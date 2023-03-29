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Китай позитивно оцінює пропозицію Зеленського щодо переговорів між країнами, але про конкретну дату не йдеться, - МЗС

сі,цзіньпін,сіцзіньпін

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "позитивно оцінюють" пропозицію президента Володимира Зеленського щодо переговорів України та КНР.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За її словами, Китай "позитивно оцінює пропозицію президента Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі поки не доводиться".

"Китай підтримує спілкування з усіма сторонами українського конфлікту, включаючи саму Україну", - сказала Мао Нін.

Також читайте: Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Китай (4560) Сі Цзіньпін (314)


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Топ коментарі
+33
Одного не розумію, у нашого оманського ушльопка знов якийсь особливий приход- то він все мріяв зустрітись та ***** в глазки глянути, та своїм "великим красномовством" в чомусь переконати , зараз теж саме з Си? Про що може розмовляти наркоман-олігофрен з хитрим материм політиком? Тим більш без ризику крадінально нашкодити Украіні, як завжди? Хіба що зіграє йому на роялі серенаду(((((
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29.03.2023 12:04
+27
Бачуть, що можна розвести сонцесяйного.. Це ж він тільки знає, що він не лох...
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29.03.2023 11:59
+18
Зіграє на роялі
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29.03.2023 12:04
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Бачуть, що можна розвести сонцесяйного.. Це ж він тільки знає, що він не лох...
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29.03.2023 11:59 Відповісти
А он 🤢🤡обманываться РАД ПРИКИДЫВАТЬСЯ ДУРАЧКАМ может быть , Оман отработать ?После слов «украинский конфликт» ПОСЫЛАТЬ ,за кацапским кораблем
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29.03.2023 13:38 Відповісти
Зате Колом. сподобається. А от виборцям Байдена не сподобається. Нагадаю, що нам допомагає не Китай, а Америка, НАТО, ЄС. У яких найбільше протиріч з Китаєм /КНДР, Тайвань, ПАР, санкції.../. А в нас і так проблем занадто.
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29.03.2023 16:19 Відповісти
Що напишуть те й прочитає, виразно, з продихом - артист.
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29.03.2023 19:57 Відповісти
Погодяться...... після перемоги України, а поки будуть вести гру на свою користь доячи рашистську корову по повній!
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29.03.2023 12:00 Відповісти
Які переговори? Вовка ж не вміє шпрехати по їхньому.
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29.03.2023 12:00 Відповісти
Зіграє на роялі
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29.03.2023 12:04 Відповісти
СЗП схилить коліно перед найвеличнішим...
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29.03.2023 12:02 Відповісти
Гадаю, найуспішніші переговори з китайцями можна було б провести в Омані.
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29.03.2023 12:03 Відповісти
Ага. Оман не табу
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29.03.2023 12:07 Відповісти
Одного не розумію, у нашого оманського ушльопка знов якийсь особливий приход- то він все мріяв зустрітись та ***** в глазки глянути, та своїм "великим красномовством" в чомусь переконати , зараз теж саме з Си? Про що може розмовляти наркоман-олігофрен з хитрим материм політиком? Тим більш без ризику крадінально нашкодити Украіні, як завжди? Хіба що зіграє йому на роялі серенаду(((((
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29.03.2023 12:04 Відповісти
Тобі текст поста у Кремлі написали, бо дуже рясно ти визначення Путіна-)(уйла використовуєш!
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29.03.2023 12:14 Відповісти
Отож. Такі вони войовничі. А як на фронті показать свою войовничість, так то не до них. А може справді-кремлівський засланець.
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29.03.2023 12:57 Відповісти
З окопа пишеш, зеленожопий? засланець тут тільки ти та твій дружбан по ботофєрмі кодломойскького подляка танчик номерний
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29.03.2023 14:27 Відповісти
Ти дебіл зеленожопий, чи просто консерва подляка?))) Йди на хрін зі своїм з"патріотом" зелєй і тим більш з твоїм ******)))))
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29.03.2023 14:12 Відповісти
При всій неоднозначності позиції Китаю, Україні зараз вкрай невигідно йти на конфронтацію із ними, а навпаки потрібно шукати якісь точки дотику, щоб не дай Боже, Китай не почав вважати Україну своїм ворогом і не став допомагати росії масштабно, у тому числі - озброєнням.
