Російські загарбники готуються до виборів на окупованих територіях Запорізької області, - Федоров
Окупанти почали готуватися до проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Вже зареєстрували осередки російських партій, створили "виборчу комісію".
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в окупованому місті з'явилися офіси та представники всіх партій РФ. Крім того, заступником зрадника Балицького став російський політтехнолог, який організовує та контролює увесь процес.
"Але ніяких виборів в цивілізованому і демократичному сенсі в окупації бути не може. Загарбники просто намалюють результати, як було з фейковим референдумом", - повідомив Федоров.
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