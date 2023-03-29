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Зеленський: Путін за рік втратив все. Китай більше не хоче його підтримувати

путін,сі,цзіньпін

Російський диктатор Володимир Путін "втратив усе" за рік повномасштабного вторгнення в Україну. Китай більше не хоче його підтримувати.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю агентству Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Путін є інформаційно ізольованою людиною, яка "втратила все" за минулий рік.

"У нього немає союзників. Було ясно, що навіть Китай - економічний центр, довгий час прихильний до Москви - більше не бажає підтримувати Росію", - сказав Зеленський.

Читайте: Китай позитивно оцінює пропозицію Зеленського щодо переговорів між країнами, але про конкретну дату не йдеться, - МЗС

Він зазначив, що глава КНР Сі Цзіньпін, який нещодавно був у Москві, поїхав, не заявивши публічно про якусь відкриту підтримку війни РФ проти України.

Глава держави припускає, що Путін заявив про нібито плани перемістити тактичну ядерну зброю до Білорусі після невдачі візиту Сі.

Також Зеленський не вірить у те, що Кремль застосує зброю масового ураження.

Також читайте: Дії Китаю щодо Росії підірвали його нейтралітет у питанні війни в Україні, - Сунак

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Китай (4560) путін володимир (23780) росія (65035) Сі Цзіньпін (314)


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Топ коментарі
+23
Найрозумніший все знає
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29.03.2023 12:08
+20
І все воно знає. Аж противно.
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29.03.2023 12:08
+18
Шут-малорос й далі кацапів вважає брацкім народам. І я впевнений, що скоро зебілам будуть впарювати по всім телеаналам - винен путін і шойга, а руццкій народ ніпрічьом
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29.03.2023 12:14
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Найрозумніший все знає
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29.03.2023 12:08 Відповісти
Іноді краще жувати, але нема кому запхнути Зе в рота шаурму, щоб зайнявся тим, що в нього найкраще виходить.
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29.03.2023 12:38 Відповісти
І все воно знає. Аж противно.
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29.03.2023 12:08 Відповісти
найвеличніший рояліст всесвіту, вирішив що він найрозумніший, і зможе комуняк вузькооких на себе переключити, замість пуйла? мабуть забув що за ****** безмежні 40+% відсотків всіх ресурсів планети й ринок в 140млн пик., а за тобою віва тільки андрюша єлдак і все
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29.03.2023 12:09 Відповісти
За ним увесь 95 квартальний батальйон.
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29.03.2023 12:12 Відповісти
Суд в г.Пермь(РФ) вынес политику Окуневу штраф в размере 150 000 р.за пост в интернете-" Родина-это не жопа президента"
Этот мэм принадлежит Юрию Шевчуку(ДДТ), его за него оштрафовали на 50 000р.
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29.03.2023 12:49 Відповісти
Тобто цу всьому винен персонально путін? Не російська держава, країна, народ, а лише путін? Просовує новий російськи наратив?
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29.03.2023 12:10 Відповісти
Шут-малорос й далі кацапів вважає брацкім народам. І я впевнений, що скоро зебілам будуть впарювати по всім телеаналам - винен путін і шойга, а руццкій народ ніпрічьом
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29.03.2023 12:14 Відповісти
твої батьки винні в тому, що СРСР вторгся у Афганістан?
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29.03.2023 12:15 Відповісти
А в СССР була демократична система виборів?
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29.03.2023 12:17 Відповісти
а на росії вона є?
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29.03.2023 12:18 Відповісти
Є. Система є. Інше діло, як нею користується влада. І як народ реагує на те, як нею користується влада. В Україні владу опритомнювали вже двічі, якщо пам'ятаєте.
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29.03.2023 12:21 Відповісти
******* росія - це той самий совок, з тією самою гебешною системою придушення вільного волевиявлення!
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29.03.2023 12:25 Відповісти
Ти вважаєш 1921 - 1991 роками російської окупації України?
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29.03.2023 12:37 Відповісти
Окупація України і вбивства українців триває 350 років.
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29.03.2023 12:59 Відповісти
в окупації знаходиться не тільки Україна але й багато народів, які зараз знаходяться на території росії. почитай про стокгольмський синдром
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29.03.2023 13:22 Відповісти
Ну и дичь...
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29.03.2023 12:13 Відповісти
Я к це він насмілився сказати путін, а не та сторона?
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29.03.2023 12:13 Відповісти
Нову партію з ранку перевіряв, тому й бодрячком й борзячком))
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29.03.2023 12:25 Відповісти
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29.03.2023 13:24 Відповісти
Владімір Алєксандровіч , заткнісь .! Пожалуйста - заткнісь . !
 .
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29.03.2023 12:14 Відповісти
Китай об этом знает?...
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29.03.2023 12:15 Відповісти
Аналітєг. До Китаю треба придивитися нашій зе-шоблі. Китай не вимагатиме боротися з корупцією в обмін на позики. Потім забере активами.
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29.03.2023 12:15 Відповісти
***** втратив все, а

