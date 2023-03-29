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Новини Війна
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З боку РФ немає жодних сигналів, що вона готова до дипломатичного шляху, - Кулеба

кулеба

Метою України є відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse.

"Я сидів з ним в Анталії, але дотримувався тоді правил гігієни, яких дотримувався б і зараз, якби знову з ним зустрівся", - прокоментував Кулеба питання про те, чи сів би він за стіл переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

На уточнююче запитання, що він має на увазі під "дотриманням правил гігієни", Кулеба відповів: "Ніяких рукостискань, ніяких спільних фотографій".

"Руки Лаврова в крові. Врешті-решт його буде притягнуто до відповідальності за співучасть в агресивній війні та воєнних злочинах. Це – його майбутнє. Я в цьому не сумніваюся. Але поки що, якщо це послужить моїй країні, я б сів за стіл переговорів з будь-ким", - зазначив український міністр.

Водночас глава українського МЗС вказав, що наразі не бачить "жодних сигналів з боку Росії, що вона готова до дипломатичного шляху", оскільки РФ, як і раніше, залишається зосередженою "на досягненні всіх своїх цілей в Україні військовим шляхом".

Кулеба також наголосив, що метою України є відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми претендуємо не більше, ніж на кожен квадратний метр власної території", - додав він.

Нагадаємо, раніше речник Путіна Пєсков заявив, що цілей в Україні неможливо досягти політико-дипломатичним шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про "протистояння з ворожими державами": "Це надовго"

Автор: 

Лавров Сергій (1579) росія (65035) Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1073)


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Топ коментарі
+3
"Я сидів з ним в Анталії, але дотримувався тоді правил гігієни"
А чи дотримувались правил гігієни єрмак та зеленський в Омані, коли туди прилітав патрушев?
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29.03.2023 14:44
+3
Зельона Папуга. Читає Інет, і повторює те, що там саме ходове. Своє щось придумай, зельоноє ніщо в тіні Єрмака.
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29.03.2023 14:44
+1
Ще один ''зелений переговорщик''!
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29.03.2023 14:43
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Ще один ''зелений переговорщик''!
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29.03.2023 14:43 Відповісти
"Я сидів з ним в Анталії, але дотримувався тоді правил гігієни"
А чи дотримувались правил гігієни єрмак та зеленський в Омані, коли туди прилітав патрушев?
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29.03.2023 14:44 Відповісти
Зельона Папуга. Читає Інет, і повторює те, що там саме ходове. Своє щось придумай, зельоноє ніщо в тіні Єрмака.
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29.03.2023 14:44 Відповісти
Так Пєсков вже чуть раніше же все сказав

"Ми неодноразово говорили, що цілі Російської Федерації можуть досягатися різними шляхами - це політико-дипломатичний або, якщо політико-дипломатичним (шляхом) зараз неможливо, а у випадку з Україною вони неможливі, на наш жаль, військовими, тобто за допомогою проведення спеціальної військової операції", - сказав він. Джерело:
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29.03.2023 14:45 Відповісти
зате ти завжди готовий
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29.03.2023 14:48 Відповісти
Застаріла інформація! Унітазний йоржик, вже відповів! Воно гадає що "сво" закінчіться не на масквабаді, а на Владивостоці... Зайва хромосома, розумієте!
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29.03.2023 14:52 Відповісти
а ти заглянь в лупалки куйлу і знайди там мир ..або перестань стріляти.. як твій бос
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29.03.2023 15:01 Відповісти
Дипломатичний шлях для паРаші? Це як? Прийти завойовувати Україну, а потім такі - ну ок, ми не дуже й хотіли, вертаємося у свої мухосранські? Хтось вірить, що це взагалі можливо без повного знищення паРашної армії?
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29.03.2023 15:09 Відповісти
Куйло не готовий
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29.03.2023 15:15 Відповісти
"Колега" Кулеби зам. мід раісі галузін назвав 10 умов рашки задля "установления "устойчивого мира в Украине и Европе". Якщо ви це, навіть, не коментуєте, що неприйнятне у ніякому разі, тоді треба вважати, що готуєте нас до цього?
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29.03.2023 15:19 Відповісти
 
 