Зеленський: Путін за рік втратив все. Китай більше не хоче його підтримувати

Російський диктатор Володимир Путін "втратив усе" за рік повномасштабного вторгнення в Україну. Китай більше не хоче його підтримувати.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю агентству Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Путін є інформаційно ізольованою людиною, яка "втратила все" за минулий рік.

"У нього немає союзників. Було ясно, що навіть Китай - економічний центр, довгий час прихильний до Москви - більше не бажає підтримувати Росію", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що глава КНР Сі Цзіньпін, який нещодавно був у Москві, поїхав, не заявивши публічно про якусь відкриту підтримку війни РФ проти України.

Глава держави припускає, що Путін заявив про нібито плани перемістити тактичну ядерну зброю до Білорусі після невдачі візиту Сі.

Також Зеленський не вірить у те, що Кремль застосує зброю масового ураження.

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