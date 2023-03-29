З боку РФ немає жодних сигналів, що вона готова до дипломатичного шляху, - Кулеба
Метою України є відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse.
"Я сидів з ним в Анталії, але дотримувався тоді правил гігієни, яких дотримувався б і зараз, якби знову з ним зустрівся", - прокоментував Кулеба питання про те, чи сів би він за стіл переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
На уточнююче запитання, що він має на увазі під "дотриманням правил гігієни", Кулеба відповів: "Ніяких рукостискань, ніяких спільних фотографій".
"Руки Лаврова в крові. Врешті-решт його буде притягнуто до відповідальності за співучасть в агресивній війні та воєнних злочинах. Це – його майбутнє. Я в цьому не сумніваюся. Але поки що, якщо це послужить моїй країні, я б сів за стіл переговорів з будь-ким", - зазначив український міністр.
Водночас глава українського МЗС вказав, що наразі не бачить "жодних сигналів з боку Росії, що вона готова до дипломатичного шляху", оскільки РФ, як і раніше, залишається зосередженою "на досягненні всіх своїх цілей в Україні військовим шляхом".
Кулеба також наголосив, що метою України є відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Ми претендуємо не більше, ніж на кожен квадратний метр власної території", - додав він.
Нагадаємо, раніше речник Путіна Пєсков заявив, що цілей в Україні неможливо досягти політико-дипломатичним шляхом.
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А чи дотримувались правил гігієни єрмак та зеленський в Омані, коли туди прилітав патрушев?
"Ми неодноразово говорили, що цілі Російської Федерації можуть досягатися різними шляхами - це політико-дипломатичний або, якщо політико-дипломатичним (шляхом) зараз неможливо, а у випадку з Україною вони неможливі, на наш жаль, військовими, тобто за допомогою проведення спеціальної військової операції", - сказав він. Джерело: