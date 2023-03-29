Частина церковників налаштована на провокації, - "слуга народу" Потураєв про виїзд УПЦ (МП) із Лаври

Частина церковників УПЦ (МП), які перебувають у Києво-Печерській лаврі, налаштована конструктивно на діалог щодо виїзду із Лаври, а частина - готова "влаштувати провокації".

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики Микита Потураєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будемо сподіватися, що ми зможемо це вирішити в режимі культурного, цивілізованого діалогу. Є частина, налаштована конструктивно серед тих, хто перебуває у Києво-Печерській лаврі. Є частина тих, хто налаштовані, я би не сказав радикально, я би сказав, що там є частина, налаштована влаштувати провокації, щоб у черговий раз підставити українську державу, українське суспільство. Щоб наші вороги, а їхні хазяї у Москві могли використати це у цілях пропаганди, зокрема, міжнародної", - сказав Потураєв.

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Він також повідомив, що пропозиція перейти до ПЦУ вже давно розглядається, ба більше частина церковників УПЦ (МП) готова до переходу, але на певних умовах.

"Я не хочу звинувачувати когось особисто, але точно знаю, що на фоні того, що там є кілька сотень на чолі із священниками, які готові до діалогу з ПЦУ і ведуть цей діалог про приєднання на певних умовах. Це питання церковно-релігійні, і при цьому це блокувалося на рівні вищих ієрархій УПЦ", - повідомив Потураєв.

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Вищі ієрархії УПЦ (МП), за словами Потураєва, "тягнуть час". Він зазначив, що не розуміє навіщо, адже наразі це не є виходом із ситуації, в якій опинилося українське суспільство.

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.