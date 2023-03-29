Те, що сьогодні відбувається на Донбасі, безпосередньо впливає на безпеку Польщі, - Пшидач

якщо Україна впаде, апетити Путіна зростуть і він намагатиметься атакувати наступні напрямки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

"На жаль, в Європі виробничі потужності останні 30 років були обмежені. Тому Польща звертається до країн Заходу, Європейського Союзу для фінансування цих європейських виробництв у сфері боєприпасів", - зазначив він.

Пшидач наголосив, що потрібно усвідомлювати, що те, що "сьогодні відбувається на Донбасі, безпосередньо впливає на безпеку польської держави".

"Ця підтримка України є результатом не лише співчуття, а відповідного аналізу безпеки держави. Тому що якщо Україна впаде, апетити Путіна зростуть і він намагатиметься атакувати наступні напрямки", - підсумував він.

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