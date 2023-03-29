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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз створює спецорган для контролю за санкціями проти РФ, - Bloomberg

санкції

Європейська комісія готується запустити проєкт із дев’ятьма державами-членами для виявлення прогалин у режимі санкцій проти Росії та покращення координації між національними урядами під час застосування санкцій.

Про це з посиланням на джерела серед офіційних представників Євросоюзу повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт стане основою для створення нового органу ЄС щодо координації нагляду за санкціями, уточнили джерела. У проєкті беруть участь Чехія, Кіпр, Данія, Угорщина, Литва, Мальта, Румунія, Словенія та Іспанія.

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Новий проєкт діятиме протягом двох років, починаючи приблизно з червня. Група складе мапу організацій, відповідальних за заморожування активів, врахує передовий досвід та покращить реалізацію заходів щодо дотримання санкцій.

Єврокомісія надасть експертну оцінку своєї групи фінансових фахівців та покриє витрати на додаткову підтримку з боку Ради Європи.

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Проєкт є частиною Інструменту технічної підтримки (TSI), запущеного Єврокомісією для підтримки держав-членів у реалізації ключових реформ та політичних ініціатив. Інструмент заснований з ініціативи трьох держав-членів та запропонований Чехією під час головування країни в ЄС минулого року.

"Щоб зміцнити солідарність з Україною та ефективніше використовувати наш набір інструментів, TSI підтримуватиме держави-члени в реалізації санкцій проти Росії", - цитує агентство заяву Єврокомісії.

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За словами джерел агентства, велика група держав-членів ЄС виявила інтерес до нової ініціативи, але лише дев'ять країн вирішили брати активну участь у проєкті.

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росія (65035) санкції (11802) Євросоюз (13374)


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Угорщина (знані прибічники санкцій), Кіпр і Мальта (офшорки для яких гроші не пахнуть) прослідкують, щоб раптом не вийти на себе.
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29.03.2023 16:12 Відповісти
Спецорган ЕС в догон уходящему поезду? Разве нельзя было предвидеть игнорирование странами наложенных санкций на их бизнесструктуры? Это говорит больше о нежелании их накладывать, чем о тупости чиновников, не предвидевших последствия этого.
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29.03.2023 16:17 Відповісти
А тим часом у країнах ЕС тихенько зникає заарештоване майно з близького кола російського диктатора та міжнародного злочинця ***** .в.в.
У Хорватії викрали судно Алішера Усманова- підсанкційного російського олігарха.Раніше повідомлялося про зникнення яхти іншого олігарха ***** вже з італійського порту яку потім бачили у Туреччині.
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29.03.2023 17:15 Відповісти
Главное Эдика на жопу посадить, зарвалося турченя
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29.03.2023 17:40 Відповісти
 
 