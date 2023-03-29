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Болгарія не передаватиме Україні боєприпаси 155 мм, бо не має їх, - міністр оборони Стоянов

155

Уряд Болгарії підтвердив, що не братиме участі у плані країн ЄС щодо спільних закупівель та постачання боєприпасів Україні.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, Софія не братиме участі у спільному плані закупівлі боєприпасів калібру 155 мм для України, узгодженому країнами-членами ЄС, оскільки у болгарської армії зазначеного типу боєприпасів немає, і вона не використовує їх.

"Цей мільйон боєприпасів має надійти з якихось запасів. У нас в болгарській армії таких боєприпасів немає, тому немає жодної можливості, що вони будуть надані Україні з тієї простої причини, що у нас відсутній такий калібр", - зазначив болгарський урядовець.

Читайте: Болгарія може таємно продати Україні величезну кількість боєприпасів, що змінить хід війни, - Euractiv

Раніше колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв в інтерв'ю bTV заявив, що Болгарія може продати Україні велику кількість боєприпасів радянського зразка через посередників, що може суттєво вплинути на хід бойових дій.

Автор: 

боєприпаси (2266) Болгарія (778) допомога (8327)


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Топ коментарі
+9
Що ж це ви нормальну мінєтчицю посла призначити не змогли, відсосати домовитися не може?
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29.03.2023 12:53
+9
Відповідь на секс-посла?
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29.03.2023 12:54
+6
Послиця не насмоктала не постаралася.
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29.03.2023 12:57
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Що ж це ви нормальну мінєтчицю посла призначити не змогли, відсосати домовитися не може?
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29.03.2023 12:53 Відповісти
Це інформація так подається,бо учора було про таємні і супер великі надходження, а сьогодні в реальному часі нічого. Коли уже українські смі зрозуміють, що таємно ніколи не буває на шпальтах газети.
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29.03.2023 13:00 Відповісти
Таких писак газет надо увольнять сразу и отправлять на фронт.
Для прочистки мозгов.
Кацапская разведка не может наделать столько беды, сколько такие горе-писаки.
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29.03.2023 13:06 Відповісти
хахахаха, повірте капаци знають про кожен гвинтик що до нас надходить.
просто руки з жопи та просрані ракети на трансформатори не дають їм нічого зробити з тими поставками + наші не тримають багато в 1 місці, що є логічно.
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29.03.2023 13:11 Відповісти
Не про кожен гвинтик. Це у вас старі стереотипи про всесильність рашкованських спецслужб.
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29.03.2023 13:32 Відповісти
ну це образно звісно
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29.03.2023 13:52 Відповісти
А горе-писаки откуда информацию черпают? Кто их информирует?
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29.03.2023 15:15 Відповісти
Покупают. У тех, кто имеет доступ к ней.
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29.03.2023 16:52 Відповісти
Так про це не українські змі перші написали. Був лише переклад готової новини.
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29.03.2023 13:06 Відповісти
Це не така велика таємниця, Болгарія багато чого постачала, але 155-мм ні, а от інші калібри....
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29.03.2023 13:30 Відповісти
Понятне діло, курси так до цих пір же і не провели ......
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29.03.2023 12:53 Відповісти
Відповідь на секс-посла?
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29.03.2023 12:54 Відповісти
Звичайно. Болгарія сприйняла призначення цієї "гєштальтині" послом, як образу.
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29.03.2023 12:59 Відповісти
країна НАТО немає натівського калібру ? тоді які можуть бути вимоги до кандидата в члени ?
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29.03.2023 12:54 Відповісти
То нехай передають калібр 152 мм.
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29.03.2023 12:56 Відповісти
Послиця не насмоктала не постаралася.
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29.03.2023 12:57 Відповісти
ну и добре, мы поняли, что УЖЕ немає. Болгария одна из первых начала помогать со снарядам. Она выкупала где только можно, в том числе и в Чехии. Взрывы на складах в Вербитице связаны с покупкой снарядов для Украины. Спасибо за помощь.
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29.03.2023 12:58 Відповісти
Це формальна відмазка!

» Ми не будемо підтримувати центролізовану закупівлю снарядів 155 та не дамо грошей…

тому що у гам в армії їх немае»…?!?

В огороде бузіна, а в Київі дядько.
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29.03.2023 13:01 Відповісти
болґарський слон - молодший брат кацапського слона ...
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29.03.2023 13:04 Відповісти
Болгария уже внесла свой достойный вклад в нашу борьбу и спасибо им за это. А мы отвечаем странными "послами", позорящими нас самих и постоянно игнорируемым ответом на вопрос: а где наши снаряды, начиная с 2014-го года? Мы же всё-таки воюем
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29.03.2023 13:05 Відповісти
снарядів було на дві війни, але кацапи планомірно підривали наші склади років зо 20.
потім правда пастор купив лінію по виробництву снарядів, але зесоплі і те зуміли просрати, хоча ні ще зуміли попіаритись на тому обладнанні яке перевезли в Польшу....
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29.03.2023 13:15 Відповісти
Вже внесла?

То Україна вже далі буде воювати без Болгарії?

Це дуже погано, бо основні битви ще попереду.
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29.03.2023 13:19 Відповісти
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29.03.2023 13:20 Відповісти
..Може когось заспокоїть **ВІДМОВА** Болгарії!!! Це тільки ОДИН!!!!))
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29.03.2023 13:22 Відповісти
подяка Болгарії за реАльну допомогу Україні.. та, що не на показ..
іноді краще мовчати, особливо дороговалютним аматорам на ********* телемарафоні.. чи то вони навмисно шкодять Україні, демонструючі свою проінформованість?
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29.03.2023 13:14 Відповісти
Амбасадорка ОПы с позывним "Глубокая глотка" не оправдала возложенного на неё высокого доверия и не справилась с простым,по мнению Ермака, заданием.
При успешном выполнении задания была бы награждена орденом за сексуальные услуги заслуги 1 степени,а так получит только третью.
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29.03.2023 13:19 Відповісти
Загуділи ображені хохли яко же бджіли. "ууу!! всі нам винні!!! ууу!!! всі навкруги погані". Панове, вам не соромно?
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29.03.2023 13:22 Відповісти
155калібр не дадуть, факт. Але 152калібр через треті руки в Україну надійдуть. А, може, і напряму - якщо результати болгарських виборів в найближчу неділю виявляться позитивними для України.
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29.03.2023 13:35 Відповісти
Немає 155 мм? Давайте, які є. Немає снарядів, давайте міни. Думаю, так воно і відбувається. А ці слова лише для того, щоб когось заспокоїти на публіку.
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29.03.2023 15:02 Відповісти
Зевлада молодець, одні пройоби на дипломатичному фронті
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29.03.2023 18:24 Відповісти
Холера! Посол не за смаком! Я казав що блондинку треба було відправляти!
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29.03.2023 19:33 Відповісти
а краще двох))))
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29.03.2023 22:11 Відповісти
блондінку і блондіна
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29.03.2023 23:24 Відповісти
 
 