З 1 квітня на окупованій території Запорізької області росіяни вимагатимуть "перепустки" на пересування, - ЦНС

Окупаційна "адміністрація" вимагає від мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області брати перепустки (дозволи) для переміщення захопленим регіоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни фактично заборонили переміщення по захоплених районах Запорізької області, не кажучи вже про виїзд звідти на вільні території. Зокрема, з 1 квітня місцеві мешканці мають отримувати перепустку аби виїхати з населеного пункту. При її оформленні окупанти фактично проводять перепис авто й фільтрацію автовласників", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС нагадали, що росіяни хочуть залучити 105 тис. правоохоронців для боротьби з "екстремізмом" на тимчасово захоплених територіях.

"Поліцаїв планують набрати з колишніх ментів та колаборантів. По факту "екстремісти" на ТОТ це українці, тому завдання поліцаїв буде репресувати місцеве населення", - додали у Центрі національного спротиву.

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