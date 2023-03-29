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Новини Агресія Росії проти України
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Можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі відстежується, - ГУР МО

рф,зброя,ядерна

Українська розвідка разом з партнерами контролює можливе розміщення російської ядерної зброї в Білорусі, а також відстежує ситуацію у самій Росії.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу розвідки. 

"Ми контролюємо ситуацію, яка відбувається на території Білорусі, зокрема, де розташовані російські підрозділи (щодо розміщення ядерної зброї - ред.). Контролюємо ситуацію і всередині Росії. Це в пріоритеті не тільки в українських спецслужбах, а й у світового співтовариства. Тотальний контроль", - йдеться в повідомленні.

За його словами, за оцінками розвідки, заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі - черговий шантаж окупантів.

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Білорусь (7927) розвідка (3857) росія (65035) ядерна зброя (1149)


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Ну все, після такої потужної заяви ГУР злякаються і не будуть розміщувати!
Взагалі то ГУР повинно робити свою роботу мовчки, а не заявляти очевидні речі!
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29.03.2023 14:37 Відповісти
Все норм. Агрохімія тримає питання "на особистому контролі"...
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29.03.2023 14:42 Відповісти
Ви вже наконтролювали! Краще б вас взагалі у владі не було!
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29.03.2023 14:45 Відповісти
А кто конкретно отслеживает? Гогилашвили или его сожитель? А может пропавший херой баканов?
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29.03.2023 14:45 Відповісти
буданов з балкона в біноколь дивиться?
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29.03.2023 14:47 Відповісти
То давайте заявляти і розміщувати і на території України,
чому ми маємо просто мовчки спостерігати?
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29.03.2023 14:48 Відповісти
хай туди прилетить дрон тільки вибухівки більше візьме
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29.03.2023 14:48 Відповісти
Ядерный шантаж московии и спекуляции на эту тему не более чем "понты".
Что бы устроить кацапью армагеддон, Украине не нужны ядерные боеголовки
(об утрате которых многие так сокрушаются).
Достаточно нанести высокоточные удары по их же https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 АЭС в европейской части московии.
И всё, "кирдык", выжившие позавидуют мёртвым. И они это прекрасно понимают.
"Понты" они и есть "понты" ...
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29.03.2023 16:13 Відповісти
 
 