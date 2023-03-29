Болгарія не передаватиме Україні боєприпаси 155 мм, бо не має їх, - міністр оборони Стоянов
Уряд Болгарії підтвердив, що не братиме участі у плані країн ЄС щодо спільних закупівель та постачання боєприпасів Україні.
Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, Софія не братиме участі у спільному плані закупівлі боєприпасів калібру 155 мм для України, узгодженому країнами-членами ЄС, оскільки у болгарської армії зазначеного типу боєприпасів немає, і вона не використовує їх.
"Цей мільйон боєприпасів має надійти з якихось запасів. У нас в болгарській армії таких боєприпасів немає, тому немає жодної можливості, що вони будуть надані Україні з тієї простої причини, що у нас відсутній такий калібр", - зазначив болгарський урядовець.
Раніше колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв в інтерв'ю bTV заявив, що Болгарія може продати Україні велику кількість боєприпасів радянського зразка через посередників, що може суттєво вплинути на хід бойових дій.
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мінєтчицюпосла призначити не змогли, відсосатидомовитися не може?
Для прочистки мозгов.
Кацапская разведка не может наделать столько беды, сколько такие горе-писаки.
просто руки з жопи та просрані ракети на трансформатори не дають їм нічого зробити з тими поставками + наші не тримають багато в 1 місці, що є логічно.
не насмокталане постаралася.
» Ми не будемо підтримувати центролізовану закупівлю снарядів 155 та не дамо грошей…
тому що у гам в армії їх немае»…?!?
В огороде бузіна, а в Київі дядько.
потім правда пастор купив лінію по виробництву снарядів, але зесоплі і те зуміли просрати, хоча ні ще зуміли попіаритись на тому обладнанні яке перевезли в Польшу....
То Україна вже далі буде воювати без Болгарії?
Це дуже погано, бо основні битви ще попереду.
Landed 17:28 KML CSV https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-11316#2f81f3fe Play 13 Mar 2023Rzeszow https://www.flightradar24.com/data/airports/rze (RZE) Burgas https://www.flightradar24.com/data/airports/boj (BOJ https://www.flightradar24.com/data/flights/m96550 0 1:5711:2611:2613:23
Landed 13:23 KML CSV https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-11316#2f81715a Play 13 Mar 2023Burgas https://www.flightradar24.com/data/airports/boj (BOJ) Rzeszow https://www.flightradar24.com/data/airports/rze (RZE) 2:3006:5806:5809:27
Landed 09:27 KML CSV https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-11316#2f810104 Play 12 Mar 2023Rzeszow https://www.flightradar24.com/data/airports/rze (RZE) Burgas https://www.flightradar24.com/data/airports/boj (BOJ) 1:5917:3217:3219:31
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Landed 12:56 KML CSV https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-11316#2f7e9999 Play 11 Mar 2023Rzeszow https://www.flightradar24.com/data/airports/rze (RZE) Burgas https://www.flightradar24.com/data/airports/boj (BOJ) https://www.flightradar24.com/data/flights/m96550 0 2:0420:4920:4922:53
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іноді краще мовчати, особливо дороговалютним аматорам на ********* телемарафоні.. чи то вони навмисно шкодять Україні, демонструючі свою проінформованість?
При успешном выполнении задания была бы награждена орденом за
сексуальные услугизаслуги 1 степени,а так получит только третью.