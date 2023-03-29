У Петербурзі чоловіка засудили до 5,5 років колонії за коментар зі словами "Путин - предатель №1 и военный преступник"

У Санкт-Петербурзі до 5,5 років колонії засудили археолога та інваліда III групи Олега Бєлоусова у справах про "фейки" та "заклики до екстремістської діяльності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Бєлоусову також заборонили упродовж п'яти років адмініструвати сайти в інтернеті. Раніше прокуратура просила призначити обвинуваченому 9,5 років ув'язнення. Це - перший вирок за статтею про "фейки" про армію РФ, винесений у Санкт-Петербурзі. На розгляд своїх справ чекають ще щонайменше семеро людей.

За версією слідства, чоловік опублікував у "ВКонтакті" коментар про Путіна: "Путін зрадник номер 1, який розграбував країну та воєнний злочинець. А хто ці вбивства почав? Путлер. Російськомовні міста Харків та Маріуполь можна зносити?".

Цей коментар, як стверджує слідство, закликає до "знищення міст з російським населенням", містить "ознаки щодо спонукання насильницьких дій проти групи за національною ознакою "росіяни", а також звинувачує Путіна у злочинах". Слідство також вважає, що Бєлоусов своїми записами закликав до дій, спрямованих "на насильницьку зміну конституційного ладу Росії та національної ворожнечі".

За даними видання "Знак.ру", заяву на Бєлоусова подав інший археолог, з яким вони обмінювалися повідомленнями у групі.

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