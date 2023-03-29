Можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі відстежується, - ГУР МО

Українська розвідка разом з партнерами контролює можливе розміщення російської ядерної зброї в Білорусі, а також відстежує ситуацію у самій Росії.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу розвідки.

"Ми контролюємо ситуацію, яка відбувається на території Білорусі, зокрема, де розташовані російські підрозділи (щодо розміщення ядерної зброї - ред.). Контролюємо ситуацію і всередині Росії. Це в пріоритеті не тільки в українських спецслужбах, а й у світового співтовариства. Тотальний контроль", - йдеться в повідомленні.

За його словами, за оцінками розвідки, заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі - черговий шантаж окупантів.

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