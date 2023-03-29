Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці у нужденні країни, - Мінагрополітики
Завдяки продовольчій ініціативі Grain from Ukraine Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці в такі нужденні країни, як Ефіопія, Кенія та Ємен.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
"За 9 місяців маркетингового року Україна вже відправила 293,3 тис. тонн пшениці до Ефіопії, що покриває 20% імпортних потреб країни в цій культурі. Річна потреба становить 1,5 млн тонн (дані USDA). До війни показник відправок української с/г продукції у цю країну становив 35% їх закупівель.
На 13% (283 тис. тонн) за сезон Україна змогла покрити імпортні потреби Кенії. Цей показник є близьким до довоєнного: тоді наша країна забезпечила Кенію на 16% від її потреб. Щорічно, аби прогодуватися, їм необхідно завозити 2,2 млн тонн пшениці", - йдеться в повідомленні.
У Мінагрополітики зазначили, що через війну найменше наразі вдалося покрити імпортні потреби Ємену: лише 216,1 тис тонн із 3,8 млн тонн необхідних, що становить тільки 6%. У попередньому сезоні Україна відправила туди 700 тис. тонн, покривши потреби Ємену на 20%.
"Однак завдяки міжнародним партнерам, які долучаються до програми Grain from Ukraine, Україна ще має шанси наблизитися до довоєнних показників і попередити голод у цій нужденній країні", - повідомили у відомстві.
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Ціну на хліб та тарифи підвищувати?
А ще кажуть, що тарифи на тепло будуть 100 грн за метр!
А не пішли би ви там усі під три чорти зі своїми дуринками?
НАГОДУЙТЕ СПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Бо якесь бурмило преться за гуманітаркою на здоровенному джипі, а бабця місцева стоїть та дивиця, жде, коли їй дадуть під ніс дулю, бо вона не ВПО! А пенсія у тої бабці 2000 грн. Їжте, бабушка, свій хліб, бо вам не положено.
чи вони знають зі слів Москви і твердо впевнені, що Українці - то фошиздо-ноціоналісто-рабовласники і відбирають увесь хліб у всієї Африки і "їдять їхніх крокодилів і кокоси"?
Україна мае «https://minagro.gov.ua/news/zavdyaki-grain-ukraine-********-mozhe-nablizitisya-do-**********-pokaznikiv-eksportu-pshenici-u-nuzhdenni-******* Міністерство аграрної політики та продовольства України»
- купу чиновників, а робить вигляд що неразуміють, що:
1. Вивезення під час війни стратегічного ресурсу е непрепустимо.
2. Скорочення посівних площадів через мінування та постійні обстріли всієї країни приведе до значного зниження врожаю 2023.
3. Пункти 1 та 2 переведуть до зростання цін тазавдадуть шкоди громадянам України.