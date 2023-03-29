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Частина церковників налаштована на провокації, - "слуга народу" Потураєв про виїзд УПЦ (МП) із Лаври

потураев

Частина церковників УПЦ (МП), які перебувають у Києво-Печерській лаврі, налаштована конструктивно на діалог щодо виїзду із Лаври, а частина - готова "влаштувати провокації".

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики Микита Потураєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будемо сподіватися, що ми зможемо це вирішити в режимі культурного, цивілізованого діалогу. Є частина, налаштована конструктивно серед тих, хто перебуває у Києво-Печерській лаврі. Є частина тих, хто налаштовані, я би не сказав радикально, я би сказав, що там є частина, налаштована влаштувати провокації, щоб у черговий раз підставити українську державу, українське суспільство. Щоб наші вороги, а їхні хазяї у Москві могли використати це у цілях пропаганди, зокрема, міжнародної", - сказав Потураєв.

Читайте: УПЦ МП подали позов: йти з Києво-Печерської Лаври не хочуть

Він також повідомив, що пропозиція перейти до ПЦУ вже давно розглядається, ба більше частина церковників УПЦ (МП) готова до переходу, але на певних умовах.

"Я не хочу звинувачувати когось особисто, але точно знаю, що на фоні того, що там є кілька сотень на чолі із священниками, які готові до діалогу з ПЦУ і ведуть цей діалог про приєднання на певних умовах. Це питання церковно-релігійні, і при цьому це блокувалося на рівні вищих ієрархій УПЦ", - повідомив Потураєв.

Також читайте: Ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври після 29 березня, - УПЦ МП

Вищі ієрархії УПЦ (МП), за словами Потураєва, "тягнуть час". Він зазначив, що не розуміє навіщо, адже наразі це не є виходом із ситуації, в якій опинилося українське суспільство.

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.

Автор: 

Лавра (294) УПЦ МП (1207) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+24
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29.03.2023 13:03
+9
Самий великий провокатор паша Мерседес. Де кримінальні справи, за нищення Лаври, побудову саун і святині?
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29.03.2023 13:06
+9
Кому втрирає стадо "зелених" слуг? Ми ж не забулися, як ви "пакували" бойових генералів і ніякого діалогу з ними не було, а тут сотня дідів не підкорилася "слугам"? Не вірю. Хто буде знищувати паству, яка за тебе голосувала? Чи хтось повірив, що вони проголосують за лідера, який допоміг отримати Томос? Хто буде знищувати московську мову в храмі, коли вона тобі ріднаші за українську?
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29.03.2023 13:29
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29.03.2023 13:03 Відповісти
У нас створюється "Гвардія наступу". От одну бригаду відправити відновити законні права громади.
Вночі дати пиз..лей тим московським п...дорам.
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29.03.2023 13:06 Відповісти
Вночі? З якого дива практикувати сталінські методи? Вдень. Щоб всі бачили! Гундяєвська секта рашистів має бути офіційно заборонена в Україні. Всі без винятку феесбешні попи мають бути інтерновані та депортовані в *********. Прокацаплене падло яке віддано служило інтересам ***** ні в якому разі не можна приймати в українську церкву. Це носії підорастії, педофілії, дегенеративного алкоголізму і рашизму. Вони стануть "пятою колоною" ***** в українській церкві і надалі будуть пакостити, дискредитувати і отруювати своїми, зокрема імперськими ,збоченнями духовне життя українців.

