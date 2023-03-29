Китай позитивно оцінює пропозицію Зеленського щодо переговорів між країнами, але про конкретну дату не йдеться, - МЗС
У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "позитивно оцінюють" пропозицію президента Володимира Зеленського щодо переговорів України та КНР.
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За її словами, Китай "позитивно оцінює пропозицію президента Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі поки не доводиться".
"Китай підтримує спілкування з усіма сторонами українського конфлікту, включаючи саму Україну", - сказала Мао Нін.
Топ коментарі
+33 volley
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+27 Богдан Хмельницький #556703
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+18 Сармат Сарматович
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все було зря і напарсно....
все було зря і напарсно і Україні *******.
жодному слову з України ніхто не повірить....
Якби ж воно вчилось так як треба, то і не заглядало б!
Википедия
готовился поступать в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E МГИМО , но поступил на обучение по специальности «правоведение» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Криворожский экономический институт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевского национального экономического университета?
На сайті президента бачимо вже інше - учился в КИЕВСКОМ национальном экономическом университете по специальности «Правоведение», получил квалификацию юриста.
???
палати будуть всi....
Цікаво, кому він наступному буде заглядать і куди!
А я про що сказав?
А в перекладі з дипломатичної на просту мову найвеличнішого просто послали. А казали ж йому, ну не заглядай в очко, не заглядай, а воно он як... І що найгірше, послали ж не його, він того і не зрозуміє, послали ж державу.
Кукурудза ще є...
Передзвоне, коли глазьонкі спухнуть від голоду і розлуки.
Нехай Китай демонструє дії.
Згадає про три мільярда та "Мотор-Січ".
Китаю невигідно закінчення війни між нами та рашкою.
На їх думку від цього всі слабнуть економічно і військово - ЄС, США і рашка.
Для багатьох вони найбільші покупці чи продавці.
Про модернізацію своїх збройних сил , багатомільярдні закупівлі зброї , збільшення виробництва нового озброєння , збільшення чисельності армії , і т.д. вже заявили - Польща , Німеччина , Франція , Британія , Балтійські країни , і низка інших країн . США виділяють на нове озброєння і розробку нових технологій , рекордні в своїй історії суми з бюджету + увесь світ побачив ефективність американської зброї на полі бою , тому на США чекає лавина військових контрактів . НАТО зараз згуртоване як ніколи .
Економічно Захід теж , навряд чи вдасться виснажити . Там грошей " кури не клюють " ( половина ВВП планети належить ЄС + США ) , а те що вони нам виділяють як допомогу , для них це - копійки . Зараз Захід звісно - отримав деякі проблеми , у зв'язку з введенням проти паРаші санкцій і розривом з нею економічних зв'язків , але вже через рік - другий вони адаптуються повністю ,, можна не сумніватись .