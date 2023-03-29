Прем’єр Польщі Моравецький про допуск спортсменів із РФ до Олімпіади: Зробимо все, щоб спорт був вільним від російського впливу

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засуджує рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських та білоруських спортсменів до змагань за певних умов.

Про це він зазначив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, рішення МОК повернути російських спортсменів до змагань є скандалом і зрадою справжнього духу спорту.

"Я доручив міністру спорту передати наше тверде заперечення керівництву МОК. Ми зробимо все можливе, щоб спорт був вільним від російського впливу", - додав Моравецький.

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