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29.03.2023 13:19 Відповісти
Тому хай бубон сидить тихо на банковій і не лізе своїм продажним та тупим рилом в це питання, бо наробить багато шкоди для країни. дерьмак с кодломойським будуть робити все, що би нашкодити Украіні та виконати оманським договорняки
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29.03.2023 14:06 Відповісти
погоджуюся. але китайці дуже хитрі і підступні. вони направили рашку на напад проти України,причому вони виграють і у випадку перемоги рашки і у випадку програшу рашки. перед нападом путін зустрічався з сі і перед оголошенням про яЗ в Білорусії з Сі зустрілися і путін і саша агродуче,рано-пізно Китай треба буде відкрито послать НХ але зараз ще рано...
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29.03.2023 16:10 Відповісти
до Ф. Е. Кожен з них давно визначився. У Раші й Китая територіальні і гегемонійні плани, схожий державний устрій. Вони сітуаційно об"єднуються проти... Україні не до загравань з Китаєм: це шлях для продажних шкур /згадайте літак з масками від ковіду/різного рівня. Маємо твердо вести лінію співпраці з дружніми передовими країнами світу, які нам допомагають вигнати терористичну Росію з України! Слава ЗСУ
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29.03.2023 21:20 Відповісти
Китай сюзерен Раші. І інтереси до України мабуть ті ж. Не буди лихо - поки тихо!
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29.03.2023 16:25 Відповісти
Хитрые китайские жопы.
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29.03.2023 12:07 Відповісти
Если после Ирана и Саудовской Аравии Си станет миротворцем еще и в Украине, Белый Дом хватит удар.
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29.03.2023 12:07 Відповісти
***** сі і тряпкоголовие, але як зараз Україна пійде на перемовини?
все було зря і напарсно....
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29.03.2023 12:14 Відповісти
Будь ласка про "миротворчі" ініціативи Китаю по Ірану та сауддітам росповіси нам, а то щось світ не в курсі! А після цього й оцінимо твій пост!
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29.03.2023 12:40 Відповісти
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29.03.2023 12:50 Відповісти
до В.Т., читайте в інеті, там все є і по Ірану, саудітам, Китаю., Тайваню. У Байдена почалась передвиборча компанія, і схоже, дехто /Колом?/ хоче підкласти йому і нам свинку - наші "бажання переговорів" з Китаєм. Америка, НАТО, ЄС нам допомагають, спасають нас! Їм подяка навіки! Китай їм не друг, він явно сюзерен Раші. Слава ЗСУ!
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29.03.2023 16:52 Відповісти
Білий Дім посвариться пальчиком на Зе і його схватить удар!
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29.03.2023 12:41 Відповісти
А Білий дім у курсі, що він проти зузстрічі ЗЕлі і Сі?!
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29.03.2023 12:44 Відповісти
До Л. Р... Та Коломойського удар не хапає, хоч він має судові процеси і засуджений у США. А в нас пекельна війна. Дай, Боже, Україні Перемогу над ворогами!
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29.03.2023 16:59 Відповісти
Вирішили злитись за допомогою комуняк,напряму ***** не дали,задіяли друзів по ідеології,совок гебнявий рулить.
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29.03.2023 12:08 Відповісти
і пішла зелена ***** по новой - аґрохімічного підараса на стол!
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29.03.2023 12:10 Відповісти
похожу ждём визита Винни-пуха
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29.03.2023 12:11 Відповісти
***** сі і тряпкоголовие, але як зараз Україна пійде на перемовини?
все було зря і напарсно і Україні *******.
жодному слову з України ніхто не повірить....
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29.03.2023 12:17 Відповісти
.. переговоры после полного разгрома болот мацковии...
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29.03.2023 12:18 Відповісти
тільки так.
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29.03.2023 12:27 Відповісти
Навязчивая мания заглянуть в глаза *****,сменилась другой манией-заглянуть в узкие глаза другого ..уйла. Не знаю,что это-наивность,дебилкуватость,или просто "патаму что патаму"
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29.03.2023 12:29 Відповісти
Патаму что юрист!
Якби ж воно вчилось так як треба, то і не заглядало б!
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29.03.2023 12:38 Відповісти
А ви взвгалі впевнені, що воно вчилося, чи папа йому диплом намалював

