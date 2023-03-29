В окупованому Мелітополі росіяни вигадують "мінування" будівель міста, щоб шукати "партизанів", - Федоров

Сьогодні у Мелітополі повідомили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків. Окупанти використали це як привід, щоб оглянути приміщення та перевірити людей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні оголосили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків, вигадавши історію про "анонімні дзвінки". Мабуть, забули, що анонімно в окупації дзвонити неможливо, адже всі номери, прив'язані до паспортів", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що окупанти скористалися цим, аби оглянути приміщення та перевірити людей. А потім самі спростували інформацію про мінування.

"Але невідомо, який сценарій реалізують наступного разу – може знову спростують, може "виявлять вибухівку", яку самі ж і підклали, а може щось підірвуть, додавши до безкінечного переліку жертв окупації мирних мелітопольців", - зазначив Федоров.

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