Хто буде святкувати Пасху разом з кацапами 16 квітня? В усьому християнському світі Пасху святкують 9 квітня...
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29.03.2023 13:26 Відповісти
Самий великий провокатор паша Мерседес. Де кримінальні справи, за нищення Лаври, побудову саун і святині?
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29.03.2023 13:06 Відповісти
Пашу-мерседеса,як "налаштованого на провокації" можна повісити на Софіївській Площі. За екскурсію з оглядом його тушки на стовбурі особисто я не пошкодую 10 гривень.
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29.03.2023 13:10 Відповісти
А може в паши-сатаніста забрати за порушення парковки мерседес? Московський піп ходить пішки?
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29.03.2023 13:12 Відповісти
Не хочуть до ПЦУ? Треба зробити їм "обрезаніє" по саму шию.
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29.03.2023 13:12 Відповісти
«а частина - готова "влаштувати провокації"»
То треба цій частині влаштувати такі «провокаціі», щоб запам'ятали на всю свою нєдолгую жизнь!
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29.03.2023 13:16 Відповісти
То наваліть їм ******** так, щоб і вякнуть боялися!
Чи ******* можна тільки патріотів на Майдані? Суки зелені!
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29.03.2023 13:25 Відповісти
Удар прикладу по святильнику дуже добре мотивує - але як я гляжу чомусь коли мусорам дають накази діяти проти патріотів то вони аж на гівно випадають змагаючись хто кращий, а тут ходять сюсюкаються з ряженими
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29.03.2023 13:27 Відповісти
Кому втрирає стадо "зелених" слуг? Ми ж не забулися, як ви "пакували" бойових генералів і ніякого діалогу з ними не було, а тут сотня дідів не підкорилася "слугам"? Не вірю. Хто буде знищувати паству, яка за тебе голосувала? Чи хтось повірив, що вони проголосують за лідера, який допоміг отримати Томос? Хто буде знищувати московську мову в храмі, коли вона тобі ріднаші за українську?
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29.03.2023 13:29 Відповісти
Надо меньше сопли жевать.
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29.03.2023 13:33 Відповісти
Закон должен быть для всех един, вне зависимости от статуса, занимаемой должности и

одежды, которую может носить нарушитель, ряса не является индульгенцией от наказания.
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29.03.2023 13:34 Відповісти
Перестати бути совком і рабом, одразу робота для таких упцмп пропаде!
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29.03.2023 13:39 Відповісти
повтор
Тобто руzкі попи обрали ганебне вигнання ссаними ганчірками! ✊

Нема питань!
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29.03.2023 13:44 Відповісти
мля чего вы боитесь мокшанских попов!!! за шиворот их и нах из Киево-Печерской лавры!!!
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29.03.2023 13:47 Відповісти
Вони до тих "мокшанських попiв" на сповiдь ходили...тому тепер бояться.
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29.03.2023 13:53 Відповісти
Посипайте їх дустом, як колорадських жуків і вони самі потікають до мордору.
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29.03.2023 13:52 Відповісти
Потураєв, що ж ти, скотиняка, твориш? там же анал не табу!
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29.03.2023 13:54 Відповісти
Та ж сама толерантність як і в 2014 році на Донбасі, якби тоді діяли жорстко, то і не було б зараз війни. А так щось знов утне рашинська колаборантська церква, розігнати це збіговисько разом з тими приїзжими "вірянами".
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29.03.2023 13:56 Відповісти
Кому, як не Потруаєву це знати. Прямо з перших вуст.
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29.03.2023 14:08 Відповісти
это же надо допустить к размножению в стране оккупационных элементов
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29.03.2023 14:27 Відповісти
потураєв-**** брехлива
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29.03.2023 14:34 Відповісти
Було б добре , ще й Синагоги позакривати, там мракобісся на порядки більше ніж в МП.
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29.03.2023 14:48 Відповісти
Кацапи з українськими церквами в Криму не панькаються:

Після окупації Криму росією кількість парафій Православної церкви України на півострові зменшилася з 45 до 7, а кількість священнослужителів - з 14 до 4.

Про це у https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/359525892888109 Фейсбуці інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, повідомляє Укрінформ.

"Станом на початок 2014 року Кримська єпархія https://www.ukrinform.ua/tag-pravoslavna-cerkva-ukraini ПЦУ налічувала у своєму складі 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів. На початку 2022 року у складі єпархії налічується всього 7 парафій та 4 священнослужителі", - йдеться в повідомленні.
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29.03.2023 15:01 Відповісти
Та що ви з цими попами, любого патріархату, цяцькаєтесь. Схопили і винесли разом з бебихами.
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29.03.2023 16:14 Відповісти
 
 