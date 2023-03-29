Зеленський: Путін за рік втратив все. Китай більше не хоче його підтримувати
Російський диктатор Володимир Путін "втратив усе" за рік повномасштабного вторгнення в Україну. Китай більше не хоче його підтримувати.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю агентству Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, Путін є інформаційно ізольованою людиною, яка "втратила все" за минулий рік.
"У нього немає союзників. Було ясно, що навіть Китай - економічний центр, довгий час прихильний до Москви - більше не бажає підтримувати Росію", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що глава КНР Сі Цзіньпін, який нещодавно був у Москві, поїхав, не заявивши публічно про якусь відкриту підтримку війни РФ проти України.
Глава держави припускає, що Путін заявив про нібито плани перемістити тактичну ядерну зброю до Білорусі після невдачі візиту Сі.
Також Зеленський не вірить у те, що Кремль застосує зброю масового ураження.
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Этот мэм принадлежит Юрию Шевчуку(ДДТ), его за него оштрафовали на 50 000р.
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І ХТО відкрив таку "істину" п. Зеленському?
Можливо, той посол/"засол в Болгарії ?
Не забудьте сказать "спасибо" этой личности за войну.
Не глядить зебломарахвон, для здоров'я не корисно. Особливо для мозку, бо бачу пішли перши зміни
Звідки він всю цю муйню бере? Якісь голоси чує, чи офісні радники йому все це пишуть?
Ні рашка, ні чайна - вже не стануть "намбе ван" у світі, бо показали своє загарбницьке нутро, і ніхтов світі вже не буде їм сприяти в розвитку - можна легко опинитись з кєтайським чи московійським ярмом на шиї.
Сцибздипізд порушив 12-ту Божу заповідь: "Знай з ким..." - і тепер місце "імператора маде ін чайна" на звалищі історії.
За задумом хитрих кєтайців, ***** повинен був, як гарячий ніж крізь масло, пройти за кілька днів через Україну, і розв'язати війну з Європою, в яку б втягнулися і Щтати - бажано щоб це була ядерна війна. Коли рашка і Штати взаємно б знесилились у ядерній війні, кєтай би вийшов на світову арену як найсильніша країна, що зберегла свій військовий потенціал. - Не вийшло - мужність українського народу поламала плани жовтопикої мавпи і ботоксного *****.