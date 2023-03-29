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Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці у нужденні країни, - Мінагрополітики

зерно

Завдяки продовольчій ініціативі Grain from Ukraine Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці в такі нужденні країни, як Ефіопія, Кенія та Ємен.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"За 9 місяців маркетингового року Україна вже відправила 293,3 тис. тонн пшениці до Ефіопії, що покриває 20% імпортних потреб країни в цій культурі. Річна потреба становить 1,5 млн тонн (дані USDA). До війни показник відправок української с/г продукції у цю країну становив 35% їх закупівель.

На 13% (283 тис. тонн) за сезон Україна змогла покрити імпортні потреби Кенії. Цей показник є близьким до довоєнного: тоді наша країна забезпечила Кенію на 16% від її потреб. Щорічно, аби прогодуватися, їм необхідно завозити 2,2 млн тонн пшениці", - йдеться в повідомленні.

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У Мінагрополітики зазначили, що через війну найменше наразі вдалося покрити імпортні потреби Ємену: лише 216,1 тис тонн із 3,8 млн тонн необхідних, що становить тільки 6%. У попередньому сезоні Україна відправила туди 700 тис. тонн, покривши потреби Ємену на 20%.

"Однак завдяки міжнародним партнерам, які долучаються до програми Grain from Ukraine, Україна ще має шанси наблизитися до довоєнних показників і попередити голод у цій нужденній країні", - повідомили у відомстві.

Автор: 

зерно (3119) Мінагрополітики (1547) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+8
А не хоче мінагрополітики розповісти куди зникають кошти від експорту зерна і чому вони не доходять до України?
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29.03.2023 15:03
+7
Ті ''нужденні'' країни в різних оонах підтримують кацапію! Ото нехай вона їх і годує!
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29.03.2023 14:52
+7
чомусь ці "нужденні" не закидають нас бананами, кокосами і всім тим, що їм з неба падає
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29.03.2023 15:05
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Ті ''нужденні'' країни в різних оонах підтримують кацапію! Ото нехай вона їх і годує!
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29.03.2023 14:52 Відповісти
во дорвались квартальные к дерибану...
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29.03.2023 14:52 Відповісти
... ну, вот эфиоптваюмать
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29.03.2023 14:57 Відповісти
Питається нахрєна, валюти з зерна нуль хвостиком, ще потім доплачувати прийдеться за їх схеми.
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29.03.2023 15:02 Відповісти
Вже одні вчора відрапортували, що ми в енергетиці ого-го! Повністью забезпечені та можемо навіть продавати... і от сьогодні вже вилетіла електрика в тисячів абонентів через якусь аварію, і це ще ***** по ній не било... Як вже задовбали ці ідіоти із своїми оптимістичними прогнозами та стартапами...
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29.03.2023 15:02 Відповісти
Нужденні країни? афігеть... а ми хто?
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29.03.2023 15:02 Відповісти
Ми найбагатші серед найнужденніших.
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29.03.2023 17:47 Відповісти
теоретично...
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29.03.2023 18:39 Відповісти
А не хоче мінагрополітики розповісти куди зникають кошти від експорту зерна і чому вони не доходять до України?
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29.03.2023 15:03 Відповісти
Україна це ми,- подумали агрохолдінги з зернотрейдерами
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29.03.2023 15:15 Відповісти
чомусь ці "нужденні" не закидають нас бананами, кокосами і всім тим, що їм з неба падає
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29.03.2023 15:05 Відповісти
очевидно, що зерно Україні не потрібне, нехай у Кенії їдять і плодяться.
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29.03.2023 15:06 Відповісти
Ти бач. Електроенергію на експорт, пшеницю нужденним, а нам що з того всього?
Ціну на хліб та тарифи підвищувати?
А ще кажуть, що тарифи на тепло будуть 100 грн за метр!
А не пішли би ви там усі під три чорти зі своїми дуринками?
НАГОДУЙТЕ СПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Бо якесь бурмило преться за гуманітаркою на здоровенному джипі, а бабця місцева стоїть та дивиця, жде, коли їй дадуть під ніс дулю, бо вона не ВПО! А пенсія у тої бабці 2000 грн. Їжте, бабушка, свій хліб, бо вам не положено.
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29.03.2023 15:09 Відповісти
а що самі будемо їсти в 2024-25-му? в нинішньому році, скоріше за все виростять % на 40 менше, ніж в минулому, але ж темпи вивозу нієто стримувати не збирається...
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29.03.2023 15:15 Відповісти
..а ті "нужденні країни" хоча б знають, хто їх годує?...
чи вони знають зі слів Москви і твердо впевнені, що Українці - то фошиздо-ноціоналісто-рабовласники і відбирають увесь хліб у всієї Африки і "їдять їхніх крокодилів і кокоси"?
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29.03.2023 15:22 Відповісти
Навряд чи. Надалі не вистачатиме трактористів та комбайнерів. І тим більше, водіїв вантажних автомобілів. Вартість мінеральних добрив та паливно-мастильних матеріалів зросла. Варто було б приберегти зернові для потреб власної країни, але хто про це думає. Зараз зросте мінімальна зарплата а з нею податки, електроенергія та комунальні послуги. Купівельна спроможність населення впаде ще. А якщо буде не врожайний рік, то крупи, макаронні вироби тощо будуть для простого люду, як суші. І той пафос про зернові угоди чомусь не гріє. Це не паніка і нагнітання. Повине бути хоча б невелике прогнозування ситуації. А цього немає. Ми краще будемо торгувати сировиною зараз, а потім хай буде що буде. Ось і вся стратегія.Стратегія зрубати бабла зараз без витрат на переробку, диверсифікацію виробництва. Накупити ламборджінів та мерсів, діамантів та золота для коханок....Ось і все.
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29.03.2023 15:47 Відповісти
Потрібно експортувати готовий продукт який дає маржинальність+500% а не сировину від якої зростання ВВП нуль.Уявіть ми вивозимо зерно натомість купуємо макарони за євродолари.Уряд зебілів.Переробляйте все в Україні ,не виходить пасту робити то виробляйте біопаливо для автівок що б не витрачати валюту на закупівлях закордоном.Коли вже ця країна та люди подорослішають ....
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29.03.2023 15:51 Відповісти
Вони знущаються!?!

Україна мае «https://minagro.gov.ua/news/zavdyaki-grain-ukraine-********-mozhe-nablizitisya-do-**********-pokaznikiv-eksportu-pshenici-u-nuzhdenni-******* Міністерство аграрної політики та продовольства України»
- купу чиновників, а робить вигляд що неразуміють, що:

1. Вивезення під час війни стратегічного ресурсу е непрепустимо.

2. Скорочення посівних площадів через мінування та постійні обстріли всієї країни приведе до значного зниження врожаю 2023.

3. Пункти 1 та 2 переведуть до зростання цін тазавдадуть шкоди громадянам України.
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29.03.2023 16:04 Відповісти
Потерпілий зніме кілька відосиків і худоба буде задоволена.
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29.03.2023 16:56 Відповісти
Навіть худоба його вже переважно не дивиться.
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29.03.2023 17:49 Відповісти
 
 