Китай позитивно оцінює пропозицію Зеленського щодо переговорів між країнами, але про конкретну дату не йдеться, - МЗС

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "позитивно оцінюють" пропозицію президента Володимира Зеленського щодо переговорів України та КНР.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За її словами, Китай "позитивно оцінює пропозицію президента Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі поки не доводиться".

"Китай підтримує спілкування з усіма сторонами українського конфлікту, включаючи саму Україну", - сказала Мао Нін.

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