У Росії нема ресурсів для нападу на Молдову, - заступник генсека НАТО Джоане
Росія найближчим часом не зможе здійснити напад на Молдову. Для цього Москві не вистачає ресурсів.
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я казав і повторюю, що ми не бачимо ризику неминучого військового нападу на Республіку Молдова з боку Російської Федерації. З дуже простих причин: у них не вистачає ресурсів, щоб доїхати до Одеси, Придністров'я і замкнути петлю", - заявив він.
У НАТО зазначають, що попри це, Росія продовжує застосовувати весь арсенал гібридної війни проти Молдови. За словами заступника генсека, мітинги проти діючої влади є однією зі спроб зашкодити демократичному режиму.
"Спроба повалити обраний демократичний режим є активною операцією, мобілізація політичних сил, комунікація, дезінформація, брехня використовуються в дуже великих масштабах у Молдові (росіянами. - Ред.)", - сказав Джоане.
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