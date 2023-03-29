Польща замовила 22 РЛС за понад 1 млрд злотих. Мета - захиститись від Росії

Польща уклала контракт вартістю понад 1 млрд злотих на виробництво 22 мобільних радіолокаційних станцій BYSTRA, аби "захистити себе від Росії".

Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він заявив, що нові станції будуть створені для управління зенітними ракетно-артилерійськими комплексами PILICA+, серед іншого, для прикриття польських систем протиповітряної оборони Patriot.

За його словами, Польща зміцнює свою армію для того, щоб на країну "не наважився напасти кремлівський правитель", маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна.

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Міністр оборони також зазначив, що перші РЛС будуть на озброєнні у польської армії у 2023 році.

"Радіолокаційна станція BYSTRA з радіусом дії 80 кілометрів призначена для виявлення і позначення цілей у зенітних комплексах малої дальності, які використовуються для прикриття тактичних бойових угруповань від засобів повітряного нападу", - написало силове відомство Польщі у Twitter.

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