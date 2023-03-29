Болгарія не передаватиме Україні боєприпаси 155 мм, бо не має їх, - міністр оборони Стоянов

Уряд Болгарії підтвердив, що не братиме участі у плані країн ЄС щодо спільних закупівель та постачання боєприпасів Україні.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, Софія не братиме участі у спільному плані закупівлі боєприпасів калібру 155 мм для України, узгодженому країнами-членами ЄС, оскільки у болгарської армії зазначеного типу боєприпасів немає, і вона не використовує їх.

"Цей мільйон боєприпасів має надійти з якихось запасів. У нас в болгарській армії таких боєприпасів немає, тому немає жодної можливості, що вони будуть надані Україні з тієї простої причини, що у нас відсутній такий калібр", - зазначив болгарський урядовець.

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Раніше колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв в інтерв'ю bTV заявив, що Болгарія може продати Україні велику кількість боєприпасів радянського зразка через посередників, що може суттєво вплинути на хід бойових дій.