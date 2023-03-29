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Новини Війна
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У Росії нема ресурсів для нападу на Молдову, - заступник генсека НАТО Джоане

джоане,мірча

Росія найближчим часом не зможе здійснити напад на Молдову. Для цього Москві не вистачає ресурсів.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я казав і повторюю, що ми не бачимо ризику неминучого військового нападу на Республіку Молдова з боку Російської Федерації. З дуже простих причин: у них не вистачає ресурсів, щоб доїхати до Одеси, Придністров'я і замкнути петлю", - заявив він.

У НАТО зазначають, що попри це, Росія продовжує застосовувати весь арсенал гібридної війни проти Молдови. За словами заступника генсека, мітинги проти діючої влади є однією зі спроб зашкодити демократичному режиму.

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"Спроба повалити обраний демократичний режим є активною операцією, мобілізація політичних сил, комунікація, дезінформація, брехня використовуються в дуже великих масштабах у Молдові (росіянами. - Ред.)", - сказав Джоане.

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Молдова (2066) НАТО (6431) прогноз (1382) росія (65035)


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Так раіся уже у вас всередині, не потрібно їхати через Одесу.
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29.03.2023 12:33 Відповісти
У Росії нема ресурсів для нападу на Молдову, - заступник генсека НАТО Джоане ?

А ось тисячу дрібних капостей творити Молдові Кремль ще здатний, і, користуючись боягузтвом і опортунізмом умовного Заходу Москва здатна "розвернути" Молдову на схід...
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29.03.2023 12:35 Відповісти
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29.03.2023 12:50 Відповісти
Чем трындеть лучше бы помогли Молдове сделать хорошую армию и спецслужбы.
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29.03.2023 13:29 Відповісти
 
 