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29.03.2023 12:16 Відповісти
Ага і всі корупціонери втікли за кордон
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29.03.2023 12:18 Відповісти
"Він зазначив, що глава КНР Сі Цзіньпін, який нещодавно був у Москві, поїхав, не заявивши публічно про якусь відкриту підтримку війни РФ проти України. " Такие вещи никто и не будет говорит публично, дурачок. Это только ты можешь публично нести всякий бред, говорить что вздумается.
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29.03.2023 12:19 Відповісти
Боже,яке воно кончане..
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29.03.2023 12:19 Відповісти
"Вы позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости" (с)
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29.03.2023 12:22 Відповісти
Это Ваве так хочется...Он что надумает себе,то и мелет..
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29.03.2023 12:26 Відповісти
"Он что надумает себе,то и мелет.." Чтобы надумать, надо думать. А чтобы думать, нужно иметь чем.
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29.03.2023 14:13 Відповісти
Путін за рік втратив все. Китай більше не хоче його підтримувати ?

І ХТО відкрив таку "істину" п. Зеленському?

Можливо, той посол/"засол в Болгарії ?
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29.03.2023 12:30 Відповісти
В палате № 5 есть свободные места.
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29.03.2023 12:30 Відповісти
а ти довбойоб
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29.03.2023 12:37 Відповісти
По відношенню до зе слово - личность - треба писати в лапках.
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29.03.2023 12:47 Відповісти
Вдохни стальной аромат!

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29.03.2023 12:47 Відповісти
Спасибо. Посмешил.
Не забудьте сказать "спасибо" этой личности за войну.
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29.03.2023 12:50 Відповісти
Это не характер, это тупость.
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29.03.2023 13:06 Відповісти
Аналітік, а як вашою мовою буде поганяло етай лічнасті "Боневтік"?
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29.03.2023 14:19 Відповісти
Яйця у Резнікова...
Не глядить зебломарахвон, для здоров'я не корисно. Особливо для мозку, бо бачу пішли перши зміни
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29.03.2023 17:29 Відповісти
А найбільшою його втратою є те, що йому не заглянув в очі (чи в дупу?) найвеличніший діяч всіх часів і народів, що з'явився вперше в історії людства, Володимир Недолугий!
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29.03.2023 12:35 Відповісти
Нажаль, для багатьох українців Zеленський залишається взірцем високоморального громадянина, хоча насправді він є цинічним корумпованим прокацапським виродком, який разом зі своїми численими друзями-українофобами нещадно грабує Україну.
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29.03.2023 12:57 Відповісти
Бла, бла, бла ...
Звідки він всю цю муйню бере? Якісь голоси чує, чи офісні радники йому все це пишуть?
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29.03.2023 13:03 Відповісти
Когда Зеленский говорит от себя, а не по-написанному спичрайтером, он несет какую-то дичь. Визит Си как раз демонстрирует поддержку Китая, дурень ты этакий.
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29.03.2023 13:04 Відповісти
путя промахнувся -- китаиського заліза не буде ?.
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29.03.2023 13:09 Відповісти
напевно це 100% інфа від ескортниці, яку нагородив орденом Буданов чи може Маша Гогілашвілі ?
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29.03.2023 13:19 Відповісти
Втратив все не тільки *****, а і кєтайський сцибздипізд.
Ні рашка, ні чайна - вже не стануть "намбе ван" у світі, бо показали своє загарбницьке нутро, і ніхтов світі вже не буде їм сприяти в розвитку - можна легко опинитись з кєтайським чи московійським ярмом на шиї.
Сцибздипізд порушив 12-ту Божу заповідь: "Знай з ким..." - і тепер місце "імператора маде ін чайна" на звалищі історії.
За задумом хитрих кєтайців, ***** повинен був, як гарячий ніж крізь масло, пройти за кілька днів через Україну, і розв'язати війну з Європою, в яку б втягнулися і Щтати - бажано щоб це була ядерна війна. Коли рашка і Штати взаємно б знесилились у ядерній війні, кєтай би вийшов на світову арену як найсильніша країна, що зберегла свій військовий потенціал. - Не вийшло - мужність українського народу поламала плани жовтопикої мавпи і ботоксного *****.
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29.03.2023 13:22 Відповісти
Не факт. Не удивлюсь если со временем выяснится что идёт игра плохой и хороший полицейский только на оборот.
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29.03.2023 13:26 Відповісти
Не два поліцейських, а два бандита: один - жовтопикий, інший - ботоксний...
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29.03.2023 13:33 Відповісти
Зеля бажає здати країну за допомогою Китаю.
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29.03.2023 13:37 Відповісти
31 марта будет заседания совбеза ООН о ядерных угрозах расеи и о планах по размещению ядерного оружия в Беларусии. Вот и посмотрим что скажет Китай или как проголосует, и станет ясно Китаю Украина вообще до лампочки или ему вообще все что происходит у нас фиолетово!
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29.03.2023 13:38 Відповісти
 
 