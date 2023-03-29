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Російські загарбники готуються до виборів на окупованих територіях Запорізької області, - Федоров

референдум

Окупанти почали готуватися до проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Вже зареєстрували осередки російських партій, створили "виборчу комісію".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в окупованому місті з'явилися офіси та представники всіх партій РФ. Крім того, заступником зрадника Балицького став російський політтехнолог, який організовує та контролює увесь процес. 

"Але ніяких виборів в цивілізованому і демократичному сенсі в окупації бути не може. Загарбники просто намалюють результати, як було з фейковим референдумом", - повідомив Федоров.

Читайте також: З 1 квітня на окупованій території Запорізької області росіяни вимагатимуть "перепустки" на пересування, - ЦНС

Автор: 

вибори (6687) окупація (6681) Запорізька область (3588) Федоров Іван (647)


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Вибір в них один: в могилу.
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29.03.2023 13:07 Відповісти
Краще б вони готувались на московії.
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29.03.2023 13:09 Відповісти
Падлюки додають роботи партизанам.
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29.03.2023 13:15 Відповісти
Зевлада тільки здати змогла Південь за місяць, а звільняти - по оманському договірняку невідомо коли. Можна не одні вибори кацапам там провести.
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29.03.2023 13:48 Відповісти
у Херсоні вже були "вибори"...
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29.03.2023 14:14 Відповісти
а в купянске за 3 дня до деокупации,даже некоторые "счастливчики" паспорт успели получили и готовились слушать старого попердоленого есаула)
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29.03.2023 14:48 Відповісти
Судя по прошлому году это хорошая примета, к деоккупации.
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29.03.2023 15:11 Відповісти
 
 