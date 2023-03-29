У Петербурзі чоловіка засудили до 5,5 років колонії за коментар зі словами "Путин - предатель №1 и военный преступник"
У Санкт-Петербурзі до 5,5 років колонії засудили археолога та інваліда III групи Олега Бєлоусова у справах про "фейки" та "заклики до екстремістської діяльності".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
Бєлоусову також заборонили упродовж п'яти років адмініструвати сайти в інтернеті. Раніше прокуратура просила призначити обвинуваченому 9,5 років ув'язнення. Це - перший вирок за статтею про "фейки" про армію РФ, винесений у Санкт-Петербурзі. На розгляд своїх справ чекають ще щонайменше семеро людей.
За версією слідства, чоловік опублікував у "ВКонтакті" коментар про Путіна: "Путін зрадник номер 1, який розграбував країну та воєнний злочинець. А хто ці вбивства почав? Путлер. Російськомовні міста Харків та Маріуполь можна зносити?".
Цей коментар, як стверджує слідство, закликає до "знищення міст з російським населенням", містить "ознаки щодо спонукання насильницьких дій проти групи за національною ознакою "росіяни", а також звинувачує Путіна у злочинах". Слідство також вважає, що Бєлоусов своїми записами закликав до дій, спрямованих "на насильницьку зміну конституційного ладу Росії та національної ворожнечі".
За даними видання "Знак.ру", заяву на Бєлоусова подав інший археолог, з яким вони обмінювалися повідомленнями у групі.
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Респект чоловіку!!!
Мда...Не все археологи одинаково полезны.
© Сергей Довлатов
https://novayagazeta.eu/articles/2023/03/29/putin-predatel-1 «Путин - предатель №1»
Хватит трепаться языком, включать фонарики, приковывать себя наручниками и прочих неработающих либеральский мусор делать. Если кто спросит, то говорите, что вы целиком за ***** и спецоперацию. И сами берите топор или канистру с бензином. И сжигайте все. Одна канистра может на 2-3 года остановить целиком завод и еще 10 связанных с ним предприятий. Всего одна канистра сожжет все здание. Вот как надо работать. А если вдруг не получилось эвакуироваться и получить от нас бабки за хорошую работу хорошего русского, ну просто спихивайте все на хулиганку или в вагнер записывайтесь, там тоже есть что полезное сделать.