Википедия

готовился поступать в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E МГИМО , но поступил на обучение по специальности «правоведение» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Криворожский экономический институт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевского национального экономического университета?


На сайті президента бачимо вже інше - учился в КИЕВСКОМ национальном экономическом университете по специальности «Правоведение», получил квалификацию юриста.

???
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29.03.2023 18:48 Відповісти
***** вже просто опущений, не в тренді. А от Сі+++ - пахан, якому можна й заглянути.
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29.03.2023 13:17 Відповісти
саме тут і присунеться зелена - "гвардія наступу"
палати будуть всi....
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29.03.2023 12:32 Відповісти
Знай меру и в речи, и в молчании. . /Публий Сир /
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29.03.2023 12:33 Відповісти
Хах, так в Зе хронічна хвороба заглядать, як не пуцькіну, то сі!
Цікаво, кому він наступному буде заглядать і куди!
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29.03.2023 12:36 Відповісти
Як сказав Сі Ціньпінь, така зустріч не на часі!
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29.03.2023 12:42 Відповісти
«найвеличнішого послали»
А я про що сказав?
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29.03.2023 13:04 Відповісти
Перепрошую, то постом нижче мала бути відповідь
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29.03.2023 13:05 Відповісти
Китай "позитивно оцінює пропозицію президента Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі поки не доводиться". Джерело:
А в перекладі з дипломатичної на просту мову найвеличнішого просто послали. А казали ж йому, ну не заглядай в очко, не заглядай, а воно он як... І що найгірше, послали ж не його, він того і не зрозуміє, послали ж державу.
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29.03.2023 13:06 Відповісти
Дзінь-дзілінь навіть про дату не хоче говорити.
Кукурудза ще є...
Передзвоне, коли глазьонкі спухнуть від голоду і розлуки.
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29.03.2023 17:44 Відповісти
Послали Найвеличнішого подалі. По-китайськи.
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29.03.2023 12:48 Відповісти
І не полінувався ж сьогодні зареєструватися, щоб таку глибоку думку висловити..
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29.03.2023 16:51 Відповісти
"Ось вам.. чпо " - начебто і не відмовили , а начебто і послали...)))
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29.03.2023 12:50 Відповісти
Це тільки у нас так переоцінюють Китай? При одному згадування деякі закатують в екстазі очі.
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29.03.2023 13:18 Відповісти
Пішли китайці на хрін разом з кацапами!
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29.03.2023 14:09 Відповісти
Китайцы тихушники. Они будут помогать путлеру втихаря.
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29.03.2023 14:31 Відповісти
І Зеля втіхоря.
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29.03.2023 20:31 Відповісти
Китаю нужен такой проигрыш россии при котором у власти останется ***** и желательно под санкциями больше Си ничего не беспокоит. Что он может предложить Зеленскому? Ничего как и Зеленски не может предложить Си сохранение пукина у власти
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29.03.2023 14:32 Відповісти
Який "український конлікт"!?! Це не відповідь, а відверте знущання!
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29.03.2023 15:02 Відповісти
може,те що Зельц лізе з перемовинами до сі й правильно, китаю нема чого сказати на цих переговорах,хіба розписатися в підтримці рашки,а україна чиста-ми постійно пропонували переговори а Сі ухилився,ми не винні,винен Китай
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29.03.2023 16:20 Відповісти
до Ю. М. Зараз вибори у Байдена, опозиція спитає: кому ти допомагав, чому ж Київ веде перемовини з Китаєм?!
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29.03.2023 17:13 Відповісти
Слова це не дії.

Нехай Китай демонструє дії.
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29.03.2023 17:11 Відповісти
Нехай би цьому чму хтось на бумажці написав, що в Україні не конфлікт, а повномасштабна війна. І китайцям би про це нагадав.
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29.03.2023 18:08 Відповісти
Зеля теж схильний говорити про це як про конфлікт. Йому так зручнише !
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29.03.2023 20:29 Відповісти
Цзінь не приїде, а якщо і приїде - то тільки для своєї вигоди.
Згадає про три мільярда та "Мотор-Січ".
Китаю невигідно закінчення війни між нами та рашкою.
На їх думку від цього всі слабнуть економічно і військово - ЄС, США і рашка.
Для багатьох вони найбільші покупці чи продавці.
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29.03.2023 19:35 Відповісти
Здається , китайози тут глибоко помиляються , бо якщо хто справді й слабне , то це підоРашка . Захід , і тим більш США , навпаки - нарощують військові м'язи ..
Про модернізацію своїх збройних сил , багатомільярдні закупівлі зброї , збільшення виробництва нового озброєння , збільшення чисельності армії , і т.д. вже заявили - Польща , Німеччина , Франція , Британія , Балтійські країни , і низка інших країн . США виділяють на нове озброєння і розробку нових технологій , рекордні в своїй історії суми з бюджету + увесь світ побачив ефективність американської зброї на полі бою , тому на США чекає лавина військових контрактів . НАТО зараз згуртоване як ніколи .
Економічно Захід теж , навряд чи вдасться виснажити . Там грошей " кури не клюють " ( половина ВВП планети належить ЄС + США ) , а те що вони нам виділяють як допомогу , для них це - копійки . Зараз Захід звісно - отримав деякі проблеми , у зв'язку з введенням проти паРаші санкцій і розривом з нею економічних зв'язків , але вже через рік - другий вони адаптуються повністю ,, можна не сумніватись .
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29.03.2023 21:40 Відповісти
Та шо ви говорите ! Недавно кетайський МІД повідомляв, що у Гнусавого погодились із дюжиною пунктів, але бояться прямо сказати ( зрозуміло чому). Друг Гнусавого Ердоган також вітав ініціації Кетаю. Тому і Гнусавий запускає дурочку в стилі Аркаши Райкіна, коміки ж обоє.
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29.03.2023 21:01 Відповісти
Про власну безпеку зє боїться, на китай розраховує. Ублюдок
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29.03.2023 23:47 Відповісти
т.е. китай мяхко послал величайшего... а то такое впечатление, что янелохмнесорокдва уже готов к тому, что будут издавать его цитатники... на марафоне он своими рэчами задолбал...
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30.03.2023 07:53 Відповісти
 
 