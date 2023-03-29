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Новини Війна
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З 1 квітня на окупованій території Запорізької області росіяни вимагатимуть "перепустки" на пересування, - ЦНС

окупанти,мелітополь

Окупаційна "адміністрація" вимагає від мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області брати перепустки (дозволи) для переміщення захопленим регіоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни фактично заборонили переміщення по захоплених районах Запорізької області, не кажучи вже про виїзд звідти на вільні території. Зокрема, з 1 квітня місцеві мешканці мають отримувати перепустку аби виїхати з населеного пункту. При її оформленні окупанти фактично проводять перепис авто й фільтрацію автовласників", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС нагадали, що росіяни хочуть залучити 105 тис. правоохоронців для боротьби з "екстремізмом" на тимчасово захоплених територіях.

"Поліцаїв планують набрати з колишніх ментів та колаборантів. По факту "екстремісти" на ТОТ це українці, тому завдання поліцаїв буде репресувати місцеве населення", - додали у Центрі національного спротиву.

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Автор: 

окупація (6681) Запорізька область (3588)


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Ахах... Это срашистов спасет)
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29.03.2023 12:59 Відповісти
Уже как месяц назад требуют.
Сам с Бердянска
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29.03.2023 13:49 Відповісти
А хтось має сумнів, що "мусора" і є колаборанти. Вони й складають кістяк місцевих "поліцаїв".
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29.03.2023 14:21 Відповісти
пусть там и сидят, раньше нужно было перемещаться
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29.03.2023 14:43 Відповісти
Ахтунг! Аусвайс бітте!
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29.03.2023 15:44 Відповісти
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29.03.2023 15:51 Відповісти
 
 