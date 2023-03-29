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Новини Війна
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Прем’єр Польщі Моравецький про допуск спортсменів із РФ до Олімпіади: Зробимо все, щоб спорт був вільним від російського впливу

мок,олімпіада

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засуджує рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських та білоруських спортсменів до змагань за певних умов.

Про це він зазначив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, рішення МОК повернути російських спортсменів до змагань є скандалом і зрадою справжнього духу спорту.

"Я доручив міністру спорту передати наше тверде заперечення керівництву МОК. Ми зробимо все можливе, щоб спорт був вільним від російського впливу", - додав Моравецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія називає дискримінаційними умови участі російських спортсменів у Олімпійських іграх

Автор: 

Білорусь (7927) МОК (173) Олімпіада (687) Польща (8489) росія (65035) спорт (1617) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+7
Шкода, що світ не складається з таких людей як Моравецький, а в основному складається з продажних гнид, які за пачку кривавих нафтодоларів будь-якому рашисту відсмокчуть із проглотіком, да, бах, да, орбан?
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29.03.2023 14:06
+5
Спорт та й не тільки має бути звільнений насамперед від продажних шльондр...
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29.03.2023 14:02
+5
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29.03.2023 14:16
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Спорт та й не тільки має бути звільнений насамперед від продажних шльондр...
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29.03.2023 14:02 Відповісти
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29.03.2023 14:25 Відповісти
Шкода, що світ не складається з таких людей як Моравецький, а в основному складається з продажних гнид, які за пачку кривавих нафтодоларів будь-якому рашисту відсмокчуть із проглотіком, да, бах, да, орбан?
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29.03.2023 14:06 Відповісти
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29.03.2023 14:10 Відповісти
Взагалі про які ігри може бути річ якщо йде війна? І яким чином можливо приймати спортсменів країни агресора? Чи мир зовсім збожеволів, давайте тоді допускати до ігр талібан, аль-каїду та інших терористів спорт вже поза політикою. Статут ігр, як і статут ООН втоптані в багнюку.
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29.03.2023 14:11 Відповісти
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29.03.2023 14:16 Відповісти
Пусть с индусами и китайцами соревнуются.
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29.03.2023 14:39 Відповісти
Взято у руснявого блогера . Тому - за достовірність не ручаюся .
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Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к следующей Олимпиаде, однако условия их участия поставлены невыполнимыми: во-первых, только в индивидуальном качестве (то есть, командные виды спорта исключены сразу), во-вторых, только под нейтральным флагом, без гимна и символики. Строго говоря, это условия, которые уже ранее существовали на всех предыдущих Олимпиадах после 2014 года.

Теперь добавляется еще одно условие - публичное признание и осуждение конфликта на Украине.

МОК ставит перед спортсменом выбор - либо участие в Олимпиаде с последующей невозможностью вернуться обратно в страну, где на него с высокой долей вероятности могут даже завести уголовное дело за такое осуждение, либо - сидите дома. И даже неважно, как именно на самом деле относится спортсмен к упомянутым событиям, здесь важно, что его вынуждают делать политические заявления, хотя он в данном случае не про то. А откровенно подталкивание спортсменов к конфликту с властью однозначно приведет к мягкому, но фактическому отстранению их от соревнований.

С другой стороны, токсичность России становится уже настолько велика, что под репрессии попадают люди, не имеющие к причинам, по которым эти репрессии введены никакого отношения. Коллективная вина в чистом виде.
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29.03.2023 14:48 Відповісти
Там кроме нейтральных флагов условие совсем другое -- спортсмен не должен публично поддерживать рф. Публично осуждать он ее не обязан.

https://olympics.com/ioc/news/ioc-issues-recommendations-for-international-federations-and-international-sports-event-organisers
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29.03.2023 14:53 Відповісти
Про команды там не понятно. Teams of athletes with a Russian or Belarusian passport cannot be considered.

Т.е., если в команде на 10 граждан рашки будет 3 гражданина Киргизии, то команда допускается? Или, наоборот, если в команде будет хоть один гражданин рашки, то команда пролетает?
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29.03.2023 14:56 Відповісти
Ось умови допуску з першоджерела МОК

Спортсмени з російським або білоруським паспортом повинні брати участь тільки як індивідуальні нейтральні спортсмени.

Команди спортсменів з російським або білоруським паспортом не розглядаються.

Спортсмени, які активно підтримують війну, не можуть змагатися. Допоміжний персонал, який активно підтримує війну, не може бути введений.

Спортсмени, які перебувають за контрактом з російськими чи білоруськими військовими чи органами нацбезпеки, не можуть брати участь у змаганнях. Допоміжний персонал, який працює за контрактом з російськими чи білоруськими військовими чи органами національної безпеки, не може бути введений.

Будь-який такий Індивідуальний нейтральний спортсмен, як і всі інші спортсмени-учасники, повинен відповідати всім антидопінговим вимогам, що застосовуються до них, і особливо вимогам, викладеним в антидопінгових правилах МФ.

Санкції проти винних у війні, російських і білоруських держав і урядів, повинні залишатися в силі:

Жодних міжнародних спортивних заходів, організованих або підтриманих МФ чи НОК у Росії чи Білорусі.

Жодного прапора, гімну, кольорів чи будь-яких інших символів цих країн на спортивних заходах чи зустрічах, включно з усім місцем проведення.

Жоден російський чи білоруський уряд чи державний чиновник не може бути запрошений або акредитований на будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.
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29.03.2023 15:03 Відповісти
Думаю, що кацапських спортсменів просто не пустити у Францію перед Олімпіадою з підтримкою західних країн. Ну і що зробить той МОК.
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29.03.2023 19:47 Відповісти
 
 