Анатолий К #427424
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+4 Анатолий К #427424
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показати весь коментар29.03.2023 11:06
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наприклад,гуму(ущільнювачі) треба точно міняти.
танків Т-55 здається не стосується -там її немає ))))