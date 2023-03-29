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У Петербурзі чоловіка засудили до 5,5 років колонії за коментар зі словами "Путин - предатель №1 и военный преступник"

бєлоусов

У Санкт-Петербурзі до 5,5 років колонії засудили археолога та інваліда III групи Олега Бєлоусова у справах про "фейки" та "заклики до екстремістської діяльності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Бєлоусову також заборонили упродовж п'яти років адмініструвати сайти в інтернеті. Раніше прокуратура просила призначити обвинуваченому 9,5 років ув'язнення. Це - перший вирок за статтею про "фейки" про армію РФ, винесений у Санкт-Петербурзі. На розгляд своїх справ чекають ще щонайменше семеро людей.

За версією слідства, чоловік опублікував у "ВКонтакті" коментар про Путіна: "Путін зрадник номер 1, який розграбував країну та воєнний злочинець. А хто ці вбивства почав? Путлер. Російськомовні міста Харків та Маріуполь можна зносити?".

Цей коментар, як стверджує слідство, закликає до "знищення міст з російським населенням", містить "ознаки щодо спонукання насильницьких дій проти групи за національною ознакою "росіяни", а також звинувачує Путіна у злочинах". Слідство також вважає, що Бєлоусов своїми записами закликав до дій, спрямованих "на насильницьку зміну конституційного ладу Росії та національної ворожнечі".

За даними видання "Знак.ру", заяву на Бєлоусова подав інший археолог, з яким вони обмінювалися повідомленнями у групі.

Читайте: У Росії солдата Фролкіна, який раніше зізнався у вбивстві цивільного українця, засудили за "фейки" про армію РФ

Автор: 

вирок (1064) росія (65035) Санкт-Петербург (277)


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Топ коментарі
+19
Саджають археологів, а зеків, вбивць, гвалтівників, рецидивістів випускають. Перевернутий світ якийсь. Капець!
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29.03.2023 15:40
+18
ти що так сцаря ображати !! )))
Респект чоловіку!!!
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29.03.2023 15:36
+12
Це вже 37 рік, чи ще треба почекати?
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29.03.2023 15:38
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ти що так сцаря ображати !! )))
Респект чоловіку!!!
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29.03.2023 15:36 Відповісти
ПРАВДУ и у нас НИКТО НЕ любит ( мягко говоря ) . Попробуйте доказать свою правоту !!!
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30.03.2023 02:04 Відповісти
назвіть хоч один прецедент, коли в нас комусь дали 5.5 років в"язниці за те, що у соцмережах обізвав якось, чи критикував будь кого з президентів. України
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30.03.2023 12:56 Відповісти
Це вже 37 рік, чи ще треба почекати?
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29.03.2023 15:38 Відповісти
Як хтось колись влучно сказав: "Какую страну насрали обратно!"
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29.03.2023 16:04 Відповісти
на рашці 37 рік ((((
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29.03.2023 15:38 Відповісти
Саджають археологів, а зеків, вбивць, гвалтівників, рецидивістів випускають. Перевернутий світ якийсь. Капець!
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29.03.2023 15:40 Відповісти
То було розповсюдження фейку, путін не №1
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29.03.2023 15:43 Відповісти
За даними видання "Знак.ру", заяву на Білоусова подав інший археолог.
Мда...Не все археологи одинаково полезны.
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29.03.2023 15:44 Відповісти
"Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить: кто написал четыре миллиона доносов?"
© Сергей Довлатов
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29.03.2023 16:26 Відповісти
"Я б українську вивчив за то, що б вільно казати путін - *****!"
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29.03.2023 15:45 Відповісти
англіською та французською звучить так само
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29.03.2023 15:48 Відповісти
За "путин-х£йло" наверно позижненое дают.
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29.03.2023 16:18 Відповісти
Більше можна почитати тут :
https://novayagazeta.eu/articles/2023/03/29/putin-predatel-1 «Путин - предатель №1»
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29.03.2023 15:46 Відповісти
нову дивлюся з 15-го...
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30.03.2023 02:28 Відповісти
Знищення українських міст московитами - це оркемі епізоди злочинів вождя русні проти людства та воєнних злочинів. Ордера і арешт випишуть але росіян будуть продовжувати опускати в буцегарні поки рашен - рейх сам не розвалиться.
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29.03.2023 15:46 Відповісти
а чому не стратили???,,-- не пАрядок!,,,
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29.03.2023 15:53 Відповісти
на лаптєстані - сраліньский мордор.
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29.03.2023 15:56 Відповісти
A ******** pomiot solovjov govoril, cto rososija samaja svobodnaja strana v mire! Neuzeli sovral?
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29.03.2023 16:12 Відповісти
на россии есть преступный режим, его руководство и рядовые силовики, которые оберегают этот режим. они все истинные преступники. все остальные по сути в заложниках. многие из них с промытыми мозгами, сами этого не понимают, некоторые не поддаются обработке, но молчат, потому что боятся. Единицы не сдерживаются, потому их уничтожают. поэтому называть всех россиян преступниками - это как минимум несправедливо. украинцев можно понять, что они их всех проклинают, но это все эмоции
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29.03.2023 16:19 Відповісти
5.5 лет за бессмысленное действие. Столько можно получить за нанесение тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекшее смерть человека. А то и меньше. То есть с топором пойти убить инженера-руководителя сборки калибров, например, и даже если поймают, то просто сказать, что хотел ограбить и все. А результат для достижения своей цели (и общей и для нас, и для человечества) будет во много раз выше.

Хватит трепаться языком, включать фонарики, приковывать себя наручниками и прочих неработающих либеральский мусор делать. Если кто спросит, то говорите, что вы целиком за ***** и спецоперацию. И сами берите топор или канистру с бензином. И сжигайте все. Одна канистра может на 2-3 года остановить целиком завод и еще 10 связанных с ним предприятий. Всего одна канистра сожжет все здание. Вот как надо работать. А если вдруг не получилось эвакуироваться и получить от нас бабки за хорошую работу хорошего русского, ну просто спихивайте все на хулиганку или в вагнер записывайтесь, там тоже есть что полезное сделать.
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29.03.2023 16:45 Відповісти
Так типовий 37 рік сталінщина на болотах і колега донощик чмо є, з яким листувався Білоусов
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29.03.2023 17:41 Відповісти
Ненавиджу сексотів, бо вони завжди перевзуваються та стучать будь на кого.
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29.03.2023 20:22 Відповісти
Бридко і гидко читати про кончених кацапів і про те , як вони живуть 😡
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29.03.2023 20:49 Відповісти
 
 