Прем’єр Польщі Моравецький про допуск спортсменів із РФ до Олімпіади: Зробимо все, щоб спорт був вільним від російського впливу
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засуджує рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських та білоруських спортсменів до змагань за певних умов.
Про це він зазначив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, рішення МОК повернути російських спортсменів до змагань є скандалом і зрадою справжнього духу спорту.
"Я доручив міністру спорту передати наше тверде заперечення керівництву МОК. Ми зробимо все можливе, щоб спорт був вільним від російського впливу", - додав Моравецький.
Топ коментарі
+7 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар29.03.2023 14:06
+5 Александр Чуднивец #474549
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+5 Elvis2
показати весь коментар29.03.2023 14:16
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Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к следующей Олимпиаде, однако условия их участия поставлены невыполнимыми: во-первых, только в индивидуальном качестве (то есть, командные виды спорта исключены сразу), во-вторых, только под нейтральным флагом, без гимна и символики. Строго говоря, это условия, которые уже ранее существовали на всех предыдущих Олимпиадах после 2014 года.
Теперь добавляется еще одно условие - публичное признание и осуждение конфликта на Украине.
МОК ставит перед спортсменом выбор - либо участие в Олимпиаде с последующей невозможностью вернуться обратно в страну, где на него с высокой долей вероятности могут даже завести уголовное дело за такое осуждение, либо - сидите дома. И даже неважно, как именно на самом деле относится спортсмен к упомянутым событиям, здесь важно, что его вынуждают делать политические заявления, хотя он в данном случае не про то. А откровенно подталкивание спортсменов к конфликту с властью однозначно приведет к мягкому, но фактическому отстранению их от соревнований.
С другой стороны, токсичность России становится уже настолько велика, что под репрессии попадают люди, не имеющие к причинам, по которым эти репрессии введены никакого отношения. Коллективная вина в чистом виде.
https://olympics.com/ioc/news/ioc-issues-recommendations-for-international-federations-and-international-sports-event-organisers
Т.е., если в команде на 10 граждан рашки будет 3 гражданина Киргизии, то команда допускается? Или, наоборот, если в команде будет хоть один гражданин рашки, то команда пролетает?
Спортсмени з російським або білоруським паспортом повинні брати участь тільки як індивідуальні нейтральні спортсмени.
Команди спортсменів з російським або білоруським паспортом не розглядаються.
Спортсмени, які активно підтримують війну, не можуть змагатися. Допоміжний персонал, який активно підтримує війну, не може бути введений.
Спортсмени, які перебувають за контрактом з російськими чи білоруськими військовими чи органами нацбезпеки, не можуть брати участь у змаганнях. Допоміжний персонал, який працює за контрактом з російськими чи білоруськими військовими чи органами національної безпеки, не може бути введений.
Будь-який такий Індивідуальний нейтральний спортсмен, як і всі інші спортсмени-учасники, повинен відповідати всім антидопінговим вимогам, що застосовуються до них, і особливо вимогам, викладеним в антидопінгових правилах МФ.
Санкції проти винних у війні, російських і білоруських держав і урядів, повинні залишатися в силі:
Жодних міжнародних спортивних заходів, організованих або підтриманих МФ чи НОК у Росії чи Білорусі.
Жодного прапора, гімну, кольорів чи будь-яких інших символів цих країн на спортивних заходах чи зустрічах, включно з усім місцем проведення.
Жоден російський чи білоруський уряд чи державний чиновник не може бути запрошений або акредитований на будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.